A Szíria elleni amerikai szankciók feloldásával végre megindulhatnak haza a „menekültek”?

A Világbank (IMF) becslése alapján Szíria újjáépítése legalább 216 milliárd dollárba kerülne, amihez elengedhetetlen a magántőke és a nagy volumenű nemzetközi beruházások bevonása.

A helyzetet bonyolítja, hogy Aszad bukása után új menekülthullám is indult:

mintegy 112 ezer szíriai – főként vallási kisebbségek tagjai – menekült Libanonba az etnikai és felekezeti erőszak miatt.

Bár a helyzet egyes térségekben stabilizálódott, a bizonytalanság és a jogi státusz hiánya továbbra is komoly kihívást jelent.

Az UNHCR szerint a szankciók feloldása önmagában nem elég, de nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy Szíria hosszabb távon is képes legyen megtartani a hazatérőket, és elkerülje az újabb kivándorlási hullámot.