Fontos hír jelent meg az áprilisi választással kapcsolatban – szombaton lép életbe

Nyakon csípték Magyar Pétert: így még nem nyúlt méhkasba a Tisza Párt elnöke
Borbély Beáta szerint Magyar Péter megsértette a választási eljárási törvényt.
Bárkinél kopoghatnak.
Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány, a választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket az április 12-ei parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára.
A választási eljárási törvény szerint a képviselőjelöltek legkorábban ezen a napon vehetik át az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait. Az ajánlóív iránti igényeket ugyanakkor február 21-e előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz (oevi), de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák.
Az ajánlóíveken egyedi azonosító szerepel és azon a választási iroda feltünteti a választás típusát, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölőszervezet (közös jelölés esetén a jelölőszervezetek) nevét vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését. Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A választópolgárok gyakorlatilag „képviselőjelölt-jelölteket” ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.
Az ajánlás érvényességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás, azonban a többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében más is rávezetheti az ajánlóívre. Az ajánlóíveken szereplő adatokat választói adatbázis készítésére vagy egyéb célra felhasználni tilos. A jogszabály szerint tilos anyagi ellenszolgáltatást ígérni a választópolgárnak az ajánlásgyűjtéskor, ugyanakkor a jelölt, illetve a párt aktivistája a munkájáért kaphat pénzt.
A törvény szerint kampánytevékenység minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, kampányeszköz például a plakát, a választók közvetlen megkeresése, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a választási gyűlés.
Nem minősül viszont választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok – mint magánszemélyek – közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladata során végzett tevékenysége.
A választási kampányidőszak végéig, vagyis a szavazás befejezéséig, a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot, (választási falragaszt, szórólapot, vetített képet, emblémát) mérettől és hordozóanyagtól függetlenül, de ezeken is minden esetben szerepelnie kell impresszumszerűen a kiadó adatainak, így fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét is.
A választási eljárási törvény szerint plakátot kampányidőszakban korlátozás nélkül, de magántulajdonú ingatlanon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonún pedig csak a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet elhelyezni. Tilos plakátolni továbbá védett műemléken, építészeti örökségen, védett természeti területen, valamint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül. Úgy kell elhelyezni a plakátot, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölőszervezet plakátját, valamint károkozás nélkül eltávolítható legyen.
(MTI)
Nyitókép: Veres Nándor/MTI