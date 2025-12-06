Ft
12. 06.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ahmed Huszejn as-Saraa Migrációkutató Intézet Sayfo Omar Szíria Marco Rubio

Amerika oldalára állt Szíria

2025. december 06. 09:20

Egy évvel ezelőtt váratlanul megbukott Szíriában az Aszad-rendszer, és a korábbi iszlamista Ahmed Huszejn as-Saraa lett az ország ura, akit Donald Trump nemrég barátságosan fogadott. A háborúk utáni Szíriáról Sayfo Omarral, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetőjével beszélgettünk.

2025. december 06. 09:20
null
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

Ahmed Huszejn as-Saraa csapatai egy romokon uralkodó diktátort űztek el a hatalomból egy évvel ezelőtti offenzívájuk végén. Az országot évtizedek óta irányító Bassár el-Aszad elnök Moszkvába menekült, a börtönök kiürültek. A több mint tíz éven át tartó polgárháborúban hatszázezer ember halt meg, és ötmillióan távoztak külföldre. Az eltelt egy évben elindult az átalakulás törékeny folyamata, amit Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője röviden így foglal össze: „Sokkal rosszabbul is alakulhatott volna.”

Mint a kutató hangsúlyozza: az utóbbi években a nemzetközi közvélemény belefáradt a szíriai konfliktusba. „Az európai országok azért fáradtak bele, mert túl sok volt a menekült. A környező országok, Törökország, Libanon és Jordánia köz­véleménye is rosszul viselte a menekültek jelenlétét, aminek politikai hatása is volt: Törökországban például megingott Recep Tayyip Erdoğan elnök népszerűsége” – mondja. Az is súlyos problémát okozott, hogy az Aszad-rezsim azzal tartotta felszínen a gazdaságát, hogy captagonnal, egy szintetikus harci droggal árasztotta el a Közel-Keletet. „Az iszlamista új rendszer hadat üzent a captagon gyártásának, amely részben az Aszad család biznisze volt, azon belül Maher el-Aszadé, az elnök öccséé, aki több egységet is vezetett a hadseregben. Elsősorban a lojalistákat tartották fenn az üzletből” – magyarázza a szakértő.

tasijani22000
2025. december 06. 09:34
Jeffrey Sachs pedig így magyarázta el a cionácik mestertervét: youtube.com/watch?v=E-xdHYF8bC0 Remélem érthető, kedves Tímea...
tasijani22000
2025. december 06. 09:32
Az alábbiakról Wesley Clark a NATO európai erőinek főparancsnoka így nyilatkozott: youtube.com/watch?v=TY2DKzastu8 youtube.com/watch?v=7ARtGrSrvCA
tasijani22000
2025. december 06. 09:30
Timike, úgy érted Amerika oldalára állt az ISIS? Hiszen Saraa az ISIS parancsnoka jelenleg IS! Össze tudnád rakni a fejedben, hogy az amerikaiak által létesített Abu Graib börtönben annak érdekében szervezte be Saraa-t Abu Bakr al Baghdadi alias Simon Elliot Mossad ügynök, mert az ISIS a KEZDETEKTŐL FOGVA egy cionáci projekt volt a Közel-Kelet szétrombolására? Ezt a tervet Nyahú és csapata hozta létre, még mielőtt eldöntötték volna, hogy 2001 szeptember 11.-én lerombolják a new yorki Ikertornyokat, a Pentagont és a Solomon Brothers Buildinget! Már azt a terrorakciót IS annak érdekében követték el, hogy ezt a világterrorizmust elkövethessék az emberiség ellen...
