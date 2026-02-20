Ft
feljelentés budai gyula radnai márk

Radnai Márk céges ügyei miatt rendelt el nyomozást a NAV

2026. február 20. 18:08

Budai Gyula tett feljelentést közokirat-hamisítás, fiktív üzletrész-átruházás és költségvetési csalás bűntettének gyanújával.

2026. február 20. 18:08
null

Budai Gyula feljelentése alapján nyomozást rendelt el az adóhatóság Radnai Márk céges botrányával összefüggésben – értesült a Magyar Nemzet. A nyilvánosságra került információk ugyanis a Tisza-alelnök korábbi vállalkozásával kapcsolatban súlyos bűncselekmények lehetőségét vetették fel. 

A lap felidézi, a miniszteri biztos azután fordult a hatósághoz, hogy kiderült: Radnai korábbi cégénél, a Story Chef Kft.-nél bűncselekménygyanús ügyletekre is sor kerülhetett.

Budai feljelentését azzal kezdte, hogy 2019-ben a Story Chef Kft. tagja és ügyvezetője, Spáh Dávid (aki a Família Kft.-ben gyerekszínészként vált ismertté) és Radnai Márk volt. Radnai fél évvel később kiszállt a vállalkozásból és a másfél millió forintos üzletrészét papíron ötszázezerért adta el egy bizonyos Cseh Renátónak. Budai Gyula szerint ebben az esetben 

fiktív üzletrész-átruházás történt. 

A miniszteri biztos feljelentésében azt is hangsúlyozta, hogy a cégiratok alapján 350 százalékos törzstőkét jegyeztek be Cseh nevére, amelyet vélhetően soha nem fizettek ki. Később Radnaiék volt társaságának élére egy hajléktalan, K. Attila került – ismerteti a Magyar Nemzet cikke.

A hatóságnak átadott dokumentum szerint a Story Chef Kft. ezután százmilliós nagyságrendben teljesített kifizetéseket fiktív számlák alapján 

egy bizonyos Punto Seguro Kft. részére, amelynek ügyvezetője készpénzben felvehette az összegeket, amiket a gyanú szerint visszajuttathatott Radnaiékhoz. Budai a hatóságnak azt is megemlítette, hogy a Punto Segurót feltehetően kizárólag erre a célra hozták létre, a vállalkozásnak ugyanis se az eset előtt, se utána nem volt más bevétele.

A Punto Segurot 2024-ben felszámolták, a cégadatok alapján az ügyvezető igazgatót öt évre eltiltották a cégvezetéstől, mert 145 millió forint NAV-tartozása volt és a vállalkozás a székhelyén nem volt található – tette hozzá a miniszteri biztos, aki az adóhatóságnak arra is utalást tett, hogy a Story Chefet 2020-ban átnevezték Valmiera Plus Kft.-re, aminek oka a cég eltüntetése, eltemetése volt, a cégadatok alapján ugyanis elmulasztotta több mint tízmillió forint társasági adó befizetését.

Nyitókép: Radnai Márk Facebook-oldala

 

