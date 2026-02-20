Lengyelország bekeményített: mostantól ugyanazok a szabályok vonatkoznak az ukránokra is

Egyre inkább elegük van az ukrán menekültekből és a háborúból a lengyeleknek
S egyre többen biztatnák akár területeik feladására az ukrán kormányt a béke érdekében egy új felmérés szerint.
Az eddigi rendkívüli jogszabály megkönnyítette a háború elől Ukrajnából érkezők lengyelországi tartózkodását és munkavállalását.
Február 19-én Karol Nawrocki lengyel államfő kézjegyével látta el azt a jogszabályt, amely az ukrán menekültek támogatására vonatkozó rendelkezéseket beemeli a külföldiek védelmét szabályozó általános lengyel törvénybe. Ezzel megszűnik az a külön szabályozási rendszer, amelyet 2022-ben, az Oroszország által indított teljes körű háborút követően vezettek be – írja a Magyar Nemzet.
A korábbi rendkívüli jogszabály megkönnyítette a háború elől Ukrajnából érkezők lengyelországi tartózkodását és munkavállalását,
valamint biztosította számukra a szociális ellátásokhoz és az oktatáshoz való hozzáférést.
Az új rendelkezések szerint ezek az előírások lépésről lépésre beolvadnak az általános idegenrendészeti szabályozásba, így egy egységes, minden külföldire kiterjedő ideiglenes védelmi rendszer jön létre. Nawrocki az aláíráskor úgy fogalmazott: meggyőződése, hogy a törvény óvja az állami költségvetést, egyszerűbbé teszi a szabályozást, és visszaállítja az alapvető igazságosságot. A jogszabály 2027. március 4-éig meghosszabbítja az ukrán állampolgárok jogszerű lengyelországi tartózkodását. Egyúttal biztosítja azok ottmaradásának jogát is, akik már részesültek védelemben, illetve akiknek a háború következtében hosszabbították meg az okmányaikat.
Lényeges módosítás, hogy a menekülteknek az országba való belépéstől számított harminc napon belül igényelniük kell a PESEL azonosító számot; ennek elmulasztása az ideiglenes védelem elvesztését eredményezi.
Az államfő már 2025 novemberében jelezte, hogy a rendkívüli támogatási törvényt utoljára hagyja jóvá, és kijelentette:
idővel az ukrán állampolgárokra ugyanaz a jogi keret vonatkozik majd, mint más külföldiekre.
A 2022-ben megindult orosz invázió után Lengyelország az ukrán menekültek egyik legfontosabb befogadó országává vált. Ukrajna varsói nagykövete szerint 2025 nyarára körülbelül egymillió ukrán menekült tartózkodott az országban.
