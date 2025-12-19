Pókhálós Magyar Péter brüsszeli postaládája: nem sűrűn nyitogatja az EP „legnagyobb lógósa”

Mint a gazdálkodó-influenszer videójában elmondta, a levélben összegyűjtötte Magyarnak, hogy mikor nem járt be az EP üléseire:

akkor sem, amikor például a mezőgazdasági szakbizottság delegáltjaként ott lett volna a helye, „vagy amikor a magyar gazdákért kellett volna kiállni, esetleg amikor a magyar gazdák ingyenes öntözővíz-használatáért kellett volna kardoskodnia”.

A gazdálkodó felidézte: Magyar azt állítja, hogy kertészmérnöknek (is) készült, ám „mi, gazdák, azt hiszem, egyöntetűen mondhatjuk, örülünk neki, hogy nem lett az”.