Romokban a nyugati biztonság mítosza: a brit késelés után egy osztrák vonaton fenyegetőztek túszejtéssel

2025. november 04. 07:15

Európa gyökeresen megváltozott, és sosem lesz a régi.

2025. november 04. 07:15
Ausztriában őrizetbe vettek egy lett állampolgárt, aki 

túszejtéssel fenyegetőzött egy Bécsből Innsbruckba tartó vonaton 

– közölte a rendőrség hétfő este.

A salzburgi rendőrség szóvivője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a 31 éves férfi az út során azt mondta, túszokat ejt, ha rendőrök szállnak fel a vonatra. Amikor a vonat Salzburgban megállt, a különleges erők őrizetbe vették. 

Egy rendőr megsérült, amikor a férfi megpróbált ellenállni a letartóztatásnak

 – tette hozzá a szóvivő.

A rendőrség szerint a férfinél nem volt fegyver.

Az eset csak néhány nappal azután történt, hogy több ember megsérült egy brit vonaton történt késeléses támadásban. Azóta egy 32 éves gyanúsítottat letartóztattak és vádat emeltek ellene.

(MTI)

A nyitókép illusztráció. Fotó: MAX SLOVENCIK / APA / AFP

