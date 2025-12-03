Bár a ló már elszaladt, Zelenszkij visszaülne a nyeregbe: mindenáron amerikai találkozót akar az ukrán elnök

Az ukrán delegációt Rusztam Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, valamint Andrij Hnatov vezérkari főnök vezeti. A küldöttségnek részletesen ismertetik majd a december 2-án Moszkvában lezajlott orosz–amerikai egyeztetések eredményeit, és az európai biztonsági architektúra szerepéről is tárgyalnak.

A moszkvai megbeszéléseken Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjai, találkoztak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megvitassák a felülvizsgált amerikai–ukrán béketervet. A találkozón részt vevő Jurij Usakov, Putyin egyik legfőbb tanácsadója „hasznosnak és tartalmasnak” nevezte az egyeztetést, de megerősítette, hogy konkrét megállapodás nem született.