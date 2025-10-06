Nagy bejelentést tett a Spar vezérigazgatója: egyetlen feltétellel maradnak Magyarországon – Brüsszel segítségét kérik

Számok mutatják, mekkorát nyerészkedett a vásárlókon a Spar
Bizonyos tejtermékek ára egy nap alatt a felére csökkent a kormányzati beavatkozásnak köszönhetően.
A korábban Orbán Viktorról vadabbnál vadabb állításokat közlő Hans K. Reisch szerint jelenleg nem tervezik a piac elhagyását, de csak akkor maradnak hosszú távon, ha ismét nyereségesen tudnak működni.
Hans K. Reisch, a Spar Österreich vezérigazgatója szerint az élelmiszerárak emelkedése mögött főként a magas energia- és bérköltségek állnak, nem pedig a piaci koncentráció vagy versenyhiány – írja a Die Presse, amely szerint Magyarországon a Spar „jelentős politikai nyomás alatt működik”.
A vezérigazgató megjegyezte:
jelenleg nem tervezik a piac elhagyását, de csak akkor maradnak hosszú távon, ha ismét nyereségesen tudnak működni, ebben pedig Brüsszel támogatását is várják.
Emlékeztetőül: Reisch korábban azt állította, Orbán Viktor oligarchái miatt menekítettek ki tőkét Magyarországról, valamint azt is mondta, hogy a miniszterelnök azt kérte a cégtől, „engedje meg rokonának, hogy befektessen a magyar leányvállalatba.”
Orbán Viktor szerint a vezérigazgató állítása hamis, a szavait forráskritika nélkül lehozó magyar lapokkal szemben sajtó-helyreigazítási pereket indított – és nyert meg.
Nyitókép: AFP/Alex Halada
