02. 20.
péntek
02. 20.
péntek
Green Monsters Ludogorec Ferencváros

Ezt biztosan nem felejtik el a Fradi-szurkolók: olyan történt velük Bulgáriában, ami korábban még soha

2026. február 20. 17:23

Hazai pályát teremtettek Bulgáriában a Ferencvárosnak, pedig ott sem voltak a vezérszurkolók. A Ludogorec–FTC-n a vendégtáborban csak a busszal érkező fiatal ultrák tartózkodtak.

2026. február 20. 17:23
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt helyszíni tudósításában, csütörtök este a Ferencváros hiába játszott jobban vendéglátójánál, egy nagyon látványos gól miatt 2–1-es vereséget szenvedett Bulgáriában a labdarúgó Európa-liga 16 közé kerülésért zajló rájátszásának első mérkőzésén. A Ludogorec–FTC-n a maroknyi Fradi-tábor simán leénekelte az alig 3 ezres bolgár közönséget, hangulatban gyakorlatilag végig hazai pályát teremtve a magyar bajnoknak.

Érezték ezt a játékosok is, a találkozó után fel is vetette lapunk Gróf Dávidnak, hogy végig csak az ő drukkereiket lehetett hallani. A rutinos kapus elárulta, éppen ezért fáj neki nagyon, hogy nem tudták megörvendeztetni a csütörtöki, helyi idő szerint este 10-es találkozóra utazó szimpatizánsokat.

Akik ráadásul autóbusszal érkeztek.

Szerda délután 2 órakor szálltak fel a buszra, csütörtök reggel 7-re pedig már meg is éreztek, vagyis hatalmas áldozatot hoztak azért, hogy láthassák kedvenceiket.

Már a mérkőzés alatt lehetett hallani, hogy ennél azért még több ultra lett volna a vendégszektorban, csakhogy a repülőgéppel érkezők a forgalmi akadályok miatt óriási késésben voltak. Az első hírek szerint a második félidőre érkeztek volna meg, de végül ez sem jött össze nekik, pedig végig figyeltük a szektorukat.

Ludogorec–FTC
Ludogorec–FTC: járt a taps a szurkolóknak / Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ludogorec–FTC: a Green Monsters közleménye

A ferencvárosiak szurkolói csoportja, a Green Monsters most egy közleményt is kiadott azzal kapcsolatban, hogy mi történt velük pontosan Razgrad felé tartva.

„A tegnapi mérkőzésen csoportunk történetében először fordult elő, hogy bár tagjaink egy része jelen volt a stadionban, drapink nem került ki a kerítésre.

A túrán túlnyomórészt fiatal tagjaink busszal vágtak neki az útnak, míg a csoport másik része repülővel indult Bukarest irányába. A szélsőséges időjárási viszontagságok miatt több mint 3 órás késéssel sikerült Bukarestbe érni, ahonnan a „kiváló” közlekedési körülményeknek köszönhetően a román–bolgár szakaszon a 3,5 órásra tervezett út felét sem sikerült letudni 4 óra alatt.

Drapink és társaink így nem értek oda a mérkőzésre a lefújásig.

Tisztelet fiataljainknak, hogy helytálltak és megoldották a kialakult helyzetet”

 – áll a közleményben.

Innen nézve pedig tényleg minden elismerés, hogy a fiatalként aposztrofált szurkolók vezéreik hiányában is hazai pályát varázsoltak a ferencvárosi játékosoknak – csak az a kár, hogy a csapatnak nem sikerült élnie ezzel az „előnnyel.”

Az Európa-liga nyolcaddöntőbe jutásáért rendezett párharc második felvonását jövő csütörtökön rendezik meg a Groupama Arénában.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Búvár Kund
2026. február 20. 18:16
A fiatalok még kalandvágyók, ezért mentek busszal. Jó kis buli egy ilyen buszos túra. Mi is ilyenek voltunk a 90-es években. Aztán ahogy öregedtünk úgy váltottunk át autóra. Eleinte még autóval, de a buszokkal konvojban. Később meg már teljesen külön, öregesen, megállva egy szép helyen. Megállva egy vendéglőnél ebédelni-vacsorázni... így múlik el a világ dicsősége... 🙂
kombinator-0
2026. február 20. 18:04
a szurkolók meddig tűrik, hogy ezzel fenyegesse őket Kubatov: „Küzdeni mindig, feladni soha! Itthon meg tudjuk csinálni!” ... jelentése: nehogy valaki kritizálni merje a klubvezetést, ti csak kiabáljatok énekeljetek, bármi is történik a pályán! a sokadik vereség után is ezt hallhatják, hogy harcolni a végsőkig és emelt fővel kiesni minden kupából, harmad, negyed rangú csapatokkal szemben ... aztán mindig van mentség: bíró, gyorsan kapott gól, a mezőnyben jobbak voltunk ... bruhaha ... javasolnám a csapatnak jégtáncban indulni, ott nem kell gólt rúgni és pontozzák a pályán mutatott balettet ...
