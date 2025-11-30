Ft
gyilkosság lövöldözés Egyesült Államok

Brutális lövöldözés történt Kaliforniában egy születésnapi bulin: legkevesebb négyen meghaltak

2025. november 30. 10:01

Gyermekek is lehetnek az áldozatok között.

2025. november 30. 10:01
null

Legkevesebb négy ember meghalt és tíz másik megsebesült szombat este Stocktonban, egy kaliforniai városban, az Egyesült Államok nyugati részén, a hálaadásnapi hosszú hétvégén – közölte a rendőrség. 

„A jelenlegi állás szerint megerősíthetjük, hogy mintegy 14 személyt ért lövés, és négy áldozat meghalt”

– írta közleményében a San Joaquin megyei seriff hivatala, amelynek Stockton a székhelye. 

A rendőrség közölte, hogy „célzott lövöldözésről” lehet szó. A hatóságok azt közölték, hogy helyi idő szerint nem sokkal 18 óra előtt érkezett hozzájuk bejelentés egy lövöldözésről. „A nyomozás jelenleg is folyik, és az információk még korlátozottak. Az első jelek arra utalnak, hogy célzott támadásról lehet szó, és a nyomozók minden lehetőséget megvizsgálnak”.

A hatóságok nem közöltek részleteket a lövöldözőről. A BBC szerint a vérengzés egy gyermek születésnapi buliján történt. 

(MTI) 

Nyitókép: X

stormy
2025. november 30. 10:53
kb olyanmit képzelj el mint egy szabolcsi vagy borsodi cigányfalut. de fegyverekel és droggal.
egonsamu-2
2025. november 30. 10:22
Kalifornia? A ballibes woke agyrém állama.
egyszeri
2025. november 30. 10:11
Egy születésnap és 4 halál. Eddig. Szombat-esti lazítás az ünnepnap apropóján.
franciscofranco
2025. november 30. 10:07
Migráncs.
