Ezt biztosan nem felejtik el a Fradi-szurkolók: olyan történt velük Bulgáriában, ami korábban még soha

Álomgóllal került hátrányba a Fradi Bulgáriában, a Groupama Arénában dől el a továbbjutás
Még semmi nincs veszve.
Hazai pályát teremtettek Bulgáriában a Ferencvárosnak, pedig ott sem voltak a vezérszurkolók. A Ludogorec–FTC-n a vendégtáborban csak a busszal érkező fiatal ultrák tartózkodtak.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt helyszíni tudósításában, csütörtök este a Ferencváros hiába játszott jobban vendéglátójánál, egy nagyon látványos gól miatt 2–1-es vereséget szenvedett Bulgáriában a labdarúgó Európa-liga 16 közé kerülésért zajló rájátszásának első mérkőzésén. A Ludogorec–FTC-n a maroknyi Fradi-tábor simán leénekelte az alig 3 ezres bolgár közönséget, hangulatban gyakorlatilag végig hazai pályát teremtve a magyar bajnoknak.
Ezt is ajánljuk a témában
Még semmi nincs veszve.
Érezték ezt a játékosok is, a találkozó után fel is vetette lapunk Gróf Dávidnak, hogy végig csak az ő drukkereiket lehetett hallani. A rutinos kapus elárulta, éppen ezért fáj neki nagyon, hogy nem tudták megörvendeztetni a csütörtöki, helyi idő szerint este 10-es találkozóra utazó szimpatizánsokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Robbie Keane közben pánikról beszélt.
Akik ráadásul autóbusszal érkeztek.
Szerda délután 2 órakor szálltak fel a buszra, csütörtök reggel 7-re pedig már meg is éreztek, vagyis hatalmas áldozatot hoztak azért, hogy láthassák kedvenceiket.
Már a mérkőzés alatt lehetett hallani, hogy ennél azért még több ultra lett volna a vendégszektorban, csakhogy a repülőgéppel érkezők a forgalmi akadályok miatt óriási késésben voltak. Az első hírek szerint a második félidőre érkeztek volna meg, de végül ez sem jött össze nekik, pedig végig figyeltük a szektorukat.
A ferencvárosiak szurkolói csoportja, a Green Monsters most egy közleményt is kiadott azzal kapcsolatban, hogy mi történt velük pontosan Razgrad felé tartva.
„A tegnapi mérkőzésen csoportunk történetében először fordult elő, hogy bár tagjaink egy része jelen volt a stadionban, drapink nem került ki a kerítésre.
A túrán túlnyomórészt fiatal tagjaink busszal vágtak neki az útnak, míg a csoport másik része repülővel indult Bukarest irányába. A szélsőséges időjárási viszontagságok miatt több mint 3 órás késéssel sikerült Bukarestbe érni, ahonnan a „kiváló” közlekedési körülményeknek köszönhetően a román–bolgár szakaszon a 3,5 órásra tervezett út felét sem sikerült letudni 4 óra alatt.
Drapink és társaink így nem értek oda a mérkőzésre a lefújásig.
Tisztelet fiataljainknak, hogy helytálltak és megoldották a kialakult helyzetet”
– áll a közleményben.
Innen nézve pedig tényleg minden elismerés, hogy a fiatalként aposztrofált szurkolók vezéreik hiányában is hazai pályát varázsoltak a ferencvárosi játékosoknak – csak az a kár, hogy a csapatnak nem sikerült élnie ezzel az „előnnyel.”
Az Európa-liga nyolcaddöntőbe jutásáért rendezett párharc második felvonását jövő csütörtökön rendezik meg a Groupama Arénában.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt