Ft
Ft
14°C
8°C
Ft
Ft
14°C
8°C
10. 06.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 06.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hans K Reisch Spar Österreich Brüsszel Spar Magyarország élelmiszerár Orbán Viktor

Nagy bejelentést tett a Spar vezérigazgatója: egyetlen feltétellel maradnak Magyarországon – Brüsszel segítségét kérik

2025. október 06. 09:36

A korábban Orbán Viktorról vadabbnál vadabb állításokat közlő Hans K. Reisch szerint jelenleg nem tervezik a piac elhagyását, de csak akkor maradnak hosszú távon, ha ismét nyereségesen tudnak működni.

2025. október 06. 09:36
null

Hans K. Reisch, a Spar Österreich vezérigazgatója szerint az élelmiszerárak emelkedése mögött főként a magas energia- és bérköltségek állnak, nem pedig a piaci koncentráció vagy versenyhiány – írja a Die Presse, amely szerint Magyarországon a Spar „jelentős politikai nyomás alatt működik”.

A vezérigazgató megjegyezte:

jelenleg nem tervezik a piac elhagyását, de csak akkor maradnak hosszú távon, ha ismét nyereségesen tudnak működni, ebben pedig Brüsszel támogatását is várják.

Emlékeztetőül: Reisch korábban azt állította, Orbán Viktor oligarchái miatt menekítettek ki tőkét Magyarországról, valamint azt is mondta, hogy a miniszterelnök azt kérte a cégtől, „engedje meg rokonának, hogy befektessen a magyar leányvállalatba.”

Orbán Viktor szerint a vezérigazgató állítása hamis, a szavait forráskritika nélkül lehozó magyar lapokkal szemben sajtó-helyreigazítási pereket indított – és nyert meg.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Alex Halada

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 58 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2025. október 06. 10:49
A magyarok nem vásárolnak a COOP-ban, meg a drága, kapzsi, maroktartó, kifosztó kisboltokban, mennek a Lidl-be meg a Sparba. A magyarok hülyék, de nem annyira hülyék.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. október 06. 10:49
Hat gazdalkodjanak jól!
Válasz erre
0
0
johann07
2025. október 06. 10:48
Hát persze............... Folyamatosan BŐVITIK !!, újitják fel áruházaikat,és nyitnak úkakat. Mint aki el akarja hagyni az országot !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hülyének nézik az embert. Egyébként a legdrágább áruház lánc. Ha akarnak menjenek. Egyébkén 2 vidéki áruház igazgató ismerősömtől tudom, hogy totál nyereségesek !!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
2025. október 06. 10:47
"csak akkor maradnak hosszú távon, ha ismét nyereségesen tudnak működni" Hát, mivel kapitalizmus van errefelé, ez legyen a ti dolgotok..
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!