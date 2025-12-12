Ft
Brüsszel Magyarország migráció bevándorló migráns Kovács Zoltán Orbán Viktor bevándorlás Európai Unió

Megkapta a választ Orbántól Brüsszel: ezt a békát már nem fogja lenyelni Magyarország

2025. december 12. 13:00

A magyar miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a legújabb uniós tervet.

2025. december 12. 13:00
null

Az EU új migrációs „szolidaritási alapja" 2026-tól arra kötelezi a tagállamokat, hogy vagy befogadjanak menekülteket a migrációs nyomás alatt álló országokból (pl. Olaszország, Görögország), vagy fizessenek fejenként 20 ezer eurót – emlékeztetett a Hungarian Conservative.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint ez büntetés azoknak az országoknak – így Magyarországnak –, amelyek hatékonyan védték határaikat.

Orbán Viktor miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy Brüsszel még több pénzt vagy migráns befogadását követeli Magyarországtól,

miközben szerinte hazánk már most is jelentős összegeket fordít az Unió külső határainak védelmére. A cikk kiemeli: Budapest továbbra is elutasítja mind a kvótát, mind a pénzügyi hozzájárulást, és igazságtalannak tartja az új mechanizmust.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép:  Facebook / Orbán Viktor

