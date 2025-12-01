Véget értek a tárgyalások: soha nem volt még ennyire közel egymáshoz az amerikai és az ukrán álláspont

Az Egyesült Államok különmegbízottja, Steve Witkoff a múlt hétvégén Floridában folytatott tárgyalásokat az ukrán delegációval, amelyet az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rustem Umerov vezetett – számolt be a Kyiv Independent.

A megbeszélésre abból kifolyólag került sor, mert még mindig vannak kérdések az Ukrajna számára amerikai támogatással készített béketervvel kapcsolatban.

A találkozókon részt vett Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Jared Kushner, az Egyesült Államok elnökének veje is.