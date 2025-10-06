Nagy bejelentést tett a Spar vezérigazgatója: egyetlen feltétellel maradnak Magyarországon – Brüsszel segítségét kérik

Hans K. Reisch, a Spar Österreich vezérigazgatója szerint az élelmiszerárak emelkedése mögött főként a magas energia- és bérköltségek állnak, nem pedig a piaci koncentráció vagy versenyhiány – írja a Die Presse, amely szerint Magyarországon a Spar „jelentős politikai nyomás alatt működik”.

A vezérigazgató megjegyezte:

jelenleg nem tervezik a piac elhagyását, de csak akkor maradnak hosszú távon, ha ismét nyereségesen tudnak működni, ebben pedig Brüsszel támogatását is várják.

Emlékeztetőül: Reisch korábban azt állította, Orbán Viktor oligarchái miatt menekítettek ki tőkét Magyarországról, valamint azt is mondta, hogy a miniszterelnök azt kérte a cégtől, „engedje meg rokonának, hogy befektessen a magyar leányvállalatba.”

Orbán Viktor szerint a vezérigazgató állítása hamis, a szavait forráskritika nélkül lehozó magyar lapokkal szemben sajtó-helyreigazítási pereket indított – és nyert meg.