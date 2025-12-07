Felcsuti két hét után rájött, hogy nincs köze a Tisza-csomaghoz, de videó van arról, hogy a megszorításokról beszél

Aláírások bizonyítják: ők állhatnak a Tisza megszorítócsomagja mögött
Ismert, a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel.
13 nap telt el a kiszivárgás óta, mire Felcsuti hirtelen kijelentette: semmit nem írt. Csakhogy korábban maga beszélt egy „adómódosítási programról”.
Tizenhárom nappal azután, hogy kiszivárgott a Tisza-ellenes „konvergenciaprogram”, Felcsuti Péter hirtelen rádöbbent: semmi köze nincs az egészhez – legalábbis ezt állítja a Magyar Hang szerint.
Pedig videófelvétel létezik arról, hogy a megszorítási csomagról beszél. A bankár-közgazdász és Lengyel László állhatnak a Tiszának tulajdonított anyag mögött, ám ők már harmadszor is cáfolnak. Felcsuti a Facebookon szombat délután azt írta: soha nem vett részt semmilyen adóprogram megírásában.
Az ügy onnan indult, hogy az Index közzétett egy hozzájuk került dokumentumot, amely bizonyítja,
milyen megszorításokra készülhetne egy esetleges kormányváltás után a Tisza Párt.
Magyar Péter már az első pillanatban koholmánynak nevezte az iratot, pert indított.
Pedig Felcsuti elismerte, hogy valós volt az adóemelési terv.
A csomag kiszivárgását követő tizenharmadik napon Felcsuti Péter hirtelen arra jutott, hogy semmi köze a Tisza megszorítási tervéhez. Most már határozottan tagad, pedig létezik videófelvétel arról, ahogy a megszorító csomagról beszél – sőt, a miniszterelnök péntek reggeli interjújában is szerepel az idézet.
Felcsuti a Klikk TV-n szó szerint azt mondta: „a Tisza Párt nagyon bátortalanul elgondolt egy adómódosítási programot, de ahogy napvilágra került, már vissza is vonta.”
Ha valóban semmi köze nem volt az anyaghoz, Hogy tudott erről ennyire pontosan?
A több száz oldalas „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” című tervezet szerint évente 1300 milliárd forint többletbevételt szednének be adó- és járulékemelésekkel.
Az Index november 25-én hozta nyilvánosságra a Tisza Párt több száz oldalas, „Magyarország 2027–2035” című gazdasági konvergenciaprogramját, amely radikális átalakítást javasol a magyar adó- és járulékrendszerben. A dokumentum évente mintegy 1300 milliárd forint többletbevételt, pontosabban megszorítást céloz meg jelentős adóemelésekkel, új adónemekkel és a jelenlegi kedvezmények visszavágásával. Bár Magyar Péter először azt állította, hogy a tervezet nem létezik, majd azt, hogy mesterséges intelligencia készítette, több közgazdász – köztük Felcsuti Péter, Lengyel László és Dálnoki Áron – korábbi nyilatkozatai és aláírásszerű jelölései arra utalnak, hogy valódi, részletes szakmai anyagról van szó.
Felcsuti és Lengyel korábbi interjúi is megerősítik, hogy komoly adóreform-tervek készültek a párt környezetében, Dálnoki pedig többször beszélt arról, hogy részt vesz a kormányprogram gazdasági fejezeteinek kidolgozásában. A botrányt tovább erősítette Tarr Zoltán etyeki beszéde, amelyben elismerte, hogy a Tisza választás után „radikális” intézkedéseket vezetne be, de ezekről előre nem beszélhetnek. Hasonlóan utalt a titkolt tervezetekre Ruszin-Szendi Romulusz is, aki szerint azért nem hozzák nyilvánosságra a programot, mert politikailag vállalhatatlan lenne.
Megszűnne az EKHO, de több adónemet is átalakítanának, amivel tízezrek járnának rosszul és fizetnének többet az államkasszába. Papíron remekül néznek ki a tételek, de ezek inkább sarcok és eredményességük is erősen kérdéses.
Magyar Péter és a Tisza Párt úgy tagadja a hatalmas megszorítás-tervezetet, ami kiszivárgott a párt berkeiből, mint Lendvai Ildikó MSZP-elnök 2002-ben, és Gyurcsány Ferenc 2006-ban. Magyar Péter hasonlít Gyurcsányékra?
Brutális megszorítási tervek láttak napvilágot.