Megkapta a választ Orbántól Brüsszel: ezt a békát már nem fogja lenyelni Magyarország

Betelt a pohár az államtitkárnál: „minden vörös vonalat átléptek Brüsszelben”
Túl messzire merészkedett Ursula von der Leyen.
A magyar miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte a legújabb uniós tervet.
Az EU új migrációs „szolidaritási alapja” 2026-tól arra kötelezi a tagállamokat, hogy vagy befogadjanak menekülteket a migrációs nyomás alatt álló országokból (pl. Olaszország, Görögország), vagy fizessenek fejenként 20 ezer eurót – emlékeztetett a Hungarian Conservative.
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint ez büntetés azoknak az országoknak – így Magyarországnak –, amelyek hatékonyan védték határaikat.
Orbán Viktor miniszterelnök elfogadhatatlannak nevezte, hogy Brüsszel még több pénzt vagy migráns befogadását követeli Magyarországtól,
miközben szerinte hazánk már most is jelentős összegeket fordít az Unió külső határainak védelmére. A cikk kiemeli: Budapest továbbra is elutasítja mind a kvótát, mind a pénzügyi hozzájárulást, és igazságtalannak tartja az új mechanizmust.
