Halálos vírus ütötte fel a fejét a közelünkben, ebből még komoly baj lehet

Csehországban újra felütötte fejét az Aujeszky-betegség a vaddisznók körében, ami az emberre ugyan nem veszélyes, de a kutyák és más emlősök számára szinte mindig halálos – adta hírül az infostart.hu. Az idei év eleje óta a Cseh Állategészségügyi Hatóság közel hatszáz elejtett vaddisznót vizsgált meg, és az esetek 28 százalékában mutatták ki a vírust, ami megfelel a korábbi évek fertőzöttségi arányainak. A betegség elsősorban a sertéseket érinti, de számos más állatfaj – például kutya, macska, juh vagy szarvasmarha – fogékony rá, és a fertőzés egyik jellegzetes tünete az erős, kínzó viszketés.

A szakemberek szerint a legnagyobb kockázatot a kutyák, különösen a vadászkutyák jelentik, amelyek közvetlen kapcsolatba kerülhetnek fertőzött vaddisznókkal, vagy nyers húst fogyaszthatnak. A vírus ráadásul rendkívül ellenálló: a húsban akár hét hónapig is életképes maradhat, főként alacsony hőmérsékleten, ami télen különösen veszélyes lehet a szabadon kóborló állatok számára. A fertőzési gócok elsősorban az ország keleti és délkeleti részén jelentek meg, leginkább az Osina térségében, valamint az Olomouci és Morva-sziléziai kerületekben.