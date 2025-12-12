Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
moszkva háború castel ukrán katonák béke orosz-ukrán háború ukrajna

Castel: minél közelebb a béke, annál kevesebb az ukrán hadsereg esélye – meglepő tényre hívta fel a figyelmet az elemző

2025. december 12. 15:47

A béke ígérete sokszor megbontja a már amúgy is gyengülő hadseregeket.

2025. december 12. 15:47
null

Robert C. Castel arra hívta fel a figyelmet, hogy a béke közelségének illúziója nem feltétlenül erősíti a hadseregek kitartását – sőt, bizonyos helyzetekben kifejezetten romboló hatással lehet.

Szerinte téves elképzelés az, hogy a katonák könnyebben viselik el a háború terheit, ha úgy érzik, a harcok hamarosan véget érnek. A modern kori nagyszabású konfliktusok – az első és második világháború, vagy akár a koreai és vietnámi háborúk – tapasztalatai épp az ellenkezőjét mutatják: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

a béke ígérete sokszor megbontotta a már amúgy is gyengülő hadseregeket.

„A katonaszociológia hosszú idő óta ismeri ezt a jelenséget: nem a reménytelenség, hanem a békéhez való túl közeli viszony válhat destruktívvá” – fogalmazott.

A közelgő tűzszünet lehetősége ugyanis feloldja a katonai struktúrát. A katonák nem akarnak a „háború utolsó halottjai” lenni, és ez a felismerés teljesen átírja a viselkedésüket. A győzelemhez közel álló hadseregeknél ez fokozott óvatosságban jelenik meg, a vesztes oldalon azonban súlyosabb következmények is felléphetnek: felborulhat a fegyelem és a bajtársiasság, valamint a katonák akár a parancsnokok ellen is fordulhatnak.

A szakértő szerint az ukrán hadsereg különösen érzékeny erre a veszélyre.

Castel arra is rámutatott, hogy a diplomácia nem a háború ellentéte, hanem annak más eszközökkel folytatott formája. Ha Moszkva felismeri, hogy a tűzszünet körüli bizonytalanság pszichológiai nyomást helyez az ukrán csapatokra, akkor tudatosan elnyújthatja a folyamatot, tovább gyengítve a kohéziót.

Castel úgy véli, Ukrajnában fennáll a veszélye annak, hogy az elhúzódó tűzszüneti folyamat a morál drasztikus romlásához és belső instabilitáshoz vezet.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

***

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2025. december 12. 16:54
nem erdekel az aranybudi orszaga
Válasz erre
0
0
akitiosz
2025. december 12. 16:19
Ha közel, ha messze a béke Ukrajna akkor is rosszul jár. Jól ebből ki ki nem fog jönni.
Válasz erre
3
0
Galerida
2025. december 12. 16:19
A leírtakból most is látszik, hogy szagolt már puskaport!
Válasz erre
3
0
gyzoltan-2
2025. december 12. 16:16
"Castel: minél közelebb a béke, annál kevesebb az ukrán hadsereg esélye" Ez igazán szenzációs! Maradéktalanul egyetértek! -annál is inkább, mert minden állítólagos szakértelem nélkül is belátható, közhelynek minősíthető megállapítás..! -de kifogás nélkül igaz!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!