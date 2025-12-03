Hoppon maradt Zelenszkij: az ukrán elnök Brüsszelben várta az amerikai delegációt, akik Moszkvából rögtön Washingtonba repültek

Hozzátette, hogy a Kreml állítása szerint Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje, „megígérték”, hogy a Kremlben töltött ötórás, „konstruktívnak” minősített tárgyalás után közvetlenül Washingtonba repülnek. A brüsszeli találkozó lemondásának okát még nem hozták nyilvánosságra – írja az ukrán lap.