Castel: minél közelebb a béke, annál kevesebb az ukrán hadsereg esélye – meglepő tényre hívta fel a figyelmet az elemző

Robert C. Castel arra hívta fel a figyelmet, hogy a béke közelségének illúziója nem feltétlenül erősíti a hadseregek kitartását – sőt, bizonyos helyzetekben kifejezetten romboló hatással lehet.

Szerinte téves elképzelés az, hogy a katonák könnyebben viselik el a háború terheit, ha úgy érzik, a harcok hamarosan véget érnek. A modern kori nagyszabású konfliktusok – az első és második világháború, vagy akár a koreai és vietnámi háborúk – tapasztalatai épp az ellenkezőjét mutatják: