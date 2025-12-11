Ft
Botrány Brüsszelben: hiába tette meg az első lépést Magyarország, mindenkit elhallgattattak

2025. december 11. 11:17

Egyszerűen lesöpörték az asztalról a magyar javaslatot.

2025. december 11. 11:17
A Patrióták Európáért frakció javaslatát, amely a brüsszeli SEAE korrupciós botrányáról és a Hamász EU-finanszírozott gázai NGO-kba való beavatkozásáról szóló vita napirendre vételét célozta, az Európai Néppárt és a baloldali csoportok elutasították – írja a La Gaceta de la Iberosfera.

Gál Kinga magyar EP-képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy ezekről nem lehet nyíltan vitázni.

A cikk kiemeli Federica Mogherini volt uniós főképviselő ügyét is, valamint más brüsszeli korrupciós ügyeket is említ (Pfizergate, Reynders-, Timmermans- és Breton-ügy).

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Nicolas TUCAT / AFP

