Magyarország a tárgyalóasztalnál: Trump és Orbán geopolitikai összjátéka 

Nem lenne meglepő, ha mind Zelenszkij elnök, mind az európai vezetők megpróbálnák megfúrni az ötletet:

a Fehér Ház választása visszamenőleg igazolná a magyar kormány teljes európai mainstreammel szembemenő politikáját az ukrajnai háborúval kapcsolatban.

Orbán Viktor volt az egyetlen EU-s vezető éveken keresztül, aki a háború mielőbbi befejezéséért, a fegyvernyugvásért és a békéért emelte fel a szavát, aki nem volt hajlandó a konfliktus végtelenné válását Ukrajnának küldött fegyverekkel biztosítani – és aki az Oroszország felé irányuló diplomáciai kommunikációs csatornák nyitva tartását hangsúlyozta. A magyar kormányfő ellen klasszikus boszorkányüldözés indult Európában, ám Trump (úgy is, mint elnök, úgy is, mint Orbán régi barátja és politikai szövetségese) újbóli megjelenésével megváltozott az uralkodó széljárás, Ursula von der Leyentől a francia elnökig pedig hirtelen mindenkinek békevágya támadt. (Hogy ez mennyire valós, azt az elkövetkezendő hetek fogják megmutatni: egyes vélemények szerint egyáltalán nem bíznak Trump közvetítői sikerében, de miután rettegnek az amerikai elnök haragjától, nem ellenzik a dolgot, úgy tesznek, mintha támogatnák, és hagyják, hogy magától rájöjjön a Putyin-féle trükközés sehová nem tartó kilátástalanságára.)

Azzal, hogy Trump a béketárgyalás helyszíneként Budapestet jelölte meg, fényes igazolását adja az Orbán-politikának, nem mellesleg óriási pofont oszt ki annak a Brüsszelnek, amely mindenben megtestesíti a multilaterális rendszerek iránti megvetését.

Zelenszkijnek sem lehet könnyű eljátszani a gondolattal a helyszínt illetően: Magyarország nem csak EU-s csatlakozási szándékai elé ereszt sorompót, de vörös felkiáltójelként villog a szeme előtt a háború mögött meghúzódó hamis narratívákat illetően is, kezdve az „Ukrajna a demokráciát védi” mondattól „a háború csak Ukrajna győzelmével végződhet” abszurd gondolatán át egészen a szövetségesek üres, minden logikát nélkülöző egykori frázispuffogtatásáig, például az „addig támogatjuk Ukrajnát, ameddig csak szükséges” tételig. Tény: Kijevnek rossz emlékei vannak a magyar fővárosról, tekintve, hogy 1994-ben éppen ott írták alá a történelem szemétdombjára hajított Budapesti Memorandumot, amelynek aláírásakor az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és Oroszország vállalta, hogy biztosítják Ukrajna függetlenségét, szuverenitását és határainak tiszteletben tartását – cserébe a nukleáris fegyvereiről való lemondásért. Ennek ellenére az, hogy Zelenszkij mit szól az ötlethez, gyakorlatilag mellékes, főleg, ha Trump ragaszkodik Budapesthez. Fogósabb kérdés, hogy Putyin elfogadja-e a helyszínt. Amennyiben igen, az a magyar konnektivitáselmélet politikai és diplomáciai szegmensének csúcsa, egyben a reálpolitika világszintű diadala lenne.

Egy telefon a Fehér Házból

De történt valami más is, Trump helyszínválasztásával egyidőben. Az európai vezetők és Zelenszkij talán még el sem hagyták a Fehér Házat, amikor az elnök ismét a telefon után nyúlt, és Putyin után egyből a magyar miniszterelnököt hívta. Az ukrán elnök és szövetségesei nem hagyták ki az alkalmat, hogy óvatosan és kellő udvariassággal panaszkodni kezdjenek Orbán Viktorra, amiért az egyre több akadályt gördít Ukrajna EU-s csatlakozása elé – a jelek szerint ugyanis Trump beleegyezett abba, hogy a Kijevnek nyújtandó „biztonsági garanciacsomag” részeként Ukrajna unióba olvadása (ezzel a jelenlegi blokk haldoklásának felgyorsítása) megvalósuljon. Nem meglepő, hogy ez ellen Putyinnak sincs semmi kifogása – az orosz elnök tisztában van vele, hogy egy ilyen csatlakozás mekkora károkat fog okozni az EU-nak, amivel Oroszország csak nyerhet.