Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború Brüsszel orosz vagyon Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Kovács Zoltán Orbán Viktor Európai Bizottság Európai Unió

Betelt a pohár az államtitkárnál: „minden vörös vonalat átléptek Brüsszelben”

2025. december 11. 22:57

Túl messzire merészkedett Ursula von der Leyen.

2025. december 11. 22:57
null

Az Európai Unió sürgősen döntést készít elő, hogy mintegy 210 milliárd eurónyi orosz állami vagyont határozatlan időre zároljon, megkerülve Orbán Viktor magyar miniszterelnök vétóját – írja a Financial Times.

A lépés célja, hogy biztosítsa Brüsszel tárgyalási pozícióját az ukrajnai háborúval kapcsolatos amerikai vezetésű béketárgyalásokon.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerint a bizottság hiteljavaslata „minden vörös vonalat átlép”.

Belgium jogi és pénzügyi aggályokat fogalmazott meg, garanciákat követelve a lehetséges veszteségek közös viselésére; Ursula von der Leyen bizottsági elnök szerint ezek többségét már kezelték. Az EU most rendkívüli jogkörökkel kívánja érvényesíteni a szankciókat, így elkerülve Magyarország blokkolását.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Bitrex®
2025. december 11. 23:41
Az EU nem egy ország, nem egy állam, úgyhogy semmi joga az oroszok pénzét piszkálni. Egyedül Belgium lenne jogosult a pénzeket zárolni, ha egyáltalán, de ők meg joggal ódzkodnak tőle.
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2025. december 11. 23:10
Meg kell nézni Ursula von der Leyen képét. Lehet engem lehúzni, de ő a "Fenevad", aki átfogó támadást fog indítani az európai kereszténység ellen, a migránsvadak összehangolásával az EU tagállamokban. EZT hívják úgy "Migrációs Pactum". A "Tengerből emelkedett föl" - azaz a politika világából, ez Von der Leyen.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. december 11. 23:06
"A lépés célja, hogy biztosítsa Brüsszel tárgyalási pozícióját az ukrajnai háborúval kapcsolatos amerikai vezetésű béketárgyalásokon." Kamu. A célja csak a lopás, és hogy a tárgyalások megrekedjenek.
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 11. 23:04
Brüsszel és a jogállamiság? És még bennünket csuklóztatnak? Egyébként nem jó ötlet lenyúlni a ruszki vagyont! Ebbe az € és az EU is belebukhat. Jó, hogy mi nem szavazzuk meg!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!