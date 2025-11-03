Ft
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
késelés támadás Anglia vonat

Angliát sokkolta a vonaton történt késelés: most előkerültek a legfontosabb részletek is

2025. november 03. 12:11

A brit vasúti közlekedés békés hétvégéje szombat este vérbe fulladt. A kelet-angliai Cambridgeshire megyében egy férfi késsel rontott az utasokra, miközben a szerelvény Huntingdon felé tartott. A vonaton történt támadás után tíz ember került kórházba, köztük többen életveszélyes állapotban.

2025. november 03. 12:11
null

Ahogy korábban a Mandiner is megírta, hogy a Doncasterből London King's Cross pályaudvarára tartó vonaton szombat este kitört támadás pánikba taszította az utasokat és megrázta egész Angliát. A rendőrség szerint tíz ember megsérült, kilencen életveszélyes állapotban kerültek kórházba. A fegyveres egységek percek alatt a helyszínre értek, és két férfit őrizetbe vettek – egyiküket elektromos sokkolóval kellett ártalmatlanítani.

A Cambridgeshire-i vonatos késelés megrázta Angliát. Tíz ember megsérült, a támadót nyolc percen belül elfogták
A Cambridgeshire-i vonatos késelés megrázta Angliát. Tíz ember megsérült, a támadót nyolc percen belül elfogták
Forrás: JUSTIN TALLIS / AFP

A támadás a Cambridge-től nem messze fekvő Huntingdon közelében történt. A vonat eredetileg nem állt volna meg az állomáson, de a vészjelzők működésbe hozatala után a mozdonyvezető azonnal oda irányította a szerelvényt, hogy a mentők és a rendőrök bejuthassanak a kocsikba. A brit közlekedési rendőrség vezetője, Chris Casey elmondta: a környéken leállították a vasúti forgalmat, és több utat is lezártak a hatóságok.

Ezt is ajánljuk a témában

Vonat támadás Cambridgeshire-ben – minden részlet a borzalomról

A Mandiner által korábban idézett John Loveless főfelügyelő vasárnapi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a támadást két brit állampolgár követte el – egy 32 és egy 35 éves férfi –, akiket az első bejelentéstől számított mindössze nyolc percen belül elfogtak. A rendőrség később megerősítette, hogy a 35 éves férfit elengedték, mivel semmi sem utal arra, hogy részt vett volna az esetben. A gyanúsított így egyedül a 32 éves brit férfi, aki Peterborough-nál szállt fel a járatra.

A szerint a támadás röviddel azután kezdődött, hogy a vonat elhagyta Peterborough állomását. Szemtanúk szerint az utasok közül sokan a mellékhelyiségekbe menekültek, hogy elbújjanak a támadó elől. 

Mindenhol vér volt, az emberek egymást taposták, hogy eljussanak az ajtókhoz

– idézte a lap egyik utast. Egy másik szemtanú, Olly Foster elmondta: egy idős férfi megpróbált megvédeni egy fiatal lányt, és közben a fején és a nyakán sérült meg. Az egyik legsúlyosabb sérült a London North Eastern Railway (LNER) egyik dolgozója, aki megpróbálta feltartóztatni a támadót. A rendőrség szerint a férfi semmihez sem fogható bátorságról tett tanúbizonyságot, és kétségtelenül sok ember életét mentette meg. Ő az egyetlen, aki még életveszélyes állapotban van.

Ezt is ajánljuk a témában

Hős mozdonyvezető, vérrel borított kocsik

A The Spectator szerint a szerelvény vezetője 

  • korábban a brit haditengerészetnél szolgált, 
  • Irakot is megjárta, 
  • és hidegvérrel döntött úgy, hogy Huntingdon állomására vezeti a szerelvényt, hogy a mentők minél gyorsabban elérjék a helyszínt. 

A támadót a peronon sokkolták le, majd bilincsben vitték el.

A szemtanúk szerint a jelenet filmbe illő volt: egy férfi a Sky Newsnak nyilatkozva elmondta, hogy a támadás közben látta, amint egy véres utas végigvonszolja magát a kocsin, és annyit mond:

 Megszúrtak.

Amikor a vonat végül megállt, a férfi már eszméletét vesztette, de a mentők azonnal kórházba szállították. A brit hatóságok az esetet követően súlyos incidensként kezelték, és rövid időre életbe léptették az „Operation Plato” nevű eljárást, amelyet terrortámadások esetén alkalmaznak. Ezt azonban később visszavonták, mivel semmi nem utal arra, hogy a támadás szervezett vagy politikai indíttatású lett volna.

Ezt is ajánljuk a témában

Politikai reakciók: megrendült Anglia

A brit miniszterelnök, Keir Starmer mélységes aggodalmát fejezte ki, és köszönetet mondott a mentőalakulatoknak gyors beavatkozásukért. 

Kérem, hogy mindenki kövesse a rendőrség utasításait

– tette hozzá közleményében. A védelmi miniszter, John Healey szerint a brit terrorfenyegetettségi szint továbbra sem változik, és az első vizsgálatok alapján elszigetelt támadásról van szó. A királyi család is reagált: III. Károly király és Kamilla királyné közös üzenetben fejezte ki részvétüket. 

Megdöbbenéssel és sokkal értesültünk a borzalmas késelésről, amely a cambridgeshire-i vonaton történt

– fogalmaztak. Shabana Mahmood belügyminiszter szintén együttérzését fejezte ki, és arra kérte a lakosságot, hogy tartózkodjanak a találgatásoktól. Nigel Farage és Kemi Badenoch politikusok is megszólaltak, mindketten horrorisztikusnak nevezték a támadást, és a közbiztonság megerősítését sürgették.

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

UpSalute
2025. november 03. 13:11
Midenesetre a kormányzati kommunkációban jó felhasználták a 35 éves "karibi származásút" akit el kellett engedni. Valamiért fontosnak érezték megjegyezni mindnhol, hogy egy "brit férfi"(ugye ő az elkövető) és egy "karibi származású"(ő az ártatlan). Pedig a karibi is már UK-ben született szóval ő is "brit férfi". Már rutinszerűen fogalmaznak nehogy esetleg kiderüljön, hogy Alllah is ott lapul valahol a történetben. A tettest meg már többször jelentették. A mészárlás előtti napokban is már a késsel rohangált meg fenyegetőzött. Egy barber shopban is. És mégis szabadon rohangált.
Válasz erre
0
0
states-2
2025. november 03. 12:56
Britannisztánban természetesen ez nem számít terrortámadásnak, terrortámadás csak a 100 halott felett van nyilván. Elhülyült elmebeteg nyugat, azt kapja, amit megérdemel.
Válasz erre
2
0
hexahelicene
2025. november 03. 12:55
obi-wankenobi 2025. november 03. 12:50 Európába beengedték az elient és most csodálkoznak, hogy az elien pusztít. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Más neve is van a lénynek: A migrációféreg, Wormus Migratius, ami belülről rágja szét az országot, mint kukac az almát.
Válasz erre
1
0
obi-wankenobi
2025. november 03. 12:50
Erre figyelmeztetett a Nyolcadik utas a halál című film, csak senki nem értette a film eredeti üzenetét. Nem egy horror film volt, hanem a súlyos valóság, fantasztikus környezetbe csomagolva. Európába beengedték az elient és most csodálkoznak, hogy az elien pusztít. Videa/ Star Wars kód részlet 04
Válasz erre
2
0
