Eleve érdekes lett volna, hogy egy három hónapig zajló, egységes kutatásból aztán milyen időpillanatra nézve vonnak le következtetést, de itt még csak nem is ez a helyzet. Adódik a kérdés, hogy ha az egész évben végzett kutatásaikat »fésülik össze«, akkor a sajtó húszezres gigamintáról cikkezne-e, és a szakma/tudomány akkor is hallgatna-e. Tippem szerint igen.

De ami jobban érdekel, hogy mik voltak ezek a kutatások... Mert nekem nincs meg, hogy csak most ősszel öt darab ezerfős kutatást publikált volna az Iránytű. Ezeket valaki másnak készítették. Belső használatú felmérések valamelyik párt számára? Vagy esetleg tényleg az a helyzet, mint egyes piacokon, ahol a fejkendős néni, a bajszos bácsi meg az agilis vietnámi árus is ugyanazt a ketreces nagybani tojást árulják?

Az Iránytű itt tulajdonképpen a más intézeteknek készített, azok neve alatt kiadott kutatásait összegezte?

Sose tudjuk meg, mert amikor a nem saját módszertannal jelentkező intézetek vezetője (tehát nem az Idea meg a 21, hanem a többi) bemegy a tévébe vagy interjút ad valamelyik ellenzéki portálnak, ott a lincselő kommentelőktől tartva vagy szimpla drukk miatt soha nem szokták megkérdezni tőlük, hogy ki készítette a kutatást. Még a végén árnyalódna a »mindenki azt mérte, hogy« közhangulat.”

Nyitókép: Facebook