Megszólalt a rendőrség: kiderült, kik követték el az angliai merényletet

Brutális késelés történt egy angliai vonaton, kilencen életveszélyes állapotban vannak (VIDEÓ)
A brit miniszterelnök is megszólalt.
A két támadót – egy 32 éves és egy 35 éves brit állampolgárt – a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül elfogták a helyszínen.
A rendőrség vasárnapi tájékoztatása szerint nem minősül terrorcselekménynek az a késeléses támadás, amelyet egy vonaton követtek el szombat este Angliában.
Az incidens a kelet-angliai Cambridgeshire megyében történt. A szerelvény az észak-angliai Doncaster városából indult és a londoni King's Cross pályaudvarra tartott, amikor két támadó több utast megkéselt.
A támadásban tízen sebesültek meg, négyet közülük már kiengedtek a kórházból, ketten azonban életveszélyes állapotban vannak
– közölte John Loveless, a vizsgálatot végző brit közlekedési rendőrség főfelügyelője vasárnapi sajtótájékoztatóján.
Elmondta: a két támadót – egy 32 éves és egy 35 éves brit állampolgárt – a kivonuló fegyveres rendőri egységek az első bejelentéstől számított nyolc percen belül a helyszínen elfogták. A rendőrtiszt hangsúlyozta: az eddigi vizsgálat alapján semmi jel nem utal arra, hogy terrorcselekmény történt.
(MTI)
Nyitókép: JUSTIN TALLIS / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A brit miniszterelnök is megszólalt.