Ft
Ft
18°C
8°C
Ft
Ft
18°C
8°C
10. 13.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 13.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
különadó Wolfgang Hattmannsdorfer Spar Magyarország Európai Unió Bírósága Ausztria

Ausztria megfenyegette Magyarországot: ha nem tetszik a válasz, jön az Európai Unió Bírósága

2025. október 13. 10:05

Wolfgang Hattmannsdorfer osztrák gazdasági miniszter szerint diszkriminatív a Magyarországon 2022 óta érvényben lévő különadó – a háttérben alighanem a Spar áll.

2025. október 13. 10:05
null

Wolfgang Hattmannsdorfer osztrák gazdasági miniszter felszólította az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel Magyarország 2022 óta érvényben lévő, az élelmiszerláncokat sújtó különadója ellen, mert szerinte a magyar szabályozás sérti a belső piac egységét és diszkriminatív – írja a Der Standard.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ha Magyarország válasza nem kielégítő, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.

A cikk szerint Christian Prauchner, az Osztrák Gazdasági Kamara élelmiszer-kereskedelmi tagozatának elnöke üdvözölte Hattmannsdorfer kezdeményezését, kiemelve, hogy a magyar adó hátrányosan érinti a magyarországi osztrák befektetéseket.

A háttérben szinte biztosan a Spar áll, amely régóta üzenget a kormánynak. Hans K. Reisch, a Spar Österreich vezérigazgatója nemrég kijelentette, jelenleg nem tervezik a magyar piac elhagyását, de csak akkor maradnak hosszú távon, ha ismét nyereségesen tudnak működni, ebben pedig Brüsszel támogatását is várják.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Helmut Fohringer

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 127 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
abakonyi74
2025. október 13. 13:01
Az Unióban 14 országban van jelent a Spar, a többiben miért nem terjeszkedik? Át lehet cuccolni másik országba.
Válasz erre
0
0
Sclerotic
2025. október 13. 13:00
Csak hadd menjenek...
Válasz erre
0
0
GrumpyGerald
2025. október 13. 12:56
"akkor maradnak, ha ismét nyereségesen tudnak működni, ebben pedig Brüsszel támogatását várják." De ők meg mondták má', hogy nyithattok cukrászdát Brüsszelben, úh lehet továbbattyogni!!!
Válasz erre
0
0
abakonyi74
2025. október 13. 12:55
Nyugodtan el lehet menni, úgyis kevesen vásárolnak a Sparban. Nem fognak hiányozni!! Az is nagy hiba volt, hogy beengedtük őket Tesco, Lidl, Aldi, Spar, Auchan
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!