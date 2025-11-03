Angliát sokkolta a vonaton történt késelés: most előkerültek a legfontosabb részletek is

A Mandiner által korábban idézett John Loveless főfelügyelő vasárnapi sajtótájékoztatóján közölte, hogy a támadást két brit állampolgár követte el – egy 32 és egy 35 éves férfi –, akiket az első bejelentéstől számított mindössze nyolc percen belül elfogtak. A rendőrség később megerősítette, hogy a 35 éves férfit elengedték, mivel semmi sem utal arra, hogy részt vett volna az esetben. A gyanúsított így egyedül a 32 éves brit férfi, aki Peterborough-nál szállt fel a járatra.

A szerint a támadás röviddel azután kezdődött, hogy a vonat elhagyta Peterborough állomását. Szemtanúk szerint az utasok közül sokan a mellékhelyiségekbe menekültek, hogy elbújjanak a támadó elől.

Mindenhol vér volt, az emberek egymást taposták, hogy eljussanak az ajtókhoz

– idézte a lap egyik utast. Egy másik szemtanú, Olly Foster elmondta: egy idős férfi megpróbált megvédeni egy fiatal lányt, és közben a fején és a nyakán sérült meg. Az egyik legsúlyosabb sérült a London North Eastern Railway (LNER) egyik dolgozója, aki megpróbálta feltartóztatni a támadót. A rendőrség szerint a férfi semmihez sem fogható bátorságról tett tanúbizonyságot, és kétségtelenül sok ember életét mentette meg. Ő az egyetlen, aki még életveszélyes állapotban van.