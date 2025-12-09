A konnektivitás valódi barátai most mind a békéért dolgoznak

„A magyar kultúrának a világ bármely pontján nagy ereje van”
Írta: Balázs Ádám Samu, a Konnektivitás Barátai Alapítvány elnöke
A brüsszeli háborúpárti törekvésekkel szemben Magyarország a világ nagyobb részével együtt – őket hívhatjuk a konnektivitás barátainak is – a béketáborba tartozik. Erről is tanúskodott a Budapesten tartott békepárti konferencia, amelyre húsz országból érkeztek delegációk Keletről és Nyugatról egyaránt.
A Konnektivitás Barátai Alapítvány megtartotta az első Konnektivitás Gálavacsorát és Díjátadót, amely egyúttal az Ázsia-Európa Politikai Fórum megnyitó rendezvénye volt – az Ázsiai Politikai Pártok Nemzetközi Konferenciája (ICAPP), az Európa Tanács és a Konnektivitás Barátai Alapítvány társszervezésében. Az Ázsia-Európa Politikai Fórum – amely társelnökévé választotta Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnökét –, fontos építője az ázsiai országok közötti együttműködéseknek, célja kimondottan a fejlődés és a béke előmozdítása szerte a világban.
Nem véletlen, hogy kezdeményezték a tanácskozás magyarországi megtartását:
következetes békepárti álláspontunk hívószó azok számára, akik az ukrajnai háború mielőbbi lezárásában érdekeltek.
Az elmúlt években a patrióták európai szövetsége és az ázsiai partnerekkel kialakított együttműködéseink is rendkívüli erőre kaptak, akárcsak transzatlanti kapcsolataink. Magyarország egyre inkább híd Kelet és Nyugat között. Tizenöt év távlatából jól látszik, hogy a keleti nyitás azon a helyes meggyőződésen alapult, hogy az átrendeződő világrendben Magyarországnak és a magyar gazdaságnak szüksége van stabil és megbízható partnerekre, akikkel hosszú távú kereskedelmi együttműködéseket tudunk kialakítani.
Abban vagyunk érdekeltek, hogy szuverenitásunkat megőrizve, ne a blokkosodás és az ideológiai konfliktusok, hanem a konnektivitás és a párbeszéd útját keressük.
Kölcsönös előnyökre és tiszteletre alapozva építsünk kapcsolatokat Eurázsia országaival is, miközben megőrizzük történelmi hagyományainkból, NATO- és EU-s tagságunkból következő nyugati elköteleződésünket.
A konnektivitás azonban nem csak a politikáról és a kereskedelemről szól, hanem fontos civilizációk közötti híd is. Szőcs Géza Kossuth- és József Attila díjas költő, miniszterelnöki biztos – már öt éve, hogy nincsen közöttünk –, kereste azokat a történelmi és kulturális kapcsolódásokat, amelyek közelebb viszik egymáshoz Magyarországot és a keleti országokat. A kulturális diplomácia ugyanis a bizalom kialakításának fontos eszköze, különösen az ázsiai világban. Ahogy ő fogalmazott: „hiszek abban, hogy a magyar nemzet történelmi küldetést teljesít, és hogy ez a küldetés mélyen összefügg a lelket és a nemzetet nemesítő csodálatos képességünkkel, a kultúrával - azt szeretném, hogy tudásközpont épüljön fel e keresztút-hazában, Kelet és Nyugat, Dél és Észak e sokat látott találkozási pontján”.
Szőcs Gézáról számos díjat lehetne elnevezni. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Szőcs Géza Kulturális Konnektivitás Díj néven egy olyan díjat alapíthattunk, amelyen keresztül a jövő generációi számára is rávilágíthatnunk a magyar nemzet történelmi küldetésére. A díjat felkérésünkre Szőcs Géza özvegye, Gergely Zsuzsanna asszony társaságában Zsigmond Barna Pál miniszterhelyettes adta át Yu Zemin Magyarországon élő kínai író-műfordítónak, többek között Szőcs Géza és Krasznahorkai László fordítójának. A Konnektivitás Barátai Alapítvány ezen felül több kategóriában díjazta azokat, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy Magyarország és a világ egy sikeresebb, versenyképesebb és békeszeretőbb hely legyen. Az alapítvány felkérésére Bóka János európai uniós ügyekért felelős minisztertől diplomáciai Konnektivitás Díjat kapott Károlyi György volt párizsi magyar nagykövet, illetve Németh Zsolt bizottsági elnöktől díjat kapott Yara Suos kambodzsai politikus, a Kereszténydemokrata Internacionálé újraválasztott alelnöke. Emellett Joó István kormánybiztostól az alapítvány versenyképességi díját vehette át az indiai Tata Consultancy Services Hungary, a világ egyik legnagyobb információs technológiai vállalatának hazai szolgáltató központja.
A Konnektivitás Díj azt üzeni, hogy a konnektivitásnak nincs alternatívája.
Az átalakuló világrendben csak akkor lehetünk sikeresek, ha a szétválás, a blokkosodás és bezárkózás helyett a békét és a konnektivitást választjuk, partnereket és szövetségeseket keresünk.
Aki ezt felismeri, a 21. század nyertesei közé tartozhat – nekünk, magyaroknak ez a minimum célkitűzésünk. A Konnektivitás Barátai Alapítvány lehetőségeihez mérten a jövőben is platformot biztosít a konnektivitás gyakorlati megvalósításához.
Amíg Brüsszelben a háborút támogatják, Európa lemaradása halmozódik. A háborúpárti intézkedések és az EU kereskedelmi politikája jelenleg a bezárkózásra és nem a konnektivitásra épül, ami nem teszi széles körben lehetővé a kölcsönösen előnyös együttműködések kialakítását. Ahogy Bóka János miniszter úr a Konnektivitás Gálavacsora és Díjátadón fogalmazott: a konnektivitás valódi barátai most mind a békéért dolgoznak.
A miniszterelnök politikai igazgatója kijelentette, hogy a konnektivitás elmélete működik, Magyarország pedig stabil, jó a munkaerő, ezért is érdemes velünk együttműködni.