Szánthó Miklós: A brüsszeli akarat gátlástalan érvényesítése egyszerre teszi zárójelbe a jogállamiság és a népfelség elvét

2025. december 12. 14:12

„Még Sztálin legfőbb ügyésze, Visinszkij is megnyalná mind a tíz ujját, ugyanis ő vallotta, hogy »a jog a politika szolgálóleánya” – nyilatkozta az Európai Bizottsága legújabb lépése kapcsán a Mandinernek az Alapjogokért Központ főigazgatója.

2025. december 12. 14:12
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel arról írt közösségi oldalán, „A brüsszeliek a mai napon átlépik a Rubicont. Ma délben egy olyan írásos szavazás veszi kezdetét, amely jóvátehetetlen károkat okoz az Uniónak”.

Mint a kormányfő rámutatott, a szavazás tárgya a befagyasztott orosz vagyon, amelyről eddig félévente szavaztak az uniós tagállamok, és hoztak egyhangú döntést. „A mai eljárással az egyhangúság követelményét a brüsszeliek egy tollvonással megszüntetik, nyilvánvalóan jogellenesen” – jegyezte meg Orbán Viktor.

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Ezután pedig azt is leszögezte 

az Európai Unióban a mai döntéssel megszűnik a jogállamiság, és az európai vezetők a szabályok fölé helyezik magukat. 

Az Európai Bizottság ahelyett, hogy őrködne az uniós szerződések betartása felett, módszeresen megerőszakolja az európai jogot” – olvasható a posztban.

„Brüsszel sutba vágja fennen hangoztatott demokratikus értékeket"

E szavazás és bejegyzés kapcsán kérdéseket intéztünk Szánthó Miklóshoz. Az Alapjogokért Központ főigazgatója az iránti érdeklődésünkre, hogy miért írta e szavazás kapcsán a kormányfő, hogy nem jogállam az Európai Unió, azt felelte, 

azért, mert a brüsszeli akarat gátlástalan érvényesítése, a tagállami vétó szerződésellenes megkerülése egyszerre teszi zárójelbe a jogállamiság és a népfelség elvét”. 

„Brüsszel úgy akarja érvényesíteni az akaratát, hogy sutba vágja az általa amúgy fennen hangoztatott »demokratikus értékeket«. Így volt és van ez migráció, genderőrület és most a háború kapcsán is”. 

„A magyar jobboldal ezzel ellentétben a választók akaratát igyekszik érvényesíteni a szerződések adta keretek között. 

Nem véletlen, hogy Von der Leyenék mindent megtesznek azért, hogy eltakarítsák az útjukból a nemzeti kabinetet és a saját bábjaikat ültessék annak helyére”

 – húzta alá Szánthó.

Majd felidézte, hogy „a jog egykoron valóban a politika gátja volt az Unióban, mára viszont annak eszközévé vált – és ha már a befagyasztott orosz vagyonok ügyéről van szó, még Sztálin legfőbb ügyésze, Visinszkij is megnyalná mind a tíz ujját, ugyanis ő vallotta, hogy »a jog a politika szolgálóleánya”«”

A főigazgató szerint megkerülhetetlen probléma még, hogy ezzel végérvényesen megbomolhat európai pénzintézeti rendszerbe vetett globális pénzügyi bizalom. 

Mégis ki fogja ezentúl itteni bankban elhelyezni a vagyonát, ha politikai széljárás-változás esetén azt elvonhatják?” 

– tette fel a kérdést.

A téma kapcsán Szánthó Miklós azt is megjegyezte, hogy „nem csak az eljárás, a cél is teljesen szürreális, hiszen így vagy úgy, de európai forrássá tett pénzeket akar a korrupciós ügyektől tépázott brüsszeli elit az ukrán háborús maffia rendelkezésére bocsájtani. 

Ráadásul ez a kijevi aranybudi feneketlen, ha oda is csatornázzák most az orosz vagyont, a következő lépés előbb-utóbb a közvetlen tagállami pluszbefizetések lesznek

 – melyhez az adóemelési tervekkel a Tisza el is kezdte előkészíteni a terepet Magyarországon” – hangsúlyozta.

Ha Donald Trumpon és Orbán Viktoron múlna karácsonyig eljutnánk a fegyvernyugvásig

Majd arra a kérdésünkre, hogy karácsony előtt még milyen lépések várhatók véleménye szerint az ukrajnai béketerveket illetően, az Alapjogokért Központ főigazgatója azt válaszolta, ha Donald Trumpon és a béketervét támogató vezetőkön – köztük kiemelten Orbán Viktoron – múlna, karácsonyig biztosan eljutnánk legalább a fegyvernyugvásig. 

„A brüsszeli elit azonban láthatóan teljes körű ellentámadásba lépett, hogy a saját háborús tervét valósítsa meg. Naponta mondják el, hogy a közvetlen fegyveres konfliktus Európa és Oroszország között a küszöbön áll, és a már említett lépésekkel meg is tesznek mindent azért, hogy ez megvalósuljon. 

Ez nem véletlen, hiszen ha a fegyverek elhallgatnának, nekik és Zelenszkij körének is el kéne számolnia azzal, hogy hova folyt el az európaiak pénze”

– szögezte le.

Üzent Rutte-nek is

Az elmúlt hetek természetesen azt bizonyították, hogy az Egyesült Államok elnöke sem ölbe tett kézzel nézi mindezt, és kész mind Brüsszelre, mind Kijevre, mind Moszkvára nyomást gyakorolni a háború lezárása érdekében.

Szánthó Miklós azt is megjegyezte, hogy a legmegdöbbentőbbek ugyanakkor Mark Rutte NATO-főtitkár minapi szavai, mely szerint 

olyan háborúra kell készülnünk, melyet a nagyszüleink éltek át, és át kell térnünk a »háborús gondolkodásmódra«”. 

„Nekem megadatott beszélnem a nagyszüleimmel és szüleimmel a II. világháború borzalmairól, és velük együtt mondhatom Rutte-nak, hogy ez nagyon-nagyon nem jó irányvonal – és szerintem az az aberrált logika áll mögötte, hogy egy egész Európára kiterjesztett háború »tisztótűzként« lesöpörni az összes többi, a brüsszeli vízfej által generált társadalmi problémát” – zárta gondolatait a főigazgató. 

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

