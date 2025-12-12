Szánthó Miklós: A brüsszeli akarat gátlástalan érvényesítése egyszerre teszi zárójelbe a jogállamiság és a népfelség elvét

„Brüsszel úgy akarja érvényesíteni az akaratát, hogy sutba vágja az általa amúgy fennen hangoztatott »demokratikus értékeket«. Így volt és van ez migráció, genderőrület és most a háború kapcsán is”.

„A magyar jobboldal ezzel ellentétben a választók akaratát igyekszik érvényesíteni a szerződések adta keretek között.

Nem véletlen, hogy Von der Leyenék mindent megtesznek azért, hogy eltakarítsák az útjukból a nemzeti kabinetet és a saját bábjaikat ültessék annak helyére”

– húzta alá Szánthó.

Majd felidézte, hogy „a jog egykoron valóban a politika gátja volt az Unióban, mára viszont annak eszközévé vált – és ha már a befagyasztott orosz vagyonok ügyéről van szó, még Sztálin legfőbb ügyésze, Visinszkij is megnyalná mind a tíz ujját, ugyanis ő vallotta, hogy »a jog a politika szolgálóleánya”«”.