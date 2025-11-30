Brutális lövöldözés történt Kaliforniában egy születésnapi bulin: legkevesebb négyen meghaltak

Legkevesebb négy ember meghalt és tíz másik megsebesült szombat este Stocktonban, egy kaliforniai városban, az Egyesült Államok nyugati részén, a hálaadásnapi hosszú hétvégén – közölte a rendőrség.

„A jelenlegi állás szerint megerősíthetjük, hogy mintegy 14 személyt ért lövés, és négy áldozat meghalt”

– írta közleményében a San Joaquin megyei seriff hivatala, amelynek Stockton a székhelye.