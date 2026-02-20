Ft
02. 20.
péntek
cseh állategészségügyi hatóság csehország vírus

Halálos vírus ütötte fel a fejét a közelünkben, ebből még komoly baj lehet

2026. február 20. 08:32

Újra terjed az Aujeszky-betegség.

2026. február 20. 08:32
Csehországban újra felütötte fejét az Aujeszky-betegség a vaddisznók körében, ami az emberre ugyan nem veszélyes, de a kutyák és más emlősök számára szinte mindig halálos – adta hírül az infostart.hu. Az idei év eleje óta a Cseh Állategészségügyi Hatóság közel hatszáz elejtett vaddisznót vizsgált meg, és az esetek 28 százalékában mutatták ki a vírust, ami megfelel a korábbi évek fertőzöttségi arányainak. A betegség elsősorban a sertéseket érinti, de számos más állatfaj – például kutya, macska, juh vagy szarvasmarha – fogékony rá, és a fertőzés egyik jellegzetes tünete az erős, kínzó viszketés.

A szakemberek szerint a legnagyobb kockázatot a kutyák, különösen a vadászkutyák jelentik, amelyek közvetlen kapcsolatba kerülhetnek fertőzött vaddisznókkal, vagy nyers húst fogyaszthatnak. A vírus ráadásul rendkívül ellenálló: a húsban akár hét hónapig is életképes maradhat, főként alacsony hőmérsékleten, ami télen különösen veszélyes lehet a szabadon kóborló állatok számára. A fertőzési gócok elsősorban az ország keleti és délkeleti részén jelentek meg, leginkább az Osina térségében, valamint az Olomouci és Morva-sziléziai kerületekben.

A cseh hatóságok jelenleg nem terveznek rendkívüli intézkedéseket, a hangsúly a betegség terjedésének nyomon követésén van. A kutyatartóknak azt javasolják, hogy az erdei séták során tartsák pórázon kedvenceiket, és ne engedjék hozzáférni nyers húshoz vagy vadállatok teteméhez, ami jelentősen csökkenti a fertőzés kockázatát. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy nincs ok pánikra, de az óvatosság indokolt a fertőzött területeken.

Nyitókép: MTI/Kovács Attila

 

socialismo-e-muerte
2026. február 20. 10:21
Mit hoz a Vörös Tűz Ló éve? Tüzet és 4 lovat. A Háborút. A Járványt. A Szegényedést. A Népességcsökkenést. Valamikor 26 folyamán át kell állni hadi közigazgatásra.
Obsitos Technikus
2026. február 20. 09:34
1. "újra felütötte fejét " 2. "az esetek 28 százalékában mutatták ki a vírust, ami megfelel a korábbi évek fertőzöttségi arányainak" Szóval akkor felütötte vagy sem? Inkább a firkászok fejét kellene leüttetni lassan...
Öregsas
2026. február 20. 09:33
Hőkezelve a vírus elpusztul! - Vaddisznó pörkölt! :-DD
Obsitos Technikus
2026. február 20. 09:31 Szerkesztve
Ez egy herpeszvírus okozta betegség, sertésekben endémiás (nem csak a vaddisznókban). A fiatal malacok belepusztulnak, a felnőtt sertések 99%-a túléli. Az emberre nem veszélyes, az állatok húsa sem, viszont a macskákra, kutyákra nézve 100%-ban halálos. Átterjedhet ritkán lovakra, marhákra is de azokat csak kismértékben betegíti meg. A főzés, sütés, hőkezelés a vírust garantáltan elpusztítja, így a házikedvenceknek nem szabad nyers, nem kellően hőkezelt sertéshúst adni, még szalonnát, kolbászt sem.
