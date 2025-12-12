Castel: minél közelebb a béke, annál kevesebb az ukrán hadsereg esélye – meglepő tényre hívta fel a figyelmet az elemző

Messzire ért az aranybudi-botrány bűze: a hadiipart sem kímélte az ukrán korrupciós maffia – a katonák ezreinek életébe került a sikkasztás
A gyanúsítottak körülbelül 22 millió dollárt loptak el.
A béke ígérete sokszor megbontja a már amúgy is gyengülő hadseregeket.
Robert C. Castel arra hívta fel a figyelmet, hogy a béke közelségének illúziója nem feltétlenül erősíti a hadseregek kitartását – sőt, bizonyos helyzetekben kifejezetten romboló hatással lehet.
Szerinte téves elképzelés az, hogy a katonák könnyebben viselik el a háború terheit, ha úgy érzik, a harcok hamarosan véget érnek. A modern kori nagyszabású konfliktusok – az első és második világháború, vagy akár a koreai és vietnámi háborúk – tapasztalatai épp az ellenkezőjét mutatják:
a béke ígérete sokszor megbontotta a már amúgy is gyengülő hadseregeket.
„A katonaszociológia hosszú idő óta ismeri ezt a jelenséget: nem a reménytelenség, hanem a békéhez való túl közeli viszony válhat destruktívvá” – fogalmazott.
A közelgő tűzszünet lehetősége ugyanis feloldja a katonai struktúrát. A katonák nem akarnak a „háború utolsó halottjai” lenni, és ez a felismerés teljesen átírja a viselkedésüket. A győzelemhez közel álló hadseregeknél ez fokozott óvatosságban jelenik meg, a vesztes oldalon azonban súlyosabb következmények is felléphetnek: felborulhat a fegyelem és a bajtársiasság, valamint a katonák akár a parancsnokok ellen is fordulhatnak.
A szakértő szerint az ukrán hadsereg különösen érzékeny erre a veszélyre.
Castel arra is rámutatott, hogy a diplomácia nem a háború ellentéte, hanem annak más eszközökkel folytatott formája. Ha Moszkva felismeri, hogy a tűzszünet körüli bizonytalanság pszichológiai nyomást helyez az ukrán csapatokra, akkor tudatosan elnyújthatja a folyamatot, tovább gyengítve a kohéziót.
Castel úgy véli, Ukrajnában fennáll a veszélye annak, hogy az elhúzódó tűzszüneti folyamat a morál drasztikus romlásához és belső instabilitáshoz vezet.
Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP
