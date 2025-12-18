Nem várt helyről védték be Gáspár Evelynt

„Mikor 2026-ban menekülni kell, érdemes kondiban lenni” – elszabadultak az indulatok noÁr élő videójában
A színész-aktivista nemcsak a lány étkezésébe kötött bele, hanem nyíltan megfenyegette a kormány tagjait és munkatársaikat.
„Nehéz nem azt gondolnom, hogy származása, családja miatt került gúnyolódások kereszttűzébe” – írta Vásárhelyi Mária szociológus.
Ahogy aról a Mandiner is beszámolt, noÁr Szabó Zsófi műsorvezető után Gáspár Evelynbe szállt bele, miután a fiatal nő a Külügyminisztérium sajtóreferenseként elkísérte moszkvai útjára.
Az ügy azóta továbbment, és többen is támadást intéztek a sajtómunkatárs ellen, akit a legtöbben édesapja, Gáspár Győző korábbi műsorából már gyermekkora óta ismernek.
Azonban csütörtökön nem várt helyről védték be Evelynt. Vásárhelyi Mária szociológus közösségi oldalán fejtette ki a véleményét a történtek miatt. Mint írta, „nem ismerem Gáspár Evelynt. Sőt a szüleit sem. Nem tartozom az olyan tv műsorok nézői közé, amelyekből ismerni lehetne őket.
Ezzel együtt kifejezetten ízléstelennek tartom, amit a nyilvánosságban művelnek ezzel a fiatal lánnyal”.
Majd azzal folytatta, „ha jól értem megvan a szükséges tudása, végzettsége ahhoz, hogy a Külügy kommunikációs stábjában dolgozzon. Nehéz nem azt gondolnom, hogy származása, családja miatt került gúnyolódások kereszttűzébe.
Szerintem be kéne fejezni!”
– zárta gondolatait Vásárhelyi Mária.
