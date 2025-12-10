Megremegtek a lábak Brüsszelben: úgy aratott győzelmet Orbán, hogy ott sem volt

Előre ivott a medve bőrére Von der Leyen: Magyarország válaszlépésétől hangos a nemzetközi sajtó
Ezúttal nem maradtunk egyedül.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint egy újabb ország sodródhat Orbán Viktor „Európa-ellenes” táborába.
A Frankfurter Allgemeine Zeitung elemzése szerint Andrej Babiš visszatérése Csehország élére aggodalmat kelt az EU-ban, mégpedig azért, mert újabb ország sodródhat Orbán Viktor „Európa-ellenes” táborába.
A cikk hangsúlyozza, hogy bár Babiš Brüsszel-ellenes retorikát folytatott és szoros kapcsolatot ápol Orbán Viktorral,
valójában pragmatikus politikusnak tartják, aki nem kötelezte el magát Moszkva mellett. Berlin számára a szerző szerint célszerűbb lenne együttműködést keresni vele, mint elsietetten elutasítani.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
