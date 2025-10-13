Jól járt Ausztria a szír migránsokkal: negyvenszeresére nőtt a fiatalkorú bűnözés

Ausztria megfenyegette Magyarországot: ha nem tetszik a válasz, jön az Európai Unió Bírósága
Nyilvánvaló, ki áll a háttérben.
Egy nemi erőszak ügyében nemrég felmentett szír fiatal 100 eurót hagyott „jóindulatból” áldozata védőjénél.
Drámai növekedésről számol be az osztrák belügyminisztérium a fiatalkorú bűnözés kapcsán a szírek körében – írja a Remix. Csak 2024-ben ugyanis ezer 10-14 év közötti szírre érkezett bejelentés a hatóságokhoz, míg 2015-ben csak 25-re. A növekedés tehát negyvenszeres, miközben az összes fiatalkorú bűnözéssel kapcsolatos bejelentés csak alig több mint duplájára nőtt, 5160-ról 12 ezerre kilenc év alatt.
Ausztria igyekszik ellenszert találni a helyzetre.
2025 júliusától szeptemberig az osztrák kormányt felfüggesztette a családegyesítést, valamint a német fegyvermentes övezetek lemásolását tervezi, melyekkel a rendőrségnek szélesebb ellenőrzési jogköröket adnának.
Emellett az első bűncselekményüket elkövetők számára kötelező oktatást is bevezet Ausztria, s több ezer eurós büntetéssel sújtja majd azokat, akik nem vesznek részt ezen.
A legkeményebb intézkedéseket meglepő módon a kormánykoalíció legkisebb tagja, a liberális NEOS szorgalmazza. Yannick Shetty frakcióvezető úgy fogalmazott: „Aki 13 évesen erőszakol vagy rabol, az elég idős ahhoz is, hogy szembenézzen a következményekkel”.
Ausztriában néhány friss eset irányította rá a reflektorfényt a szír fiatalkorúak bűnöző magatartására. Október elején Alsó-Ausztriában egy tizenötéves szírt tartóztattak le rablás, fegyveres támadás és tolvajlás miatt, miután az a vasúti sínekre lökött egy másik tinédzsert Korneuburgban idén áprilisban. Az áldozat alig tudta elkerülni a súlyos sérülést, ám a támadó szabadon távozott a bíróságról.
2025 januárjában pedig egy tizenhétéves szírt mentettek fel egy tizenkétéves lány megerőszakolásának ügyében, mivel a bíróság nem talált elég bizonyítékot arra, hogy a lány nem egyezett bele az együttlétbe.
A nyilvánosságban és politikai körökben is felháborodást keltő ügy tárgyalásának végén az alperes az áldozat jogi képviselőjénél 100 eurót hagyott „jóindulata” jeleként.
Nyitókép: SHADI AL DUBAISI / AFP
