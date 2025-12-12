Ft
kossuth rádió mandiner interjú miniszterelnök

Megtudta a Mandiner, miért maradt el reggel a miniszterelnök rádiós interjúja

2025. december 12. 16:41

Felvidékre utazott a kormányfő egy gyászszertartásra, emiatt nem tudott bemenni reggel a Kossuth rádióba.

2025. december 12. 16:41
null

Sokan meglepődhettek reggel, amikor hiába várták a péntek reggelenként már szokásossá vált rádiós interjút a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában Orbán Viktor miniszterelnökkel. Ezúttal viszont elmaradt a beszélgetés. 

Lapunk emiatt kérdésekkel fordult a Kormányzati Tájékoztatási Központhoz, hogy megtudjuk az okát. A Központtól azt az információt kaptuk, hogy miniszterelnök úr pénteken Rimaszombaton mondott gyászbeszédet Erdélyi Géza református püspök gyászszertartásán, ezért nem adott reggel interjút.

A szertartás 13 órakor kezdődött. A temetés miatt a városvezetés úgy döntött, hogy az eredetileg kétnaposra tervezett karácsonyi vásárt lerövidíti: az idén csupán csütörtökön tartják meg a főtéren. Erdélyi Géza 1937-ben született az Ung-vidéki Abarán. Pályája során a Gömörben is szolgált, 1996 és 2008 között a szlovákiai református egyház püspöki tisztségét töltötte be. December 4-én, 89 éves korában hunyt el – írja a felvidek.ma.

Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

