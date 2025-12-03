Ft
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Steve Witkoff Washington orosz-ukrán háború különmegbízott Jared Kushner Egyesült Államok

Hoppon maradt Zelenszkij: az ukrán elnök Brüsszelben várta az amerikai delegációt, akik Moszkvából rögtön Washingtonba repültek

2025. december 03. 15:33

Witkoffék váratlanul lemondták a találkozót.

2025. december 03. 15:33
null

Lemondták Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az Egyesült Államok delegációjának brüsszeli találkozóját – írja a Kyiv Post.

A lap washingtoni fő tudósítója, Alex Raufoglu az X-en azt írta, hogy „a brüsszeli találkozót lemondták”, így Zelenszkij hazautazik Ukrajnába.

Hozzátette, hogy a Kreml állítása szerint Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje, „megígérték”, hogy a Kremlben töltött ötórás, „konstruktívnak” minősített tárgyalás után közvetlenül Washingtonba repülnek. A brüsszeli találkozó lemondásának okát még nem hozták nyilvánosságra – írja az ukrán lap.

Fotó: LISELOTTE SABROE / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix via AFP

badzinga
2025. december 03. 18:14
A háború célja az ukránok részéről: minden ukrán vezetőnek legyen aranyozott WC-je és mind aranybudiba sz..hasson.
Kamcsatka5
2025. december 03. 17:49
Ez a tetves belga nem ért semmiből!
bodosoldier-2
2025. december 03. 17:46
Egyszerű.Nem akartak tárgyalni az únió prostijaival.
madre79
2025. december 03. 17:20
A zöld manó rácseszett!
