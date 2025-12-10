Ft
Európa Brüsszel Magyarország Andrej Babiš jobboldal Csehország Orbán Viktor EU Európai Unió

Megremegtek a lábak Brüsszelben: úgy aratott győzelmet Orbán, hogy ott sem volt

2025. december 10. 20:33

A Frankfurter Allgemeine Zeitung szerint egy újabb ország sodródhat Orbán Viktor „Európa-ellenes” táborába.

2025. december 10. 20:33
cseh választás, Andrej Babiš Matteo Salvini és Orbán Viktor társaságában.

A Frankfurter Allgemeine Zeitung elemzése szerint Andrej Babiš visszatérése Csehország élére aggodalmat kelt az EU-ban, mégpedig azért, mert újabb ország sodródhat Orbán Viktor „Európa-ellenes” táborába.

A cikk hangsúlyozza, hogy bár Babiš Brüsszel-ellenes retorikát folytatott és szoros kapcsolatot ápol Orbán Viktorral,

valójában pragmatikus politikusnak tartják, aki nem kötelezte el magát Moszkva mellett. Berlin számára a szerző szerint célszerűbb lenne együttműködést keresni vele, mint elsietetten elutasítani.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

