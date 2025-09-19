Eluralkodott a pánik: három orosz MiG-31-es tűnt fel a NATO légterében

Moszkvából érkezett: ha megvalósul az Európai Unió terve, nem ér véget a háború
Nem finomkodott az orosz külügyminiszter.
Azonnal válaszolnának az észtek.
Egyszerre három orosz MiG-31-es vadászgép lépett be engedély nélkül Észtország légterébe pénteken, és 12 percig tartózkodott ott – jelentette be az észt külügyminiszter.
Margus Tsakhna szerint a légtérsértés a Finn-öböl felett történt.
Az észt külügyminiszter közölte, hogy Oroszország idén már négyszer sértette meg Észtország légterét, de a mostani incidenst – amelyben három vadászgép is belépett egyszerre az ország légterébe –, „példátlanul arcátlan provokációnak” nevezte.
„Oroszország egyre gyakrabban teszi próbára a határellenőrzésünket,
erre és növekvő agresszivitására gyors politikai és gazdasági nyomásgyakorlással kell válaszolni” – mondta az észt tárcavezető. Az incidens miatt az észt külügyminisztériumba kérették Oroszország ügyvivőjét, akinek tiltakozójegyzéket adtak át.
(MTI)
Nyitókép: Yuri KADOBNOV / AFP
Egyértelmű az üzenet.
