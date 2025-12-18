Ft
Libanon ENSZ migráció szankciók ENSZ Menekültügyi Főbiztossága Szíria bevándorlás Egyesült Államok

A Szíria elleni amerikai szankciók feloldásával végre megindulhatnak haza a „menekültek”?

2025. december 18. 23:03

Az ENSZ hangsúlyozza: a tartós visszatéréshez nagyszabású újjáépítésre és munkahelyekre lenne szükség.

2025. december 18. 23:03
null

Az Egyesült Államok döntése, amellyel véglegesen feloldja a Szíriát sújtó átfogó gazdasági szankciókat, jelentősen ösztönözheti a menekültek visszatérését – mondta az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) libanoni vezetője az Euronewsnak. Karolina Lindholm Billing szerint a szankciók eltörlése „valódi fordulópontot” jelenthet, mivel megnyithatja az utat a nemzetközi befektetések és az újjáépítés előtt.

Az amerikai szenátus szerdán döntött a 2019-ben elfogadott Caesar-törvény szankcióinak végleges eltörléséről. Az intézkedéseket eredetileg Bassár el-Aszad rezsimjének emberi jogi visszaélései miatt vezették be, a polgárháború idején. A döntés a védelmi költségvetési törvénycsomag részeként született meg, Donald Trump elnök pedig várhatóan hamarosan aláírja a jogszabályt.

Az UNHCR adatai szerint Aszad 2024 decemberi bukása óta

  • több mint egymillió külföldre menekült szíriai, valamint
  • közel kétmillió belső menekült tért vissza otthonába.

Libanonból mintegy 400 ezren indultak haza, ugyanakkor még mindig körülbelül egymillió szíriai él az országban, közülük 636 ezret tartanak nyilván hivatalosan.

A visszatérők családonként 600 dollárnyi egyszeri támogatásra jogosultak, ám Billing szerint ez messze nem elegendő:

sokan lerombolt otthonokkal és munkanélküliséggel szembesülnek.

A Világbank (IMF) becslése alapján Szíria újjáépítése legalább 216 milliárd dollárba kerülne, amihez elengedhetetlen a magántőke és a nagy volumenű nemzetközi beruházások bevonása.

A helyzetet bonyolítja, hogy Aszad bukása után új menekülthullám is indult:

mintegy 112 ezer szíriai – főként vallási kisebbségek tagjai – menekült Libanonba az etnikai és felekezeti erőszak miatt.

Bár a helyzet egyes térségekben stabilizálódott, a bizonytalanság és a jogi státusz hiánya továbbra is komoly kihívást jelent.

Az UNHCR szerint a szankciók feloldása önmagában nem elég, de nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy Szíria hosszabb távon is képes legyen megtartani a hazatérőket, és elkerülje az újabb kivándorlási hullámot.

***

Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP

 

