A konnektivitás valódi barátai most mind a békéért dolgoznak

következetes békepárti álláspontunk hívószó azok számára, akik az ukrajnai háború mielőbbi lezárásában érdekeltek.

Az elmúlt években a patrióták európai szövetsége és az ázsiai partnerekkel kialakított együttműködéseink is rendkívüli erőre kaptak, akárcsak transzatlanti kapcsolataink. Magyarország egyre inkább híd Kelet és Nyugat között. Tizenöt év távlatából jól látszik, hogy a keleti nyitás azon a helyes meggyőződésen alapult, hogy az átrendeződő világrendben Magyarországnak és a magyar gazdaságnak szüksége van stabil és megbízható partnerekre, akikkel hosszú távú kereskedelmi együttműködéseket tudunk kialakítani.

Abban vagyunk érdekeltek, hogy szuverenitásunkat megőrizve, ne a blokkosodás és az ideológiai konfliktusok, hanem a konnektivitás és a párbeszéd útját keressük.

Kölcsönös előnyökre és tiszteletre alapozva építsünk kapcsolatokat Eurázsia országaival is, miközben megőrizzük történelmi hagyományainkból, NATO- és EU-s tagságunkból következő nyugati elköteleződésünket.

A konnektivitás azonban nem csak a politikáról és a kereskedelemről szól, hanem fontos civilizációk közötti híd is. Szőcs Géza Kossuth- és József Attila díjas költő, miniszterelnöki biztos – már öt éve, hogy nincsen közöttünk –, kereste azokat a történelmi és kulturális kapcsolódásokat, amelyek közelebb viszik egymáshoz Magyarországot és a keleti országokat. A kulturális diplomácia ugyanis a bizalom kialakításának fontos eszköze, különösen az ázsiai világban. Ahogy ő fogalmazott: „hiszek abban, hogy a magyar nemzet történelmi küldetést teljesít, és hogy ez a küldetés mélyen összefügg a lelket és a nemzetet nemesítő csodálatos képességünkkel, a kultúrával - azt szeretném, hogy tudásközpont épüljön fel e keresztút-hazában, Kelet és Nyugat, Dél és Észak e sokat látott találkozási pontján”.