Radnai Márk céges ügyei miatt rendelt el nyomozást a NAV

A miniszteri biztos feljelentésében azt is hangsúlyozta, hogy a cégiratok alapján 350 százalékos törzstőkét jegyeztek be Cseh nevére, amelyet vélhetően soha nem fizettek ki. Később Radnaiék volt társaságának élére egy hajléktalan, K. Attila került – ismerteti a Magyar Nemzet cikke.

A hatóságnak átadott dokumentum szerint a Story Chef Kft. ezután százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján

egy bizonyos Punto Seguro Kft. részére, amelynek ügyvezetője készpénzben felvehette az összegeket, amiket a gyanú szerint visszajuttathatott Radnaiékhoz. Budai a hatóságnak azt is megemlítette, hogy a Punto Segurót feltehetően kizárólag erre a célra hozták létre, a vállalkozásnak ugyanis se az eset előtt, se utána nem volt más bevétele.

A Punto Segurot 2024-ben felszámolták, a cégadatok alapján az ügyvezető igazgatót öt évre eltiltották a cégvezetéstől, mert 145 millió forint NAV-tartozása volt és a vállalkozás a székhelyén nem volt található – tette hozzá a miniszteri biztos, aki az adóhatóságnak arra is utalást tett, hogy a Story Chefet 2020-ban átnevezték Valmiera Plus Kft.-re, aminek oka a cég eltüntetése, eltemetése volt, a cégadatok alapján ugyanis elmulasztotta több mint tízmillió forint társasági adó befizetését.

Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala