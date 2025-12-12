Megtudta a Mandiner, miért maradt el reggel a miniszterelnök rádiós interjúja

A szertartás 13 órakor kezdődött. A temetés miatt a városvezetés úgy döntött, hogy az eredetileg kétnaposra tervezett karácsonyi vásárt lerövidíti: az idén csupán csütörtökön tartják meg a főtéren. Erdélyi Géza 1937-ben született az Ung-vidéki Abarán. Pályája során a Gömörben is szolgált, 1996 és 2008 között a szlovákiai református egyház püspöki tisztségét töltötte be. December 4-én, 89 éves korában hunyt el – írja a felvidek.ma.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos