A háború negyedik évében ide is eljutottunk: olcsó drónt gyártana Európa

A háború negyedik évében tart ott Európa, hogy közösen fejlesztene olcsó, autonóm drónrendszereket, miközben a NATO eddig több millió eurós vadászgépeket vetett be olyan eszközök ellen, amelyek csupán néhány ezer dollárba kerültek. A Politico beszámolója szerint Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság – az úgynevezett E5-csoport – pénteken jelentette be az új kezdeményezést.

A védelmi miniszterek Krakkóban találkoztak, és elindítják a Low-Cost Effectors and Autonomous Platforms (LEAP) nevű programot, amelynek célja, hogy egy éven belül meginduljon a drónok gyártása. A hangsúly az alacsony költségen és az autonóm működésen van. Az elmúlt évben több légi incidens is rámutatott a problémára: az észt légtér felett orosz vadászgépek jelentek meg, Lengyelország légterébe pedig drónrajok hatoltak be. Bár a NATO semlegesítette a fenyegetéseket, komoly kritikát kapott amiatt, hogy több millió eurós repülőgépeket vetett be néhány ezer dolláros eszközök ellen. Luke Pollard brit védelmi miniszterhelyettes a találkozó után úgy fogalmazott: