02. 20.
péntek
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Ejnye, Tímea. Nem fárasztó ez a permanens hazát árusítás?

2026. február 20. 15:12

A kegyed lelkéből áradó, szénbányákat megszégyenítő, mély, sűrű sötétségre bizony rá lehetne könyökölni, Tímea...

2026. február 20. 15:12
Rákay Philip
Rákay Philip
„Ejnye, Tímea. Nem fárasztó ez a permanens hazát árusítás? Mindig meg akartam kérdezni, hogy megy ez maguknál, Judás-díjasoknál? Vezetniük kell valami belső statisztikát, netán hirdetnek egy, a multiknál kimódolt bónusz-versenyt, vagy csak szimplán strigulázzák, ki volt a hónap árulója? És mondja, csatolni kell ilyenkor a globalista, hálózati tartótiszt elvtársaknak a teljesítési igazolást is, vagy csak úgy bemondásra fizetnek? 

És amikor kegyed – a fotó és a poszt tanúsága szerint – az Ukrán Parlament elnökét boldogan biztosítja a magyarok többségének támogatásáról, azt ugyanezzel a – hálózati zsoldosként kapott – felhatalmazással teszi? 

Főleg annak fényében kérdezem mindezt, hogy egészen »véletlenül« épp ezekben a napokban záratta el Zelenszkij és bandája a Barátság kőolajvezetéket, felrúgva minden létező nemzetközi szerződést, ezzel súlyosan veszélyeztetve Magyarország és minden magyar ember energiabiztonságát. 

S mindezt a maga ukrán »hősei« kizárólag aljadék, politikai szándékkal tették, mert így akarják zsarolni, és a jól bevált ukrán politikai maffiahagyományoknak megfelelően – afféle ukrán européer módon – bosszút állni az Orbán-kormányon, amiért az keresztbe merészel feküdni az ukrán EU-tagságnak, a számolatlanul Ukrajnába öntött euró milliárdoknak, és egyéb beteg, háborúpárti, brüsszeli lázálmoknak. 

Kijev ezért most tízmillió magyart akar megbüntetni, súlyos energiaválság okozásával beavatkozva a magyar választásokba, miközben a Zelenszkijhez közel álló katonai- és egyéb politikai vezetők naponta, infernális módon üzengetnek és fenyegetnek Orbán Viktor likvidálásával, és ezek a bűnözők ma már ott tartanak, hogy Magyarország esetleges lerohanásának lehetőségén gúnyolódnak.

Kegyed pedig az erre kiképzett komprádorok téves küldetéstudatával a szemében, jóemberkedve fotózkodik ezzel az ukrán politikusbűnözővel, nyíltan a magyar nemzeti érdekek ellen megnyilvánulva, az ukránok mellé állva, Magyarország kormánya ellen teli szájjal hergelve. Gratulálok! 

A kegyed lelkéből áradó, szénbányákat megszégyenítő, mély, sűrű sötétségre bizony rá lehetne könyökölni, Tímea...”

states-2
2026. február 20. 16:43
Kommunista ügynökpicsa.
Nagyhuba1
2026. február 20. 16:40 Szerkesztve
Eredetileg valami nagyot szerettem volna írni ídőközbe rájöttem politikai hullába nem rúgok bele.
scandal says Jack
2026. február 20. 16:05
Azon a státuszon, hogy Ukrajna számunkra egy barátságtalan ország - szerintem már túl vagyunk... Timike viszont mégis velük cimborál... lovagiasabb korokban mit is csináltak az ilyenekkel...?
regi-nyarakon21
2026. február 20. 16:04
Fegyőr, Tímea és társai bárkinek felkínálkoznak, aki szembe megy Orbánnal és az alapvető nemzeti érdekeinkkel. Szinte hihetetlen, hogy ezt még büszkén vállalják is!
