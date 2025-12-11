„Mondjuk ki most már bátran: a miénk nem egy nagyon okos ország” – csúnyán elgurult a tiszás közgazdász gyógyszere

Fene a gusztusukat, hát tényleg, ilyen buták ezek a magyarok? Nem szeretnék, hogy rosszabb legyen az életük, csak arra törekszenek mindenáron, hogy jobb legyen? Vörösmarty ezt így fogalmazta meg: „Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei.” Azaz buta az egész világ, mert előre akar menni, nem hátra? De hogy a napi életből is hozzak példát: a Magyar Zene Háza megnyitóján néhai Szakcsi Lakatos Béla Kossuth- és Liszt-díjas zongoraművész eljátszotta a „Piros volt a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre megy, nem hátra” című népdalocska kezdő sorait.

A magyarok tehát előre akarnak menni, és ennek keretében nem több, hanem kevesebb adót akarnak fizetni.

Maximum annyit, amennyit most fizetnek, az Orbán-kormány idején. Hogy is mocskolódott a Klikk TV-ben Felcsúti? „Nem véletlen, hogy a Tisza Párt ugye most igyekszik mindenféle módon eltávolítani magától ezeket a szörnyű vádakat, mert ez kb. felér egy olyan váddal, mint ami a vérfertőzés, ha valaki ki meri mondani azt, hogy hát lehetséges, hogy nem egykulcsos adóra lenne szükség." (...) „És én ezt nagyon szomorúnak tartom, mert ez azt is jelenti, hogy egy hogy mondjam, egy buta ország – mert azért mondjuk ki most már bátran, hogy a miénk nem egy nagyon okos ország. Tehát az emberek nem túl okosak.” (…)