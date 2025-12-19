Ft
Az Iránytű itt tulajdonképpen a más intézeteknek készített, azok neve alatt kiadott kutatásait összegezte?

2025. december 19. 18:30

Még a végén árnyalódna a „mindenki azt mérte, hogy” közhangulat.

2025. december 19. 18:30
Ceglédi Zoltán
Ceglédi Zoltán
„Körbeszaladt reggel az ellenzéki sajtóban a hír, hogy az Iránytű Intézet »szokatlanul nagy mintás, 5000 fős felmérést készített, a pártok szavazóbázisát 3 hónapon keresztül vizsgálták«.

Ez a hír így nem igaz. 

Ezt pedig nem én mondom, hanem maga az Iránytű Intézet, ugyanis a közleményük végén, apróbb betűvel, de ott van az is (amit a szemlék már nem mindenütt közöltek), hogy »az Iránytű Intézet elemzéséhez a 2025 őszi hónapjaiban készített országos, reprezentatív közvélemény-kutatásaik adatait fésülte össze«.

Tehát nem egy kutatás zajlott három hónapig, hanem több, és ezek eredményét itt nem részletezett módon, utólag »összefésülték«

Eleve érdekes lett volna, hogy egy három hónapig zajló, egységes kutatásból aztán milyen időpillanatra nézve vonnak le következtetést, de itt még csak nem is ez a helyzet. Adódik a kérdés, hogy ha az egész évben végzett kutatásaikat »fésülik össze«, akkor a sajtó húszezres gigamintáról cikkezne-e, és a szakma/tudomány akkor is hallgatna-e. Tippem szerint igen.

De ami jobban érdekel, hogy mik voltak ezek a kutatások... Mert nekem nincs meg, hogy csak most ősszel öt darab ezerfős kutatást publikált volna az Iránytű. Ezeket valaki másnak készítették. Belső használatú felmérések valamelyik párt számára? Vagy esetleg tényleg az a helyzet, mint egyes piacokon, ahol a fejkendős néni, a bajszos bácsi meg az agilis vietnámi árus is ugyanazt a ketreces nagybani tojást árulják?

Az Iránytű itt tulajdonképpen a más intézeteknek készített, azok neve alatt kiadott kutatásait összegezte?

Sose tudjuk meg, mert amikor a nem saját módszertannal jelentkező intézetek vezetője (tehát nem az Idea meg a 21, hanem a többi) bemegy a tévébe vagy interjút ad valamelyik ellenzéki portálnak, ott a lincselő kommentelőktől tartva vagy szimpla drukk miatt soha nem szokták megkérdezni tőlük, hogy ki készítette a kutatást. Még a végén árnyalódna a »mindenki azt mérte, hogy« közhangulat.”

Nyitókép: Facebook

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

