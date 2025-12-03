Bár a ló már elszaladt, Zelenszkij visszaülne a nyeregbe: mindenáron amerikai találkozót akar az ukrán elnök

Nincs áttörés, Putyin elutasítja az európai-ukrán béketervet – íme, a tárgyalás eredménye
Ugyanakkor konstruktív egyeztetésről beszélnek az oroszok és az amerikaiak, tehát van remény a békére.
Kijev tovább keresi a kapcsolatfelvétel lehetőségét Donald Trump amerikai elnök követeivel a béketerv finomítása érdekében.
Ukrajna magas rangú biztonsági tisztségviselői december 3-án Brüsszelben találkoznak európai nemzetbiztonsági tanácsadókkal, hogy egyeztessenek a háború lezárását célzó diplomáciai erőfeszítésekről – írta meg a Kyiv Independent.
A találkozó előtt és után is intenzív egyeztetések zajlanak az Egyesült Államok képviselőivel
– közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.
Az ukrán delegációt Rusztam Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, valamint Andrij Hnatov vezérkari főnök vezeti. A küldöttségnek részletesen ismertetik majd a december 2-án Moszkvában lezajlott orosz–amerikai egyeztetések eredményeit, és az európai biztonsági architektúra szerepéről is tárgyalnak.
A moszkvai megbeszéléseken Steve Witkoff és Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottjai, találkoztak Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy megvitassák a felülvizsgált amerikai–ukrán béketervet. A találkozón részt vevő Jurij Usakov, Putyin egyik legfőbb tanácsadója „hasznosnak és tartalmasnak” nevezte az egyeztetést, de megerősítette, hogy konkrét megállapodás nem született.
Umerov és Hnatov november 30-án Floridában tárgyaltak az amerikai békeküldöttekkel – köztük Marco Rubio külügyminiszterrel –, majd másnap Umerov és Witkoff külön megbeszélést is tartott.
Jelentős előrelépés született a béke tervével kapcsolatban.
Zelenszkij szerint a brüsszeli találkozó után az ukrán tárgyalók megkezdik a felkészülést az újabb amerikai egyeztetésre, bár ennek részleteit még nem hozták nyilvánosságra.
Mint ismert, hogy a Putyinnal tartott egyeztetést követően az amerikai képviselők a megbeszélt Ukrajnai találkozó helyett egyenesen hazarepültek Washingtonba.
Witkoffék váratlanul lemondták a találkozót.
Időközben Nato külügyminiszterek – Rubio kivételével – szintén december 3-án ülnek össze Brüsszelben, ahol Ukrajna–NATO Tanács ülést is tartanak.
A következő napok diplomáciai eseményei döntő fontosságúak lehetnek mind Ukrajna, mind a nyugati szövetségesek számára, ahogy a háború lezárása felé vezető tárgyalások új szakaszba lépnek.
Nyitókép: Paul Faith / AFP
