Ezt biztosan nem felejtik el a Fradi-szurkolók: olyan történt velük Bulgáriában, ami korábban még soha

A ferencvárosiak szurkolói csoportja, a Green Monsters most egy közleményt is kiadott azzal kapcsolatban, hogy mi történt velük pontosan Razgrad felé tartva.

„A tegnapi mérkőzésen csoportunk történetében először fordult elő, hogy bár tagjaink egy része jelen volt a stadionban, drapink nem került ki a kerítésre.

A túrán túlnyomórészt fiatal tagjaink busszal vágtak neki az útnak, míg a csoport másik része repülővel indult Bukarest irányába. A szélsőséges időjárási viszontagságok miatt több mint 3 órás késéssel sikerült Bukarestbe érni, ahonnan a „kiváló” közlekedési körülményeknek köszönhetően a román–bolgár szakaszon a 3,5 órásra tervezett út felét sem sikerült letudni 4 óra alatt.

Drapink és társaink így nem értek oda a mérkőzésre a lefújásig.