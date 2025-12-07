Ft
megszorítások Tisza dokumentum Felcsuti Péter adócsomag

Felcsuti két hét után rájött, hogy nincs köze a Tisza-csomaghoz, de videó van arról, hogy a megszorításokról beszél

2025. december 07. 11:44

13 nap telt el a kiszivárgás óta, mire Felcsuti hirtelen kijelentette: semmit nem írt. Csakhogy korábban maga beszélt egy „adómódosítási programról”.

2025. december 07. 11:44
null

Tizenhárom nappal azután, hogy kiszivárgott a Tisza-ellenes „konvergenciaprogram”, Felcsuti Péter hirtelen rádöbbent: semmi köze nincs az egészhez – legalábbis ezt állítja a Magyar Hang szerint. 

Pedig videófelvétel létezik arról, hogy a megszorítási csomagról beszél. A bankár-közgazdász és Lengyel László állhatnak a Tiszának tulajdonított anyag mögött, ám ők már harmadszor is cáfolnak. Felcsuti a Facebookon szombat délután azt írta: soha nem vett részt semmilyen adóprogram megírásában.

Az ügy onnan indult, hogy az Index közzétett egy hozzájuk került dokumentumot, amely bizonyítja, 

milyen megszorításokra készülhetne egy esetleges kormányváltás után a Tisza Párt. 

Magyar Péter már az első pillanatban koholmánynak nevezte az iratot, pert indított. 

Pedig Felcsuti elismerte, hogy valós volt az adóemelési terv. 

A csomag kiszivárgását követő tizenharmadik napon Felcsuti Péter hirtelen arra jutott, hogy semmi köze a Tisza megszorítási tervéhez. Most már határozottan tagad, pedig létezik videófelvétel arról, ahogy a megszorító csomagról beszél – sőt, a miniszterelnök péntek reggeli interjújában is szerepel az idézet. 

Felcsuti a Klikk TV-n szó szerint azt mondta: „a Tisza Párt nagyon bátortalanul elgondolt egy adómódosítási programot, de ahogy napvilágra került, már vissza is vonta.” 

Ha valóban semmi köze nem volt az anyaghoz, Hogy tudott erről ennyire pontosan?

Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt, pontosabban megszorítást céloz meg jelentős adóemelésekkel, új adónemekkel és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.

Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.

Nyitókép: Tuba Zoltán /  Origo

