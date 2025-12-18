Nem várt helyről védték be Gáspár Evelynt

Ahogy aról a Mandiner is beszámolt, noÁr Szabó Zsófi műsorvezető után Gáspár Evelynbe szállt bele, miután a fiatal nő a Külügyminisztérium sajtóreferenseként elkísérte moszkvai útjára.

Az ügy azóta továbbment, és többen is támadást intéztek a sajtómunkatárs ellen, akit a legtöbben édesapja, Gáspár Győző korábbi műsorából már gyermekkora óta ismernek.