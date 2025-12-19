Ft
12. 19.
péntek
tisza párt magyar péter ep dömötör csaba

Pókhálós Magyar Péter brüsszeli postaládája: nem sűrűn nyitogatja az EP „legnagyobb lógósa"

2025. december 19. 22:20

Levelet hagyott Magyar Péter EP-s postaládájában egy magyar gazda – derül ki az Ahogy a Gazda Látja Facebook-bejegyzéséből. A gazdálkodó szerint Magyar EP-beli postaládája poros volt és pókhálós. „Ilyen Magyar Péter, az EP legnagyobb lógósa” – fogalmazott.

2025. december 19. 22:20
null

Mint a gazdálkodó-influenszer videójában elmondta, a levélben összegyűjtötte Magyarnak, hogy mikor nem járt be az EP üléseire:

akkor sem, amikor például a mezőgazdasági szakbizottság delegáltjaként ott lett volna a helye, „vagy amikor a magyar gazdákért kellett volna kiállni, esetleg amikor a magyar gazdák ingyenes öntözővíz-használatáért kellett volna kardoskodnia”.

A gazdálkodó felidézte: Magyar azt állítja, hogy kertészmérnöknek (is) készült, ám „mi, gazdák, azt hiszem, egyöntetűen mondhatjuk, örülünk neki, hogy nem lett az”.

Ha a gazdák úgy végeznénk a dolgukat – jelentette ki –, ahogy Magyar EP-képviselőként, „akkor nagyon sokan éhen halnának”. 

Ezt az ígéretét sem tartotta be

„A Tisza Párt képviselői dolgozni fognak, ellentétben az eddigi gyakorlattal” – jelentette ki tavaly június 18-án. Kevéssel később azt mondta a híveinek: „Mi mindig értetek fogunk dolgozni a nap 24 órájában és a hét 7 napján. (…) Nem mindegy, hogy az ember a nap 24 óráját munkával tölti, vagy egyébként teniszezik kint Brüsszelben, vagy egyébként klubokba meg bárokba jár. Erre is tudok példát mondani. Én nem így fogom múlatni az időt”. 

Nagyon hamar elfelejtette ezt az ígéretét is, ugyanis mindjárt az első teljes, brüsszeli és strasbourgi ülésnapokkal teli hónapban távol maradt a munkahelyétől. Dömötör Csaba, a Fidesz EP-delegáció tagja megjegyezte: a nyilvános jegyzőkönyvek szerint 

szeptemberben sem a szakbizottsági, sem a plenáris üléseken nem vett részt az ellenzéki politikus.

Mintegy ötmillió forintos fizetését ettől függetlenül persze felvette.

Tényleg ő a leglógósabb EP-képviselő

A Mandineren nemrégiben megírtuk: Magyar Péter arcátlanul kihasználja a „kamuállás” előnyeit, az összes EP-képviselő közül ő jár be a legkevesebbet dolgozni. 

Ő vezeti azt a top 10-es listát, amelyen a legkevesebb európai parlamenti ülésen résztvevő politikusok szerepelnek.

Miközben egyes képviselők 99 százalék fölötti részvételi aránnyal dolgoznak, Magyar Péter az esetek 26,6 százalékban bukkant fel a parlamenti üléseken. 

mivivi
2025. december 19. 23:23
Ha nem a fidesz nyer 2026-ban akkor Magyarország visszatér az 1945 előtti időkbe! CSAK A BÉKE CSAK A FIDESZ! Hajrá Patrióták!
wadcutter
2025. december 19. 23:06
A mezőgazdasági szakbizottság delegáltja nem ismeri fel a napraforgót. Hát ott tényleg mindenki hülye?
ThunderDan
2025. december 19. 22:39
Egyetlen választott tustsége volt/van. Így látja el. SEHOGY. EZREDSZERRE: ez egyetlen egy olyan körülmény az ezer (!) közül, ami normál esetben azonnal DISZKVALIFIKÁL valakit egy miniszterelnök-jelölti versenyből.
lenyegtelen
2025. december 19. 22:35
Peti megint lóg, mint a takony... ezt kedvelik benne sokan...
