08. 20.
szerda
Ukrajna Oroszország Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij

A CNN megszakértette: Putyin nem fog Zelenszkijjel találkozni

2025. augusztus 20. 10:41

Az amerikai oldal elemzője szerint nagy esély van arra, hogy nem valósul meg a várva várt találkozó. Bár Trump szerint már zajlik a Putyin és Zelenszkij közötti találkozó szervezése, a lap szerint az orosz oldal bizonytalan válaszokat ad.

2025. augusztus 20. 10:41
null

A CNN oldalán megjelent elemzés szerint hiába egyeztek meg hétfőn az európai vezetők és Donald Trump, hogy a követketkező lépésnek egy Putyin-Zelenszkij találkozónak kell lennie, mert az oroszok láthatóan nem állnak erre készen. 

Putyin és Trump után jöhet a Putyin és Zelenszkij találkozó?
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Mégse lesz Putyin és Zelenszkij találkozó?

A CNN elemzése rámutat arra, hogy Putyin azzal indította a háborút, hogy egyoldalúan elismerte Ukrajna egy részének (a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságoknak) függetlenségét. Azt állította, hogy Ukrajna „Oroszország saját történelmének, kultúrájának és szellemi térségének elidegeníthetetlen része”, és elszakadása Oroszországtól történelmi hiba.

Orysia Lutsevich, a Chatham House orosz és eurázsiai programjának igazgatója szerint ha létrejönne a találkozó akkor Putyin „be kell, hogy ismerje, hogy leül egy elnökkel, akit egy viccnek tart, és aki szerinte egy nem létező ország vezetője”.

A szakértő hozzátette: nehéz lenne eladni az oroszoknak a találkozót azután, hogy Zelenszkijt „nácinak” minősítették.  

A Kreml nemcsak rendszeresen kérdőjelezi meg az ukrán vezető legitimitását, hanem legújabb „béke” memorandumában is megköveteli Ukrajnától, hogy végleges békeszerződés aláírása előtt tartson választásokat. Putyin és más orosz tisztviselők ritkán említik Zelenszkij nevét, inkább a „kijevi rezsim” gúnynevet használják. 

Egy CNN által megkérdezett szakértő szerint Putyin ugyan nem tartja kritikusnak a Zelenszkijjel való találkozót egy olyan háborúban, amely Oroszország számára inkább a Nyugat, mint Ukrajna elleni konfrontációról szól, de mégis 

hajlandó lenne részt venni a találkozón, ha úgy gondolná, hogy sikeres lehet.

Azonban ezt csak abban az esetben lenne lehetséges, ha Zelenszkij hajlandó lenne engedni az oroszok területi követeléseinek, de ezt meg neki lenne politikailag lehetetlen. Az elemzők szerint lehetséges, hogy a külügyminiszterek fognak inkább tárgyalni. 

A CNN-nek nyilatkozó elemzők szerint Putyin nem fogja kockáztatni, hogy „csapdába sétál”, és leül Zelenszkijjel, csak hogy aztán minden követelését elutasítsák.

Trump hétfőn azzal zárta a napját, hogy a Truth Socialon közzétette: „megkezdte a tárgyalásokat egy találkozó megszervezéséről ... Putyin elnök és Zelenszkij elnök között”. Másnap azonban már arról beszélt, hogy ez a találkozó a két vezető döntésén fog múlni.

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

nempolitizalok-0
2025. augusztus 20. 12:35
Putyin fog Zselével, vagy utódjával találkozni. Kievben, a feltétel nélküli megadást beszélik meg.
chief Bromden
2025. augusztus 20. 12:12
Vlagyimir már jelezte, nem fog leülni egy illegitim vezetővel.
martens
2025. augusztus 20. 12:03
Zelenszkij nem is méltó és nem egysúlyú partner Putyinnal szemben.
Mekazo
2025. augusztus 20. 12:03
Putyin nem Ukrajnát akarja legyőzni hanem USA-t gyengíteni és ezért egyáltalán nem siet. Nagyon- nagyon ráér. Az idő neki kedvez. Lassú víz partot mos stb. Ehhez képest az USA-Nyugat gyors eredményt akar. Fast good, fast life, fast peace. Hát igen, csakhogy egy gyors béke egy még nagyobb, világméretű konfliktushoz is vezethet... Tehát így sem jó úgy sem jó. Patthelyzet van és nem tudni még, hogy ki fog hamarabb lépni. Elég gáz.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!