Ezt meg ne tudják Romániában: Lázár János Nagy-Magyarország térképen mutatta be az útfejlesztéseket (VIDEÓ)

Nagy bejelentést tett Lázár János: jön a kedvezményes autópálya-matrica a magyar családoknak!
Az időpont is megvan.
A miniszter ráadásul arra is felhívta a figyelmet, hogy csak ez a térkép van a szobájában.
A tervek szerint 2030 végére készülhet el az M87-es gyorsforgalmi út Szombathelyről Kőszegre, illetve az országhatárig vezető 16,3 kilométeres szakasza, és ehhez illeszkedve 15,8 kilométernyi országos kezelésben lévő alsóbbrendű út felújítása, valamint néhány kilométernyi új út építése – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára egy lakossági fórumon a Vas vármegyei Gencsapátiban szerdán.
A hírt megerősítette Lázár János, aki a Facebook-oldalán tett közzé egy videót a témában. Az építési és közlekedési miniszter egy Osztrák-Magyar Monarchiát ábrázoló térképen ismertette a részleteket, majd kiemelte:
régi térkép, új utak, régi ambíciók”.
A miniszter ráadásul arra is felhívta a figyelmet, hogy csak ez a térkép van a szobájában.
Ezt is ajánljuk a témában
Az időpont is megvan.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
(MTI / Mandiner)
Nyitókép: Képernyőfotó