Előre ivott a medve bőrére Von der Leyen: Magyarország válaszlépésétől hangos a nemzetközi sajtó

Kész, vége: pisloghat Von der Leyen, Magyarország a legszorosabb szövetségesével viszi a bíróság elé a piszkos ügyét
Végképp betelt a pohár Szijjártó Péternél.
Ezúttal nem maradtunk egyedül.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország és Szlovákia közösen perli az EU-t a tervezett orosz gáz- és olajimport tilalom miatt, mivel szerintük ez veszélyezteti energiaellátásukat és drasztikus áremelkedést okozna – írja egyebek mellett a Svijet és a Danas.
Szijjártó az Európai Bizottságot „tömeges jogi csalással” vádolta, hangsúlyozva: az energiapolitika nemzeti hatáskörbe tartozik, így a szankciókhoz egyhangúság kellene.
Ursula von der Leyen bizottsági elnök történelmi lépésnek nevezte a döntést, kiemelve az EU orosz energiától való függetlenedését.
A jogvita tétje: megerősödhet-e az uniós többségi döntéshozatal a tagállami vétójoggal szemben energetikai kérdésekben – jegyezte meg a lap.
