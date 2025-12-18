Ft
szabó zsófi gáspár győző vásárhelyi mária Gáspár Evelyn külügyminisztérium támadás

Nem várt helyről védték be Gáspár Evelynt

2025. december 18. 12:43

„Nehéz nem azt gondolnom, hogy származása, családja miatt került gúnyolódások kereszttűzébe” – írta Vásárhelyi Mária szociológus.

2025. december 18. 12:43
null

Ahogy aról a Mandiner is beszámolt, noÁr Szabó Zsófi műsorvezető után Gáspár Evelynbe szállt bele, miután a fiatal nő a Külügyminisztérium sajtóreferenseként elkísérte moszkvai útjára.

Az ügy azóta továbbment, és többen is támadást intéztek a sajtómunkatárs ellen, akit  a legtöbben édesapja, Gáspár Győző korábbi műsorából már gyermekkora óta ismernek. 

Azonban csütörtökön nem várt helyről védték be Evelynt. Vásárhelyi Mária szociológus közösségi oldalán fejtette ki a véleményét a történtek miatt. Mint írta, „nem ismerem Gáspár Evelynt. Sőt a szüleit sem. Nem tartozom az olyan tv műsorok nézői közé, amelyekből ismerni lehetne őket. 

Ezzel együtt kifejezetten ízléstelennek tartom, amit a nyilvánosságban művelnek ezzel a fiatal lánnyal”. 

Majd azzal folytatta, „ha jól értem megvan a szükséges tudása, végzettsége ahhoz, hogy a Külügy kommunikációs stábjában dolgozzon. Nehéz nem azt gondolnom, hogy származása, családja miatt került gúnyolódások  kereszttűzébe. 

Szerintem be kéne fejezni!”

– zárta gondolatait Vásárhelyi Mária.

Nyitókép: 

