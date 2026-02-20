Ft
02. 20.
péntek
Lengyelország Ukrajna ukrajnai háború menekültek

Lengyelország bekeményített: mostantól ugyanazok a szabályok vonatkoznak az ukránokra is

2026. február 20. 08:48

Az eddigi rendkívüli jogszabály megkönnyítette a háború elől Ukrajnából érkezők lengyelországi tartózkodását és munkavállalását.

2026. február 20. 08:48
null

Február 19-én Karol Nawrocki lengyel államfő kézjegyével látta el azt a jogszabályt, amely az ukrán menekültek támogatására vonatkozó rendelkezéseket beemeli a külföldiek védelmét szabályozó általános lengyel törvénybe. Ezzel megszűnik az a külön szabályozási rendszer, amelyet 2022-ben, az Oroszország által indított teljes körű háborút követően vezettek be – írja a Magyar Nemzet.

A korábbi rendkívüli jogszabály megkönnyítette a háború elől Ukrajnából érkezők lengyelországi tartózkodását és munkavállalását, 

valamint biztosította számukra a szociális ellátásokhoz és az oktatáshoz való hozzáférést.

Az új rendelkezések szerint ezek az előírások lépésről lépésre beolvadnak az általános idegenrendészeti szabályozásba, így egy egységes, minden külföldire kiterjedő ideiglenes védelmi rendszer jön létre. Nawrocki az aláíráskor úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy a törvény óvja az állami költségvetést, egyszerűbbé teszi a szabályozást, és visszaállítja az alapvető igazságosságot. A jogszabály 2027. március 4-éig meghosszabbítja az ukrán állampolgárok jogszerű lengyelországi tartózkodását. Egyúttal biztosítja azok ottmaradásának jogát is, akik már részesültek védelemben, illetve akiknek a háború következtében hosszabbították meg az okmányaikat.

Lényeges módosítás, hogy a menekülteknek az országba való belépéstől számított harminc napon belül igényelniük kell a PESEL azonosító számot; ennek elmulasztása az ideiglenes védelem elvesztését eredményezi.

Az államfő már 2025 novemberében jelezte, hogy a rendkívüli támogatási törvényt utoljára hagyja jóvá, és kijelentette: 

idővel az ukrán állampolgárokra ugyanaz a jogi keret vonatkozik majd, mint más külföldiekre. 

A 2022-ben megindult orosz invázió után Lengyelország az ukrán menekültek egyik legfontosabb befogadó országává vált. Ukrajna varsói nagykövete szerint 2025 nyarára körülbelül egymillió ukrán menekült tartózkodott az országban.

Nyitóképen: Karel Nawrocki lengyel elnök (Fotó: Wojtek RADWANSKI / AFP)

tapir32
2026. február 20. 09:22
A többségük segélyekből élt. Németeknél az ukrán menekültek 60%-a segélyen él. Döglődik a gazdaság, nem is lesz munka.
3
0
kbexxx
2026. február 20. 09:11
Az ukránok mindenhol ki húzzák a gyufát! Védelmet kérnek, és támogatásokat,de nem kívánnak dolgozni, esetlegesen is érte ! Elöbb útobb pedig muszály lesz nekik is főleg ha A háború véget ér. És maradni szeretnének ott ahol Egzisztenciát, épitettek ki maguknak .vagy felis út le is út.
2
0
Tegnap
2026. február 20. 08:58
Nincs mostanában megbízható, normális polák. Megint kiútban vannak a történelemből, mint már többször is, a történelemben.
3
0
