„Mondjuk ki most már bátran: a miénk nem egy nagyon okos ország” – csúnyán elgurult a tiszás közgazdász gyógyszere

Tisza-csomag: a brutális adóemelés mellé durva járulékemelést is tartogat Magyar Péter pártja
A Tisza Párt a már 2010-re megbukott magánnyugdíjpénztári rendszert erőltetné újra a magyar emberekre.
Fene a gusztusukat, hát tényleg, ilyen buták ezek a magyarok? Nem szeretnék, hogy rosszabb legyen az életük?
Orbán Viktor a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen Csiszár Jenővel többek közt arra kereste a választ, hogy mi az igazi tahóság, illetve mi a „királyság”.
Pedig akkor még tudtuk, hogy Felcsúti Péter buta magyarokról beszél. Ha hamarabb kiderül, hogy milyennek tartja a volt kommunista bankár a honfitársait, akkor nem is kérdés, hogy a tahóság kategóriában ő vitte volna el a pálmát.
Elképesztően sötét lelkületre vall ugyanis lebutáznia azt a népet, ahonnan származik, ahonnan a gyökerei szívták az erőt például ahhoz, hogy szélsőségesen nagy vagyonra tegyen szert.
Tudjuk, A Magyarország 2027–2035 gazdasági konvergenciaprogram című Tisza-csomag egyik szerzőjeként Felcsuti Péter neve is felmerült. A baloldali megszorítás egyik fő eleme az adóemelés, amit többkulcsos adó formájában vezetnének be. Mint az Ellenpont rámutatott, már az átlagkeresetek is 22 százalékot adóznának a mostani 15 százalék helyett, a legfelső kulcs 33 százalékos lenne. Korábban megírtuk, hogy
a Klikk Tv-ben Felcsuti azon kesergett, hogy az emberek nem szeretnék a súlyos adóemeléssel járó többkulcsos adót.
13 nap telt el a kiszivárgás óta, mire Felcsuti hirtelen kijelentette: semmit nem írt. Csakhogy korábban maga beszélt egy „adómódosítási programról”.
Fene a gusztusukat, hát tényleg, ilyen buták ezek a magyarok? Nem szeretnék, hogy rosszabb legyen az életük, csak arra törekszenek mindenáron, hogy jobb legyen? Vörösmarty ezt így fogalmazta meg: „Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei.” Azaz buta az egész világ, mert előre akar menni, nem hátra? De hogy a napi életből is hozzak példát: a Magyar Zene Háza megnyitóján néhai Szakcsi Lakatos Béla Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész eljátszotta a „Piros volt a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre megy, nem hátra” című népdalocska kezdő sorait.
A magyarok tehát előre akarnak menni, és ennek keretében nem több, hanem kevesebb adót akarnak fizetni.
Maximum annyit, amennyit most fizetnek, az Orbán-kormány idején. Hogy is mocskolódott a Klikk TV-ben Felcsúti? „Nem véletlen, hogy a Tisza Párt ugye most igyekszik mindenféle módon eltávolítani magától ezeket a szörnyű vádakat, mert ez kb. felér egy olyan váddal, mint ami a vérfertőzés, ha valaki ki meri mondani azt, hogy hát lehetséges, hogy nem egykulcsos adóra lenne szükség." (...) „És én ezt nagyon szomorúnak tartom, mert ez azt is jelenti, hogy egy hogy mondjam, egy buta ország – mert azért mondjuk ki most már bátran, hogy a miénk nem egy nagyon okos ország. Tehát az emberek nem túl okosak.” (…)
„Egy nem túl okos ország nem nagyon remélhet sok mindent a jövőben."
Ezt kikérjük magunknak! Vedd tudomásul, Felcsuti, hogy buta a jó édes anyád térde kalácsa! „A butától jobban kell félni, mint a gonosztól” – mondta a XVII. században Krisztina svéd királynő. A magyaroktól viszont egyáltalán nem kell félni. Jellemző rájuk a vendégbarátság, a messziről jött idegen befogadása, oltalmazása, a neki való segítségnyújtás.
Egy valamitől félnek viszont a magyarok, de nagyon: a kommunistáktól. És Felcsuti kommunista, méghozzá tőről metszett. Egyszer azt mondta: „A mi családunkban 56 nem volt se forradalom, se szabadságharc”.
Felnőtt korában habozás nélkül be is lépett a munkásőrségbe. Felcsuti életrajzából jól látszik, hogy a rendszerváltás előtt nagyon jó kapcsolatokat ápolt a kommunista elittel, és egyértelműen az akkori rendszer haszonélvezője volt. Felcsuti a Kádár-korban megszerzett kapcsolati hálója segítségével lett vezető baloldali bankár a rendszerváltás után, és a vagyonát is ennek köszönhetően szerezte meg.
Óriási szerepe van a Magyarországot majdnem teljesen romba döntő devizahitelezés megalkotásában.
Róna Péter korábban azt írta, hogy hét ember felelős Magyarországon a devizahitelezés elterjedéséért, és köztük van Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon, Oszkó Péter és Felcsuti Péter.
Naná, hogy az Orbán-kormányt nagyon utálja. A társadalmi igazságot szolgáló bankadó 10 évvel ezelőtti bevezetését például dézsmának nevezte. Szerinte inkább a népet adóztassák, és ne a bankokat.
Ahogy most is nyilván elképzelik a Tisza Párt házatáján. Arról is dühösen nyilatkozott, hogy a kormány szakított a Nemzetközi Valutalappal.
Itt tartunk. S ez az ember kapcsolatot ápol a Pojácával, érintett lehet az adócsomag megalkotásában is. Ha Magyar Péter ilyen embert a bizalmába fogad, akkor valószínűleg ő is butának tartja a magyarokat, akiket Weber parancsa szerint nyilván könnyen ki lehet zsákmányolni. Erről szól a Tisza egész gazdasági víziója. Nem véletlenül nyerhették volna meg Kecskeméten – Magyar és Felcsuti – megosztva a tahóság fődíját.
