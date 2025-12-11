Betelt a pohár az államtitkárnál: „minden vörös vonalat átléptek Brüsszelben”

Történelmi pillanathoz érkeztünk: minden kicsúszhat Orbán kezéből, már kidolgozták a haditervet Brüsszelben
Hamar dűlőre vinnék a dolgot.
Túl messzire merészkedett Ursula von der Leyen.
Az Európai Unió sürgősen döntést készít elő, hogy mintegy 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyont határozatlan időre zároljon, megkerülve Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóját – írja a Financial Times.
A lépés célja, hogy biztosítsa Brüsszel tárgyalási pozícióját az ukrajnai háborúval kapcsolatos amerikai vezetésű béketárgyalásokon.
Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a bizottság hiteljavaslata „minden vörös vonalat átlép”.
Belgium jogi és pénzügyi aggályokat fogalmazott meg, garanciákat követelve a lehetséges veszteségek közös viselésére; Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint ezek többségét már kezelték. Az EU most rendkívüli jogkörökkel kívánja érvényesíteni a szankciókat, így elkerülve Magyarország blokkolását.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP
Von der Leyenék asztalán landolt Magyarország válasza.
Viszont van egy feltétele az ukrán elnöknek.
Magyarország véleménye senkit sem érdekelt.