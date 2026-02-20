Ft
iroda országgyűlési képviselő kampány törvény választás

Fontos hír jelent meg az áprilisi választással kapcsolatban – szombaton lép életbe

2026. február 20. 07:35

Bárkinél kopoghatnak.

2026. február 20. 07:35
null

Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány, a választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket az április 12-ei parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára.

A választási eljárási törvény szerint a képviselőjelöltek legkorábban ezen a napon vehetik át az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Az ajánlóív iránti igényeket ugyanakkor február 21-e előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz (oevi), de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák. 

Ezt is ajánljuk a témában

Az ajánlóíveken egyedi azonosító szerepel és azon a választási iroda feltünteti a választás típusát, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölőszervezet (közös jelölés esetén a jelölőszervezetek) nevét vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését. Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A választópolgárok gyakorlatilag „képviselőjelölt-jelölteket” ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.

Az ajánlás érvényességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás, azonban a többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében más is rávezetheti az ajánlóívre. Az ajánlóíveken szereplő adatokat választói adatbázis készítésére vagy egyéb célra felhasználni tilos. A jogszabály szerint tilos anyagi ellenszolgáltatást ígérni a választópolgárnak az ajánlásgyűjtéskor, ugyanakkor a jelölt, illetve a párt aktivistája a munkájáért kaphat pénzt.

Fotó: Kiss Gábor/MTI

A törvény szerint kampánytevékenység minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, kampányeszköz például a plakát, a választók közvetlen megkeresése, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a választási gyűlés.

Nem minősül viszont választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok – mint magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladata során végzett tevékenysége.

A választási kampányidőszak végéig, vagyis a szavazás befejezéséig, a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot, (választási falragaszt, szórólapot, vetített képet, emblémát) mérettől és hordozóanyagtól függetlenül, de ezeken is minden esetben szerepelnie kell impresszumszerűen a kiadó adatainak, így fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét is.

A választási eljárási törvény szerint plakátot kampányidőszakban korlátozás nélkül, de magántulajdonú ingatlanon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonún pedig csak a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet elhelyezni. Tilos plakátolni továbbá védett műemléken, építészeti örökségen, védett természeti területen, valamint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül. Úgy kell elhelyezni a plakátot, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölőszervezet plakátját, valamint károkozás nélkül eltávolítható legyen. 

(MTI)

Nyitókép: Veres Nándor/MTI

 

gyzoltan-2
2026. február 20. 08:18
Hihetetlen, felmérhetetlen effektív károkozással jár az egész választási cécó, választási vircsaft, mely a ránk-erőszakolt áldemokratikus rendszer kötelező hordaléka! A folyamatos és célszerű nyugodt munkát lehetetleníti el! -lehetne min elmélkedni, ha létezhetne magyar értelmiség..! A nem létező magyar értelmiség hiányában, nekünk, a primitíveknek marad a feladat, hogy szóvá tegyük, hogy a magyarellenes média által favorizált méltatlan Magyar Péter ámokfutása, mely a magyarság megosztására irányul, Magyarország működőképességét veszélyezteti! Lehet Orbánt gyűlölni, Orbánt a pokolba kívánni, akár sok vonatkozásban indokoltan is, csak magyarként egyet nem tehetünk: a magyarellenes, globalista, a magyarságot megosztó Magyar Péter mellé, mögé állni! -és ne felejtsük; a Fidesz szemétdombján nevelkedett.., az vagy amit megeszel...
Válasz erre
0
1
bagoly-29
2026. február 20. 08:00
Na most sok ellenzéki képviselő jelöltnél kiderül vagy beborul.......hogy tud e 500 érvényes aláirást szerezni!
Válasz erre
1
0
Ergit
2026. február 20. 07:57
Pócs János szavaira kell figyelni! A szavazatszámlálók között ne legyenek hosszú körmű nők, mert a körmük alá rejtett ceruzával érvényteleníthetnek érvényes szavazatokat a számlálás közben!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!