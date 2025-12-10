Ft
Szeged Békemenet Lázár János Orbán Viktor miniszterelnök

Év végi nagy dobás: Szegeden tart Lázárinfót Orbán Viktor és Lázár János

2025. december 10. 22:28

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

2025. december 10. 22:28
null

Év végi nagy dobás – írta Orbán Viktor miniszterelnök legújabb bejegyzésében. Ahogy a bejegyzéshez kapcsolt képen is látható, ”

a miniszterelnök és Lázár János építési és közlekedési miniszter közös Lázárinfót tart december 20-án a szegedi Pick Arénában, a digitális polgári körök (DPK) háborúellenes gyűlésén.

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, a kormányfő a szeptemberi DPK-gyűlés és az októberi Békemenet sikere után országjárást hirdetett meg azzal a céllal, hogy ezzel személyesen is összekapcsolják a hazájukért tenni akaró polgárokat. A gyűlések eddig Győrben, Nyíregyházán és Kecskeméten voltak. Most szombaton Mohácson, december 20-án pedig Szegeden lesz rendezvény. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Nyitókép forrása: Lázár János Facebook-oldala

