A Szíria elleni amerikai szankciók feloldásával végre megindulhatnak haza a „menekültek”?

Amerika oldalára állt Szíria
A háborúk utáni Szíriáról Sayfo Omarral, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével beszélgettünk.
Az ENSZ hangsúlyozza: a tartós visszatéréshez nagyszabású újjáépítésre és munkahelyekre lenne szükség.
Az Egyesült Államok döntése, amellyel véglegesen feloldja a Szíriát sújtó átfogó gazdasági szankciókat, jelentősen ösztönözheti a menekültek visszatérését – mondta az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának (UNHCR) libanoni vezetője az Euronewsnak. Karolina Lindholm Billing szerint a szankciók eltörlése „valódi fordulópontot” jelenthet, mivel megnyithatja az utat a nemzetközi befektetések és az újjáépítés előtt.
Az amerikai szenátus szerdán döntött a 2019-ben elfogadott Caesar-törvény szankcióinak végleges eltörléséről. Az intézkedéseket eredetileg Bassár el-Aszad rezsimjének emberi jogi visszaélései miatt vezették be, a polgárháború idején. A döntés a védelmi költségvetési törvénycsomag részeként született meg, Donald Trump elnök pedig várhatóan hamarosan aláírja a jogszabályt.
Az UNHCR adatai szerint Aszad 2024 decemberi bukása óta
Libanonból mintegy 400 ezren indultak haza, ugyanakkor még mindig körülbelül egymillió szíriai él az országban, közülük 636 ezret tartanak nyilván hivatalosan.
A visszatérők családonként 600 dollárnyi egyszeri támogatásra jogosultak, ám Billing szerint ez messze nem elegendő:
sokan lerombolt otthonokkal és munkanélküliséggel szembesülnek.
Ahmad al-Sharaa fejére korábban jelentős vérdíjat tűztek ki az amerikai hatóságok terrorizmus miatt.
A Világbank (IMF) becslése alapján Szíria újjáépítése legalább 216 milliárd dollárba kerülne, amihez elengedhetetlen a magántőke és a nagy volumenű nemzetközi beruházások bevonása.
A helyzetet bonyolítja, hogy Aszad bukása után új menekülthullám is indult:
mintegy 112 ezer szíriai – főként vallási kisebbségek tagjai – menekült Libanonba az etnikai és felekezeti erőszak miatt.
Bár a helyzet egyes térségekben stabilizálódott, a bizonytalanság és a jogi státusz hiánya továbbra is komoly kihívást jelent.
Az UNHCR szerint a szankciók feloldása önmagában nem elég, de nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy Szíria hosszabb távon is képes legyen megtartani a hazatérőket, és elkerülje az újabb kivándorlási hullámot.
A város utcáin eluralkodott a káosz, miután több mint 10 ezer szír tüntető vonult az utcára.
***
Fotó: Sameer Al-DOUMY / AFP