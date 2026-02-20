A háború negyedik évében ide is eljutottunk: olcsó drónt gyártana Európa

Ez után arról beszélt, hogy a védekezés költségeit arányba kell hozni a fenyegetések árával, és jelezte, hogy a kezdeményezés több millió eurós elköteleződést jelent az öt ország részéről. A program elsősorban a drónokhoz kapcsolódó úgynevezett „hatásmérő eszközök” gyártására fókuszálna – ez az a katonai komponens, amely közvetlenül hat a célpontra, például a robbanó töltet.
A kezdeményezés része annak a szélesebb európai törekvésnek is, hogy a kontinens nagyobb felelősséget vállaljon saját védelméért, különösen az amerikai kormányzat részéről érkező nyomás és a NATO iránti washingtoni elköteleződés körüli kételyek közepette. Władysław Kosiniak-Kamysz lengyel védelmi miniszter szerint
Európa motivált abban, hogy előrelépjen a védelem terén.
A nagy lendület tehát megvan, a több millió eurós vállalás is, a gyártás azonban – optimista forgatókönyv szerint is – legkorábban egy év múlva indulhat. A háború negyedik évében ez már önmagában is beszédes tempó.
