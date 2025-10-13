Ft
migráns szír migráns Ausztria Szíria szírek áldozat

Jól járt Ausztria a szír migránsokkal: negyvenszeresére nőtt a fiatalkorú bűnözés

2025. október 13. 22:31

Egy nemi erőszak ügyében nemrég felmentett szír fiatal 100 eurót hagyott „jóindulatból” áldozata védőjénél.

2025. október 13. 22:31
null

Drámai növekedésről számol be az osztrák belügyminisztérium a fiatalkorú bűnözés kapcsán a szírek körében – írja a Remix. Csak 2024-ben ugyanis ezer 10-14 év közötti szírre érkezett bejelentés a hatóságokhoz, míg 2015-ben csak 25-re. A növekedés tehát negyvenszeres, miközben az összes fiatalkorú bűnözéssel kapcsolatos bejelentés csak alig több mint duplájára nőtt, 5160-ról 12 ezerre kilenc év alatt.

Ausztria igyekszik ellenszert találni a helyzetre.

2025 júliusától szeptemberig az osztrák kormányt felfüggesztette a családegyesítést, valamint a német fegyvermentes övezetek lemásolását tervezi, melyekkel a rendőrségnek szélesebb ellenőrzési jogköröket adnának.

Emellett az első bűncselekményüket elkövetők számára kötelező oktatást is bevezet Ausztria, s több ezer eurós büntetéssel sújtja majd azokat, akik nem vesznek részt ezen.

A legkeményebb intézkedéseket meglepő módon a kormánykoalíció legkisebb tagja, a liberális NEOS szorgalmazza. Yannick Shetty frakcióvezető úgy fogalmazott: „Aki 13 évesen erőszakol vagy rabol, az elég idős ahhoz is, hogy szembenézzen a következményekkel”.

Ausztriában néhány friss eset irányította rá a reflektorfényt a szír fiatalkorúak bűnöző magatartására. Október elején Alsó-Ausztriában egy tizenötéves szírt tartóztattak le rablás, fegyveres támadás és tolvajlás miatt, miután az a vasúti sínekre lökött egy másik tinédzsert Korneuburgban idén áprilisban. Az áldozat alig tudta elkerülni a súlyos sérülést, ám a támadó szabadon távozott a bíróságról.

2025 januárjában pedig egy tizenhétéves szírt mentettek fel egy tizenkétéves lány megerőszakolásának ügyében, mivel a bíróság nem talált elég bizonyítékot arra, hogy a lány nem egyezett bele az együttlétbe.

A nyilvánosságban és politikai körökben is felháborodást keltő ügy tárgyalásának végén az alperes az áldozat jogi képviselőjénél 100 eurót hagyott „jóindulata” jeleként.

Nyitókép: SHADI AL DUBAISI / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. október 14. 00:31
Pedig a Szíriából kivonult férfiaknak üzentek a szír lányok többször is, hogy várják őket haza, mert családokat akarnak, nem szingli klubokat. Ennyit a szír hazafiúságról.
Válasz erre
0
0
triacus-2
2025. október 13. 23:41
"számol be az osztrák belügyminisztérium" Így van, ez elérhető a honlapjukon: Bilanz der Einsatzgruppe Jugendkriminalität seit März 2024: ots.at/presseaussendung/OTS_20251012_OTS0002/bilanz-der-einsatzgruppe-jugendkriminalitaet-seit-maerz-2024
Válasz erre
0
0
europész
2025. október 13. 23:23
Jo ez igy nekik.Eljenek boldogan a migrik.Az osztrakok igy is szeretik oket.Hamarosan veguk lesz a labancoknak.
Válasz erre
0
0
londonbaby
2025. október 13. 23:05
mi lesz ezekből ha fel is nőnek ? . remélem mihamarabb hulla !!!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!