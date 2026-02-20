Kipróbált képviselő újrázna Zalában

Nagykanizsát szimbolikus helyszínné kívánta tenni a kormánypártok kihívója. Emlékezetes, hogy a Tisza Párt a Kanizsa Arénában tartotta első olyan gyűlését, amelyet – bár a kritériumoknak nem felelt meg – pártkongresszusnak nevezett.

Cseresnyés Péter, Nagykanizsa és környéke fideszes országgyűlési képviselője ellentmondásosnak tartja a helyszínválasztást, mondván, a Kanizsa Aréna az állami Modern városok programban valósult meg 16 milliárd forintból. „Volt ennek visszhangja a városban, sokan azok közül, akik látják, mennyit dolgoztunk Nagykanizsáért és a térségért, megrökönyödtek” – fogalmaz lapunknak.