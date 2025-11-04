Romokban a nyugati biztonság mítosza: a brit késelés után egy osztrák vonaton fenyegetőztek túszejtéssel

Ausztriában őrizetbe vettek egy lett állampolgárt, aki

túszejtéssel fenyegetőzött egy Bécsből Innsbruckba tartó vonaton

– közölte a rendőrség hétfő este.

A salzburgi rendőrség szóvivője a dpa német hírügynökségnek elmondta, hogy a 31 éves férfi az út során azt mondta, túszokat ejt, ha rendőrök szállnak fel a vonatra. Amikor a vonat Salzburgban megállt, a különleges erők őrizetbe vették.