„Ejnye, Tímea. Nem fárasztó ez a permanens hazát árusítás? Mindig meg akartam kérdezni, hogy megy ez maguknál, Judás-díjasoknál? Vezetniük kell valami belső statisztikát, netán hirdetnek egy, a multiknál kimódolt bónusz-versenyt, vagy csak szimplán strigulázzák, ki volt a hónap árulója? És mondja, csatolni kell ilyenkor a globalista, hálózati tartótiszt elvtársaknak a teljesítési igazolást is, vagy csak úgy bemondásra fizetnek?

És amikor kegyed – a fotó és a poszt tanúsága szerint – az Ukrán Parlament elnökét boldogan biztosítja a magyarok többségének támogatásáról, azt ugyanezzel a – hálózati zsoldosként kapott – felhatalmazással teszi?