Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
rendszer bér Tisza Párt Magyar Péter vagyon tervezet

Gyűlnek a viharfelhők: alakul a második Bokros-csomag?

2025. december 12. 16:23

A családi adózástól kezdve a vállalkozásokon keresztül az egészségügyig számos területet érint az a gazdasági tervezet, amelyet a Tisza Pártnak tulajdonítanak.

2025. december 12. 16:23
null
Baranya Róbert
Baranya Róbert

Egy 600 oldalas, az Index által meg­jelentetett és a Tisza Pártnak tulajdonított gazdaságpolitikai dokumentum tartja lázban hetek óta a közvéleményt. Az ellenzéki erő többször jelét adta annak, hogy hozzányúlna az adópolitikához, s ha ez a tanulmánygyűjtemény valóban az övé, az átfogó képet ad arról, hogyan alakítaná át a közteherviselést. 

Feltételezések szerint Dálnoki Áron a gazdaságpolitikai tervezet egyik alkotója
Fotó: Facebook

Tagadás és hallgatás 

A dokumentum több oldalát szignózták, ám a feltételezett aláírók, Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munka­csoportjának vezetője, valamint Felcsuti Péter közgazdász, bankár tagadták, hogy közük lenne a tervezethez. A párt azt állítja, hogy nem létezik ilyen dokumentum, nem voltak és nincsenek ilyen terveik, a programjavaslataikat pedig nem szignózza senki. Magyar Péterr Tisza-elnök és a párthoz köthető elemzők később szöveggenerátor által készített hamisítványnak titulálták a tanulmánygyűjteményt. 

Az ellenzéki média legfeljebb érintőlegesen foglalkozik az 1300 milliárd forintos megszorítócsomag tervezetével, akkor is többnyire a Tisza narratívájával keretezve. Pedig lenne mivel foglalkozni, hiszen a dokumentum valamennyi gazdasági területre kiterjed, és minden társadalmi réteget érint. Az elemzői vélemény szerint második Bokros-csomaggal felérő program többek között progresszív személyi jövedelemadóról, a családi kedvezmények csökkentéséről, vagyonadóról és a tb-rendszer bizonyos fokú privatizációjáról szól. Ám a hangzatos „fizessenek többet a gazdagok" elképzelés e dokumentum szerint nem növelné az alacsonyabb jövedelműek életszínvonalát, csupán a magasabban képzett és így jobban kereső rétegek kapnának a nyakukba pluszterheket. 

csulak
2025. december 12. 16:50
Mit ajánl Magyar Péter? Magas rezsiszámlákat. Drága benzint, áramot és gázt. A családtámogatások eltörlését. Gender ideológiát. Ukrajna támogatását a mi kárunkra. Az agrártámogatások megszüntetését. Magas munkanélküliséget. Drog liberalizációt Migráns áradatot. A fiatalok adómentességének eltörlését. Magas adókat. Szavazz a nyomorra!
rugbista
2025. december 12. 16:32
Miért alakul? Megnyerték már a választást?
boldog-vagyok-mert-orban-viktor-azt-mondta-2
•••
2025. december 12. 16:30 Szerkesztve
A pedofidesz a tökéletes mintája a kommunista maradéknak, akik még mindig velünk élnek és mérgezik az országot.
belbuda
2025. december 12. 16:26
Meddig tudtok házalni az agitprop osztály termékével? Szerintem nem tart ki a választásokig…valami új hazugság kellene…🤨
