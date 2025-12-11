Betelt a pohár az államtitkárnál: „minden vörös vonalat átléptek Brüsszelben”

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a bizottság hiteljavaslata „minden vörös vonalat átlép”.

Belgium jogi és pénzügyi aggályokat fogalmazott meg, garanciákat követelve a lehetséges veszteségek közös viselésére; Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint ezek többségét már kezelték. Az EU most rendkívüli jogkörökkel kívánja érvényesíteni a szankciókat, így elkerülve Magyarország blokkolását.