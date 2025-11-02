Ft
11. 02.
vasárnap
rendőrség késelés Anglia merénylet támadó vizsgálat vonat

Megszólalt a rendőrség: kiderült, kik követték el az angliai merényletet

2025. november 02. 12:45

A két támadót – egy 32 éves és egy 35 éves brit állampolgárt – a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül elfogták a helyszínen.

2025. november 02. 12:45
null

A rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.

Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor két támadó több utast megkéselt. 

A támadásban tízen sebesültek meg, négyet közülük már kiengedtek a kórházból, ketten azonban életveszélyes állapotban vannak

– közölte John Loveless, a vizsgálatot végző brit közlekedési rendőrség főfelügyelője vasárnapi sajtótájékoztatóján.

Elmondta: a két támadót – egy 32 éves és egy 35 éves brit állampolgárt – a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogták. A rendőrtiszt hangsúlyozta: az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt.

(MTI)

Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP

Összesen 23 komment

74bro
2025. november 02. 14:06
Britek, jó, de nem olyan anglikánus fajta, inkább véráldozatot kedvelő vudubritek... Biztos a Macbeth-et olvasták, és felizgatta őket az a sok erőszak... Betiltani!
Majdmegmondom
2025. november 02. 13:47
Azt nem értem, hogy miért nem merik kimondani a gyilkosok származását? Előbb-utóbb úgy is kiderül. Persze az, hogy ez terrortámadás sok mindent elmond arról, hogy Erzsébet királynőt kizárhatjuk...
Hedvig58
2025. november 02. 13:45
Nem terrortámadás?! Akkor mi a búbánat?
Dunhill67
2025. november 02. 13:40
brit állampolgárok...aha...csak véletlenül olyan feketék mint az üszök?
