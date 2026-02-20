Lengyelország bekeményített: mostantól ugyanazok a szabályok vonatkoznak az ukránokra is

Február 19-én Karol Nawrocki lengyel államfő kézjegyével látta el azt a jogszabályt, amely az ukrán menekültek támogatására vonatkozó rendelkezéseket beemeli a külföldiek védelmét szabályozó általános lengyel törvénybe. Ezzel megszűnik az a külön szabályozási rendszer, amelyet 2022-ben, az Oroszország által indított teljes körű háborút követően vezettek be – írja a Magyar Nemzet.

A korábbi rendkívüli jogszabály megkönnyítette a háború elől Ukrajnából érkezők lengyelországi tartózkodását és munkavállalását,