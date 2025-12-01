Véget értek a tárgyalások: soha nem volt még ennyire közel egymáshoz az amerikai és az ukrán álláspont

Üzent a Kreml: kitűzték az időpontot, várják az amerikaiakat
Putyin már hétfőn felkészül a találkozóra.
Jelentős előrelépés született a béke tervével kapcsolatban.
Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff a múlt hétvégén Floridában folytatott tárgyalásokat az ukrán delegációval, amelyet az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rustem Umerov vezetett – számolt be a Kyiv Independent.
A megbeszélésre abból kifolyólag került sor, mert még mindig vannak kérdések az Ukrajna számára amerikai támogatással készített béketervvel kapcsolatban.
A találkozókon részt vett Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Jared Kushner, az Egyesült Államok elnökének veje is.
A tárgyalások célja a novemberben bemutatott, 28 pontból álló béketerv felülvizsgálata volt, amely számos szigorú feltételt szabott Kijev számára, többek között a hadsereg létszámának korlátozását, a NATO-csatlakozás tilalmát, valamint az orosz megszállás elismerését. Ukrajna a javaslat bizonyos pontjain módosításokat szeretett volna elérni, különösen a területi és a biztonsági garanciák ügyében.
A megbeszéléseket követően Marco Rubio „nagyon eredményesnek” nevezte a tárgyalásokat, kiemelve, hogy mind a háború lezárásával, mind pedig Ukrajna hosszú távú jólétével kapcsolatban történtek előrelépések.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy, Emmanuel Macron francia elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón a találkozót „konstruktívnak” értékelte, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy „még mindig vannak kemény kérdések, amelyeken dolgozni kell”
– írta meg az RBC-Ukraine.
Rustem Umerov azt közölte Zelenszkijvel, hogy az ukrán delegáció jelentős előrelépést ért el a béketervvel kapcsolatban, és Ukrajna és az Egyesült Államok álláspontja közelebb került egymáshoz.
Umerov kiemelte az amerikai fél konstruktív hozzáállását, és megerősítette, hogy a felek a jövőben is folyamatos és szoros kapcsolatot tartanak fenn. A teljes jelentést az ukrán elnöknek személyesen tervezik bemutatni egy európai találkozón, amelyre a delegáció már úton van.
A tárgyalások mellett a sajtó arról számolt be, hogy Steve Witkoff várhatóan december 2-án Moszkvába utazik, hogy folytassa a tárgyalásokat az orosz féllel, így a béketerv egyeztetése mindkét konfliktusban érintett oldallal folyamatban van.
Ezt is ajánljuk a témában
Putyin már hétfőn felkészül a találkozóra.
Nyitókép: Ozan KOSE / AFP
***