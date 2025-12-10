Ezt meg ne tudják Romániában: Lázár János Nagy-Magyarország térképen mutatta be az útfejlesztéseket (VIDEÓ)

A tervek szerint 2030 végére készülhet el az M87-es gyorsforgalmi út Szombathelyről Kőszegre, illetve az országhatárig vezető 16,3 kilométeres szakasza, és ehhez illeszkedve 15,8 kilométernyi országos kezelésben lévő alsóbbrendű út felújítása, valamint néhány kilométernyi új út építése – mondta az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára egy lakossági fórumon a Vas vármegyei Gencsapátiban szerdán.

A hírt megerősítette Lázár János, aki a Facebook-oldalán tett közzé egy videót a témában. Az építési és közlekedési miniszter egy Osztrák-Magyar Monarchiát ábrázoló térképen ismertette a részleteket, majd kiemelte: