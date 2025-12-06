Ft
12. 06.
szombat
külügyminisztérium Marco Rubio NGO

Trump embere keményen odacsapott: mostantól minden megváltozik!

2025. december 06. 16:30

„A külföldi segélyezésnek a szövetségeseket kell támogatnia és az amerikai nemzeti érdekeket kell előmozdítania, nem pedig az NGO-hálózat túlfizetett vezetőinek zsebét tömnie” – jelentette ki az amerikai külügyminisztérium.

2025. december 06. 16:30
TRUMP, Donald; RUBIO, Marco Washington, 2025. június 22.A Fehér Ház által közreadott képen Donald Trump amerikai elnök (b) és Marco Rubio amerikai külügyminiszter a washingtoni Fehér Ház titkosszolgálati komplexumában, a Situation Roomban 2025. június 21

Marco Rubio amerikai külügyminiszter bemutatta a tervet, amelynek célja, hogy a gazdag NGO-vezetők helyett a partnerországok kerüljenek előtérbe – írja a Daily Wire.

Rubio bejelentette: 

az Egyesült Államok átalakítja a külföldi segélyek elosztásának módját, hogy a partnerországokba történő közvetlen befektetések élvezzenek prioritást és az „NGO-ipari komplexum” megkerülésével kiküszöböljék a pazarlást.

Az amerikai külügyminiszter a Kenyával kötött 2,5 milliárd dolláros egészségügyi együttműködési keretmegállapodás aláírása során mutatta be az új támogatási politikát.

Rubio szerint a korábbi rendszer a külföldi vagy amerikai székhelyű NGO-kon (nem kormányzati szervezetek) keresztül juttatta el a segélyeket, amelyek az általános és adminisztratív költségek révén elszívták a finanszírozást, miközben korlátozták a fogadó ország ellenőrzését.

„Elmentünk egy országba, és azt mondtuk, hogy segítünk nekik az egészségügyi ellátás terén, majd elmentünk valahova Észak-Virginiába, kerestünk egy NGO-t, egy ilyen szervezetet, odaadtuk nekik az összes pénzt, és megmondtuk nekik, hogy menjenek el ebbe az országba, és valósítsák meg az egészségügyi programjukat” – mondta Rubio. „Mire ez megtörtént, a fogadó országnak már nagyon kevés befolyása volt... és a teljes pénzösszegnek csak egy része jutott el valójában a betegekhez.”

Ehelyett Rubio azt javasolta, hogy közvetlenül a partnerországokkal, például Kenyával működjenek együtt, hogy megszüntessék azt, amit ő „NGO ipari komplexumnak” nevez.

„Ha segíteni akarunk az országoknak, akkor segítsünk az országnak. Ne segítsünk az NGO-knak abban, hogy új üzleti tevékenységet találjanak maguknak” – mondta.

Tommy Pigott, a külügyminisztérium szóvivője a The Daily Wire-nek elmondta, hogy a külföldi segélyekből nem szabad „a NGO-ipar túlfizetett vezetőinek zsebét tömni”.

Az amerikai adófizetők pénzéből támogatott egészségügyi NGO-k vezető tisztségviselői gyakran nagyon magas fizetést kapnak. 

2024-ben a Research Triangle Institute elnöke több mint 1,4 millió dollárt, két alelnöke pedig több mint 850 000 dollárt keresett. A Johns Hopkins Egyetem Jhpiego Corporation nevű szervezeténél egy vezető több mint 1,08 millió dollárt keresett. Az egyéb legmagasabb fizetések között szerepelt a Management Sciences for Health 598 348 dollárja, a Family Health International 545 290 dollárja és a Pact Inc. 506 371 dollárja.

2023-ban az Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation elnöke 577 275 dollárt, a PATH elnöke pedig 703 405 dollárt keresett.

„Végső soron a legjobb segítség az a segítség, amelyre nincs további szükség, mert megoldotta a problémákat vagy kiépítette a partnerországok kapacitásait. Kenyával való partnerségünk egy példa ennek a megközelítésnek a gyakorlatban való alkalmazására” – mondta Pigott.

Bár Kenya az első, Rubio reméli, hogy a megállapodás aláírása során további 50 hasonló megállapodást fog aláírni más országokkal.

A Daily Wire cikkét az amerikai külügyminisztérium is megosztotta Instagram-oldalán. Bejegyzésésükben a következőket írták: 

A külföldi segélyezésnek a szövetségeseket kell támogatnia és az amerikai nemzeti érdekeket kell előmozdítania, nem pedig az NGO-hálózat túlfizetett vezetőinek zsebét tömnie. 

Új, az »Amerika az első« elven alapuló külföldi segélyezési programunk kiküszöböli a közvetítőket és biztosítja, hogy minden dollár közvetlen hatást gyakoroljon, életeket mentsen és stratégiai prioritásokat mozdítson elő”.

 

A tiszás Tarr Zoltán kiállt a USAID mellett

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Donald Trump második ciklusának egyik első rendelkezése a USAID, vagyis az Amerikai Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynökségének bezárása volt. Az ügynökségen keresztül ugyanis jelentős részben nem valódi segélyezés történt, hanem a woke-ideológia nemzetközi terjesztése zajlott.

Nemrég az is kiderült, hogy a USAID forrásaiból a Magyarországon tevékenykedő Telex is kapott.

Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke ennek ellenére a lengyel közmédiának adott nyilatkozatában nemrég demagógiának nevezte az USAID-hez hasonló külföldi befolyásolás elleni fellépést.

Nyitókép: MTI/AP/Fehér Ház
 

csulak
2025. december 06. 17:03
akkor remelem erkezik Magyarorszagra a jobboldalnak is tamogatas nem csak a baloldalnak a bruszeli penzek
0
0
gabor87
2025. december 06. 17:02
Szuper. Így kell ezt.
0
0
Burdisgarage
2025. december 06. 16:36
Független lesz a telex, 444!? Nem, csak adó dollárok helyett lopott dollárokat fognak kapni, kicsit kevesebbet és kevésbé hivatalos helyről.
0
0
