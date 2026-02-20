Kipróbált képviselő újrázna Zalában

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Nincs könnyű helyzetben a Fidesz Nagykanizsán: a város vezetését átvette a baloldal, ám a párt helyi egyéni képviselője szerint a térség továbbra is fontos a kormánynak. Az újra elinduló Cseresnyés Péter úgy véli, a választás tétje, hogy marad-e a biztonság és a kiszámíthatóság.
Nagykanizsát szimbolikus helyszínné kívánta tenni a kormánypártok kihívója. Emlékezetes, hogy a Tisza Párt a Kanizsa Arénában tartotta első olyan gyűlését, amelyet – bár a kritériumoknak nem felelt meg – pártkongresszusnak nevezett.
Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és környéke fideszes országgyűlési képviselője ellentmondásosnak tartja a helyszínválasztást, mondván, a Kanizsa Aréna az állami Modern városok programban valósult meg 16 milliárd forintból. „Volt ennek visszhangja a városban, sokan azok közül, akik látják, mennyit dolgoztunk Nagykanizsáért és a térségért, megrökönyödtek” – fogalmaz lapunknak.
A politikus 2002-ben lett országgyűlési képviselő és egyben a nagykanizsai közgyűlés tagja, 2006 és 2010 között alpolgármester, 2010 és 2014 között polgármester volt, 2014 óta pedig egyéni parlamenti képviselő. A legutóbbi országgyűlési választáson megszerezte a szavazatok abszolút többségét, 15 százalékpont volt az előnye a baloldal közös jelöltjével szemben. Idén a Tisza Párt jelöltjével, a beszerzési vezetőként dolgozó Lovkó Csabával kell megmérkőznie Cseresnyés Péternek. Lovkó az NB II.-ben szereplő Kanizsa Kosárlabda Klub elnöke és edzője is volt. Rajtuk kívül a Demokratikus Koalíció és a Mi Hazánk is indít jelöltet a körzetben, előbbi az önkormányzati képviselőként tevékenykedő Bodó Lászlót, utóbbi pedig az orvos Matyijcsik Sándort.
Cseresnyés hangsúlyozza, hogy az utóbbi bő másfél évtizedben, vagyis amióta a jobboldal átvette a kormányrudat, a munkanélküliség 12 százalékról 4 százalékra csökkent. Úgy vélekedik, hogy a Tisza Párt kormányra kerülésével a szociálliberális korszakot idéző megszorítások jönnének, ami veszélyeztetné a magas foglalkoztatottságot. A munkanélküliség csökkentése mellett kiemel több fontos térségbeli fejlesztést, például a Szlovéniába vezető 70-es út négysávosítását. Hozzáteszi:
a tervezés fázisában van a 74-es út négysávosítása Nagykanizsa és Zalaegerszeg között.
Kiemeli azt az 5 milliárd forint összértékű beruházást is, amelynek köszönhetően megújult Nagykanizsa belvárosa.