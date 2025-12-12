Gyűlnek a viharfelhők: alakul a második Bokros-csomag?

Egy 600 oldalas, az Index által meg­jelentetett és a Tisza Pártnak tulajdonított gazdaságpolitikai dokumentum tartja lázban hetek óta a közvéleményt. Az ellenzéki erő többször jelét adta annak, hogy hozzányúlna az adópolitikához, s ha ez a tanulmánygyűjtemény valóban az övé, az átfogó képet ad arról, hogyan alakítaná át a közteherviselést.

Feltételezések szerint Dálnoki Áron a gazdaságpolitikai tervezet egyik alkotója

Fotó: Facebook

Tagadás és hallgatás

A dokumentum több oldalát szignózták, ám a feltételezett aláírók, Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munka­csoportjának vezetője, valamint Felcsuti Péter közgazdász, bankár tagadták, hogy közük lenne a tervezethez. A párt azt állítja, hogy nem létezik ilyen dokumentum, nem voltak és nincsenek ilyen terveik, a programjavaslataikat pedig nem szignózza senki. Magyar Péterr Tisza-elnök és a párthoz köthető elemzők később szöveggenerátor által készített hamisítványnak titulálták a tanulmánygyűjteményt.