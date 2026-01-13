Nyakon csípték Magyar Pétert: így még nem nyúlt méhkasba a Tisza Párt elnöke

Harangoztak Magyar Péternek: még a HVG-nek nyilatkozó elemző szerint sem kell már a magyaroknak
„Ilyen vészjósló időkben nem a kísérletezésre van szükség” – állapította meg Ranschburg Zoltán.
Borbély Beáta szerint Magyar Péter megsértette a választási eljárási törvényt.
Magyar Péter napok óta azon örömködik, hogy beadta a védjegy oltalom iránti kérelmet is a Fidesz szlogenjére, a „biztos választás”-ra – hívta fel rá a figyelmet Borbély Beáta a Facebook-oldalán.
A Nézőpont Intézet elemzője szerint az 1997. évi XI. törvény a védjegyekről (Vt.) elég egyértelműen fogalmaz. Vt. 2. § alapján ez a szlogen nem annyira egyedi önmagában, hogy más ne használhassa. Ez a mindennapi nyelvben használatos kifejezés, nem sajátítható ki egy szervezet számára. Ellenben rosszhiszemű bejelentésnek minősül, hiszen egyértelműen a politikai ellenfél ellen irányul.
„3. § (1) szerint a megjelölés nem részesülhet védjegyoltalomban, ha
b) alkalmas a fogyasztók megtévesztésére vagy
c) rosszhiszeműen jelentették be lajstromozásra.
Ebben az esetben mindkettő fennáll, hiszen a szlogen már korábban nyilvánosan a Fideszhez kötődött, hiszen a Kongresszus során a kivetítőn és termékeken is megjelent saját arculattal” – állapította meg Borbély Beáta.
„Magyar Péter ezzel a lépéssel álláspontom szerint megsértette a választási eljárási törvényt! A politikai szlogenek, kampányüzenetek használatát ugyanis a 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.). szabályozza, ami tiltja a megtévesztő és tisztességtelen kampányt. 2. § (1) e) kimondja, hogy a választási eljárás alapelve a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás. Tiltott magatartásnak számít, ha a jelölt, jelölő szervezet vagy párt olyan megtévesztő, félrevezető kampányeszközöket vagy üzeneteket használ, amely más jelölt, párt vagy szervezet támogatásának látszatát kelthetik.
Ide tartozik például, ha valaki más párt szlogenjét használja, mintha az az övé lenne.
Mindezek alapján Magyar Péter feltehetően ismét jogszabályt sértett, tisztességtelenül és törvénysértően jár el a választási kampány során” – írta a Nézőpont Intézet elemzője.
Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP