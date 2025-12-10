Ft
Ft
10°C
4°C
Ft
Ft
10°C
4°C
12. 10.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 10.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
út Magyarország Nagy-Magyarország Lázár János gyorsforgalmi út térkép

Ezt meg ne tudják Romániában: Lázár János Nagy-Magyarország térképen mutatta be az útfejlesztéseket (VIDEÓ)

2025. december 10. 19:38

A miniszter ráadásul arra is felhívta a figyelmet, hogy csak ez a térkép van a szobájában.

2025. december 10. 19:38
null

A tervek szerint 2030 végére készülhet el az M87-es gyorsforgalmi út Szombathelyről Kőszegre, illetve az országhatárig vezető 16,3 kilométeres szakasza, és ehhez illeszkedve 15,8 kilométernyi országos kezelésben lévő alsóbbrendű út felújítása, valamint néhány kilométernyi új út építése – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára egy lakossági fórumon a Vas vármegyei Gencsapátiban szerdán.

A hírt megerősítette Lázár János, aki a Facebook-oldalán tett közzé egy videót a témában. Az építési és közlekedési miniszter egy Osztrák-Magyar Monarchiát ábrázoló térképen ismertette a részleteket, majd kiemelte:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

régi térkép, új utak, régi ambíciók”.

A miniszter ráadásul arra is felhívta a figyelmet, hogy csak ez a térkép van a szobájában.

Ezt is ajánljuk a témában

A felvételt itt tudja megtekinteni:

(MTI / Mandiner)

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 17 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kuzmics
2025. december 10. 21:44
Nagy troll a Jani!
Válasz erre
0
0
Bitrex®
2025. december 10. 21:35
„Csonka Magyarország nem ország, egész Magyarország mennyország”. „Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában: Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában! Ámen.” Így kezdődött a tanítás reggelente az iskolákban úgy 100 éve.
Válasz erre
1
0
Dixtroy
2025. december 10. 21:16
Nincs olyan, hogy Nagy-Magyarország. Az ott a Magyar Szent Korona országainak térképe.
Válasz erre
2
0
cirmos
•••
2025. december 10. 20:43 Szerkesztve
jani, te a múltban, a saját álomvilágodban, meg a mutyizott kastélyodban élsz. ja meg mérhetetlen luxusban. menjél el szerbiába vagy romániába, aztán ott lobogtassad a nagymagyarország-térképedet, az a tökös dolog!
Válasz erre
0
6
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!