Brutális lövöldözés történt Kaliforniában egy születésnapi bulin: legkevesebb négyen meghaltak

Horror a belvárosi buliban: hiába próbálták újraéleszteni, belehalt a verésbe a szórakozóhelyen megtámadott férfi (FRISSÍTÉS: megrázó részletek derültek ki)
A rendőrség halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást.
Gyermekek is lehetnek az áldozatok között.
Legkevesebb négy ember meghalt és tíz másik megsebesült szombat este Stocktonban, egy kaliforniai városban, az Egyesült Államok nyugati részén, a hálaadásnapi hosszú hétvégén – közölte a rendőrség.
„A jelenlegi állás szerint megerősíthetjük, hogy mintegy 14 személyt ért lövés, és négy áldozat meghalt”
– írta közleményében a San Joaquin megyei seriff hivatala, amelynek Stockton a székhelye.
A rendőrség közölte, hogy „célzott lövöldözésről” lehet szó. A hatóságok azt közölték, hogy helyi idő szerint nem sokkal 18 óra előtt érkezett hozzájuk bejelentés egy lövöldözésről. „A nyomozás jelenleg is folyik, és az információk még korlátozottak. Az első jelek arra utalnak, hogy célzott támadásról lehet szó, és a nyomozók minden lehetőséget megvizsgálnak”.
A hatóságok nem közöltek részleteket a lövöldözőről. A BBC szerint a vérengzés egy gyermek születésnapi buliján történt.
(MTI)
