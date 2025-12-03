Hoppon maradt Zelenszkij: az ukrán elnök Brüsszelben várta az amerikai delegációt, akik Moszkvából rögtön Washingtonba repültek

Cáfol a Kreml: nem igaz, hogy az orosz elnök elutasította az amerikai béketervet
Megtörte a csendet Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.
Witkoffék váratlanul lemondták a találkozót.
Lemondták Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az Egyesült Államok delegációjának brüsszeli találkozóját – írja a Kyiv Post.
A lap washingtoni fő tudósítója, Alex Raufoglu az X-en azt írta, hogy „a brüsszeli találkozót lemondták”, így Zelenszkij hazautazik Ukrajnába.
Hozzátette, hogy a Kreml állítása szerint Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner, Trump veje, „megígérték”, hogy a Kremlben töltött ötórás, „konstruktívnak” minősített tárgyalás után közvetlenül Washingtonba repülnek. A brüsszeli találkozó lemondásának okát még nem hozták nyilvánosságra – írja az ukrán lap.
