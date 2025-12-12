Megkapta a választ Orbántól Brüsszel: ezt a békát már nem fogja lenyelni Magyarország

Az EU új migrációs „szolidaritási alapja” 2026-tól arra kötelezi a tagállamokat, hogy vagy befogadjanak menekülteket a migrációs nyomás alatt álló országokból (pl. Olaszország, Görögország), vagy fizessenek fejenként 20 ezer eurót – emlékeztetett a Hungarian Conservative.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár szerint ez büntetés azoknak az országoknak – így Magyarországnak –, amelyek hatékonyan védték határaikat.