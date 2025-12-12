Gyűlnek a viharfelhők: alakul a második Bokros-csomag?

Gulyás Gergely: A Tiszáéhoz hasonló gigantikus megszorítócsomagunk valóban nincsen!
Rendőrségi irányítás alá kerülnek a javítóintézetek.
A családi adózástól kezdve a vállalkozásokon keresztül az egészségügyig számos területet érint az a gazdasági tervezet, amelyet a Tisza Pártnak tulajdonítanak.
Egy 600 oldalas, az Index által megjelentetett és a Tisza Pártnak tulajdonított gazdaságpolitikai dokumentum tartja lázban hetek óta a közvéleményt. Az ellenzéki erő többször jelét adta annak, hogy hozzányúlna az adópolitikához, s ha ez a tanulmánygyűjtemény valóban az övé, az átfogó képet ad arról, hogyan alakítaná át a közteherviselést.
A dokumentum több oldalát szignózták, ám a feltételezett aláírók, Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoportjának vezetője, valamint Felcsuti Péter közgazdász, bankár tagadták, hogy közük lenne a tervezethez. A párt azt állítja, hogy nem létezik ilyen dokumentum, nem voltak és nincsenek ilyen terveik, a programjavaslataikat pedig nem szignózza senki. Magyar Péterr Tisza-elnök és a párthoz köthető elemzők később szöveggenerátor által készített hamisítványnak titulálták a tanulmánygyűjteményt.
Az ellenzéki média legfeljebb érintőlegesen foglalkozik az 1300 milliárd forintos megszorítócsomag tervezetével, akkor is többnyire a Tisza narratívájával keretezve. Pedig lenne mivel foglalkozni, hiszen a dokumentum valamennyi gazdasági területre kiterjed, és minden társadalmi réteget érint. Az elemzői vélemény szerint második Bokros-csomaggal felérő program többek között progresszív személyi jövedelemadóról, a családi kedvezmények csökkentéséről, vagyonadóról és a tb-rendszer bizonyos fokú privatizációjáról szól. Ám a hangzatos „fizessenek többet a gazdagok” elképzelés e dokumentum szerint nem növelné az alacsonyabb jövedelműek életszínvonalát, csupán a magasabban képzett és így jobban kereső rétegek kapnának a nyakukba pluszterheket.