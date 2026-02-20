Ft
tisza párt magyar péter Magyar Péter hazugságai választás

Magyar Péter az előrehozott választásról is bődületeseket hazudozott (VIDEÓ)

2026. február 20. 07:14

A Tisza Párt vezetője 2025-ben többször is azt állította, hogy hamarosan előrehozott választás lesz. Magyar Péter természetesen ebben az ügyben is hazudott. A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 25. rész.

2026. február 20. 07:14
Kovács András
Kovács András

A Tisza-vezér 2025 elején azt állította, hogy áprilisban előrehozott választás lesz. Magyar Péter később Orbán Viktor kormányfő tusnádfürdői beszéde előtt is azt várta, hogy a miniszterelnök bejelenti az előrehozott voksolást. 

Magyar jóslatai nem jöttek be

Magyar Péter jóslataival ellentétben nem lett előrehozott választás 2025-ben, tehát ebben az egész ügyben sem mondott igazat. 

Orbán Viktor mindezekkel kapcsolatban korábban ezt nyilatkozta az ATV-nek: 1990 óta sohasem volt Magyarországon előrehozott választás. Miért lenne? Ez egy nyugodt, higgadt ország. 

Magyar Péter az előrehozott választásról is folyamatosan hazudott 

 

 

2026. február 20. 08:21
Az ég kék, a fű zöld, magyar péter hazudik. Mi a hír?
2026. február 20. 08:03
Volt előrehozott választás Balassagyarmaton, ahol agyonverték Lepedő Petit.
2026. február 20. 07:46
Talán a lényegest kellene felhozni Magyar Péter esetében! A kétségtelenül globalista Magyar Péter, nem kaphat elnézést, és hitelt, attól, hogy a megtévesztés szándékával, állandóan a magyarság zászlóját lengeti, merészeli a kezébe venni, mely kezében nem több, mint Jákob hazug báránybőre..! A magyarság megtévesztésével, a magyarság kijátszásával törekszik a magyarság megosztására, megosztottságára, mely Magyarország működőképességének elvesztésével társulhat! Tényleg a magyarságellenes, méltatlan, és alkalmatlan Magyar Pétert kell felvállalnia mindazoknak, kik Orbán Viktort egyenesen a pokolba kívánják?! -így el lett szegényítve a magyarországi közélet, hogy már egy normális ellenjelöltre se telik, csak a Fidesz szemétdombján nevelkedett botrányceleb, mama-kedvenc, rendszerkegyenc alkalmatlanság létezik?! A királycsináló, magyarellenes médiától elvárás, hogy legalább egy elfogadható ellenjelölttel álljon elénk, s ne egy Magyar Pétert ajnározzon, reklámozzon!
