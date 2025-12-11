Botrány Brüsszelben: hiába tette meg az első lépést Magyarország, mindenkit elhallgattattak

Megremegtek a lábak Brüsszelben: úgy aratott győzelmet Orbán, hogy ott sem volt
A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint egy újabb ország sodródhat Orbán Viktor „Európa-ellenes” táborába.
Egyszerűen lesöpörték az asztalról a magyar javaslatot.
A Patrióták Európáért frakció javaslatát, amely a brüsszeli SEAE korrupciós botrányáról és a Hamász EU-finanszírozott gázai NGO-kba való beavatkozásáról szóló vita napirendre vételét célozta, az Európai Néppárt és a baloldali csoportok elutasították – írja a La Gaceta de la Iberosfera.
Gál Kinga magyar EP-képviselő szerint elfogadhatatlan, hogy ezekről nem lehet nyíltan vitázni.
A cikk kiemeli Federica Mogherini volt uniós főképviselő ügyét is, valamint más brüsszeli korrupciós ügyeket is említ (Pfizergate, Reynders-, Timmermans- és Breton-ügy).
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
