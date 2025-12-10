Előre ivott a medve bőrére Von der Leyen: Magyarország válaszlépésétől hangos a nemzetközi sajtó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Magyarország és Szlovákia közösen perli az EU-t a tervezett orosz gáz- és olajimport tilalom miatt, mivel szerintük ez veszélyezteti energiaellátásukat és drasztikus áremelkedést okozna – írja egyebek mellett a Svijet és a Danas.

Szijjártó az Európai Bizottságot „tömeges jogi csalással” vádolta, hangsúlyozva: az energiapolitika nemzeti hatáskörbe tartozik, így a szankciókhoz egyhangúság kellene.