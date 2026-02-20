Magyar Péter az előrehozott választásról is bődületeseket hazudozott (VIDEÓ)

Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
A Tisza Párt vezetője 2025-ben többször is azt állította, hogy hamarosan előrehozott választás lesz. Magyar Péter természetesen ebben az ügyben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 25. rész.
A Tisza-vezér 2025 elején azt állította, hogy áprilisban előrehozott választás lesz. Magyar Péter később Orbán Viktor kormányfő tusnádfürdői beszéde előtt is azt várta, hogy a miniszterelnök bejelenti az előrehozott voksolást.
Magyar Péter jóslataival ellentétben nem lett előrehozott választás 2025-ben, tehát ebben az egész ügyben sem mondott igazat.
Orbán Viktor mindezekkel kapcsolatban korábban ezt nyilatkozta az ATV-nek: 1990 óta sohasem volt Magyarországon előrehozott választás. Miért lenne? Ez egy nyugodt, higgadt ország.