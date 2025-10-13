Jól járt Ausztria a szír migránsokkal: negyvenszeresére nőtt a fiatalkorú bűnözés

A legkeményebb intézkedéseket meglepő módon a kormánykoalíció legkisebb tagja, a liberális NEOS szorgalmazza. Yannick Shetty frakcióvezető úgy fogalmazott: „Aki 13 évesen erőszakol vagy rabol, az elég idős ahhoz is, hogy szembenézzen a következményekkel”.

Ausztriában néhány friss eset irányította rá a reflektorfényt a szír fiatalkorúak bűnöző magatartására. Október elején Alsó-Ausztriában egy tizenötéves szírt tartóztattak le rablás, fegyveres támadás és tolvajlás miatt, miután az a vasúti sínekre lökött egy másik tinédzsert Korneuburgban idén áprilisban. Az áldozat alig tudta elkerülni a súlyos sérülést, ám a támadó szabadon távozott a bíróságról.

2025 januárjában pedig egy tizenhétéves szírt mentettek fel egy tizenkétéves lány megerőszakolásának ügyében, mivel a bíróság nem talált elég bizonyítékot arra, hogy a lány nem egyezett bele az együttlétbe.

A nyilvánosságban és politikai körökben is felháborodást keltő ügy tárgyalásának végén az alperes az áldozat jogi képviselőjénél 100 eurót hagyott „jóindulata” jeleként.

Nyitókép: SHADI AL DUBAISI / AFP