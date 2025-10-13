Ausztria megfenyegette Magyarországot: ha nem tetszik a válasz, jön az Európai Unió Bírósága

Wolfgang Hattmannsdorfer osztrák gazdasági miniszter felszólította az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel Magyarország 2022 óta érvényben lévő, az élelmiszerláncokat sújtó különadója ellen, mert szerinte a magyar szabályozás sérti a belső piac egységét és diszkriminatív – írja a Der Standard.

A miniszter hangsúlyozta, hogy ha Magyarország válasza nem kielégítő, az ügy az Európai Unió Bírósága elé kerülhet.

A cikk szerint Christian Prauchner, az Osztrák Gazdasági Kamara élelmiszer-kereskedelmi tagozatának elnöke üdvözölte Hattmannsdorfer kezdeményezését, kiemelve, hogy a magyar adó hátrányosan érinti a magyarországi osztrák befektetéseket.

A háttérben szinte biztosan a Spar áll, amely régóta üzenget a kormánynak. Hans K. Reisch, a Spar Österreich vezérigazgatója nemrég kijelentette, jelenleg nem tervezik a magyar piac elhagyását, de csak akkor maradnak hosszú távon, ha ismét nyereségesen tudnak működni, ebben pedig Brüsszel támogatását is várják.