Év végi nagy dobás: Szegeden tart Lázárinfót Orbán Viktor és Lázár János

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, a kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés és az októberi Békemenet sikere után országjárást hirdetett meg azzal a céllal, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. A gyűlések eddig Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten voltak. Most szombaton Mohácson, december 20-án pedig Szegeden lesz rendezvény. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.