Magyar Péter az előrehozott választásról is bődületeseket hazudozott (VIDEÓ)

A Tisza-vezér 2025 elején azt állította, hogy áprilisban előrehozott választás lesz. Magyar Péter később Orbán Viktor kormányfő tusnádfürdői beszéde előtt is azt várta, hogy a miniszterelnök bejelenti az előrehozott voksolást.

Magyar jóslatai nem jöttek be

Magyar Péter jóslataival ellentétben nem lett előrehozott választás 2025-ben, tehát ebben az egész ügyben sem mondott igazat.