Kijev ezért most tízmillió magyart akar megbüntetni, súlyos energiaválság okozásával beavatkozva a magyar választásokba, miközben a Zelenszkijhez közel álló katonai- és egyéb politikai vezetők naponta, infernális módon üzengetnek és fenyegetnek Orbán Viktor likvidálásával, és ezek a bűnözők ma már ott tartanak, hogy Magyarország esetleges lerohanásának lehetőségén gúnyolódnak.
Kegyed pedig az erre kiképzett komprádorok téves küldetéstudatával a szemében, jóemberkedve fotózkodik ezzel az ukrán politikusbűnözővel, nyíltan a magyar nemzeti érdekek ellen megnyilvánulva, az ukránok mellé állva, Magyarország kormánya ellen teli szájjal hergelve. Gratulálok!
A kegyed lelkéből áradó, szénbányákat megszégyenítő, mély, sűrű sötétségre bizony rá lehetne könyökölni, Tímea...”
