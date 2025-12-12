Tegnap a pofámba röhögött Lázár János

Közben elindult a régi vonat – írja a Messengeren anyukám. Majd azt, hogy az új vonat megint áll, mert egy műszaki hibás szerelvény miatt várakozniuk kell. Az utasok szerint a régi szerelvény két kilométer után megint megadta magát. De a kalauz lecsavarja a vagonpletykát, állítólag baleset történt.

Most már eltelt lassan háromnegyed óra. Se kép, se hang, hogy mikor érkeznek majd Budapestre. Lázár János szellem-pótlóbuszflottája természetesen sehol sincs. Az anyám közvetítette vasúti nyomorpornó többé nem hat meg, átvágok a városon, elmegyek a gyerekért, közben telefonon keresek ismerőst, aki vigyáz rá. Majd mint az őrült, vissza a másik irányba, pont a délutáni csúcsforgalom közepébe. Pofátlanul megvárattam legalább ötven embert. Húsz percet késtem, bocsánat, nagyon sajnálom!

Azt hiszem, hogy még több Pottyondy-videót és ellenzéki tartalmat kell fogyasztanom, mert még mindig van bennem egy ábrándos, romantikus, tinédzser bizalom, ha a magyar államvasutakra gondolok. De legalább nem vert össze valamelyik erőszakosabb nertárs, aki nem tudta levezetni az agressziót egy állami gondozotton. Végül is ez is valami.”