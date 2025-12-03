Ft
háború Ukrajna Brüsszel Kijev Donald Trump Marco Rubio

Bár a ló már elszaladt, Zelenszkij visszaülne a nyeregbe: mindenáron amerikai találkozót akar az ukrán elnök

2025. december 03. 16:22

Kijev tovább keresi a kapcsolatfelvétel lehetőségét Donald Trump amerikai elnök követeivel a béketerv finomítása érdekében.

2025. december 03. 16:22
null

Ukrajna magas rangú biztonsági tisztségviselői december 3-án Brüsszelben találkoznak európai nemzetbiztonsági tanácsadókkal, hogy egyeztessenek a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítésekről – írta meg a Kyiv Independent.

A találkozó előtt és után is intenzív egyeztetések zajlanak az Egyesült Államok képviselőivel

– közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

Az ukrán delegációt Rusztam Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, valamint Andrij Hnatov vezérkari főnök vezeti. A küldöttségnek részletesen ismertetik majd a december 2-án Moszkvában lezajlott orosz–amerikai egyeztetések eredményeit, és az európai biztonsági architektúra szerepéről is tárgyalnak.

A moszkvai megbeszéléseken Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjai, találkoztak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megvitassák a felülvizsgált amerikai–ukrán béketervet. A találkozón részt vevő Jurij Usakov, Putyin egyik legfőbb tanácsadója „hasznosnak és tartalmasnak” nevezte az egyeztetést, de megerősítette, hogy konkrét megállapodás nem született.

Umerov és Hnatov november 30-án Floridában tárgyaltak az amerikai békeküldöttekkel – köztük Marco Rubio külügyminiszterrel –, majd másnap Umerov és Witkoff külön megbeszélést is tartott.

Zelenszkij szerint a brüsszeli találkozó után az ukrán tárgyalók megkezdik a felkészülést az újabb amerikai egyeztetésre, bár ennek részleteit még nem hozták nyilvánosságra.

Mint ismert, hogy a Putyinnal tartott egyeztetést követően az amerikai képviselők a megbeszélt Ukrajnai találkozó helyett egyenesen hazarepültek Washingtonba.

Időközben Nato külügyminiszterek – Rubio kivételével – szintén december 3-án ülnek össze Brüsszelben, ahol Ukrajna–NATO Tanács ülést is tartanak.

A következő napok diplomáciai eseményei döntő fontosságúak lehetnek mind Ukrajna, mind a nyugati szövetségesek számára, ahogy a háború lezárása felé vezető tárgyalások új szakaszba lépnek.

Nyitókép: Paul Faith / AFP

***

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Okostolyas
2025. december 03. 18:24
Zselé addig futkorászik minden USA-val történt találkozó után Ursulahoz amig Trump meg nem unja és jól elküdi a fenébe, persze a még megmaradt amerikai segitséget (mühold rendszer, stb.) is felfüggeszti és megállapodik Putyinnal valamiről aminek köze sem lessz ahoz amit Zselé meg az Unio szeretne.
Válasz erre
0
0
bandi-56
2025. december 03. 18:08
aztán vinnének-e magukkal az ukrik 24 karátos vécécsészét Washingtonba?
Válasz erre
0
0
Csigorin
2025. december 03. 17:30
a rosseb majd megeszi hogy tovabb haboruzhasson
Válasz erre
0
0
Ehetős Odó
2025. december 03. 17:29
Konyec filma, Zselé.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!