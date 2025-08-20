A CNN megszakértette: Putyin nem fog Zelenszkijjel találkozni

A CNN oldalán megjelent elemzés szerint hiába egyeztek meg hétfőn az európai vezetők és Donald Trump, hogy a követketkező lépésnek egy Putyin-Zelenszkij találkozónak kell lennie, mert az oroszok láthatóan nem állnak erre készen.

Mégse lesz Putyin és Zelenszkij találkozó?

A CNN elemzése rámutat arra, hogy Putyin azzal indította a háborút, hogy egyoldalúan elismerte Ukrajna egy részének (a Donyecki és Luhanszki Népköztársaságoknak) függetlenségét. Azt állította, hogy Ukrajna „Oroszország saját történelmének, kultúrájának és szellemi térségének elidegeníthetetlen része”, és elszakadása Oroszországtól történelmi hiba.

Orysia Lutsevich, a Chatham House orosz és eurázsiai programjának igazgatója szerint ha létrejönne a találkozó akkor Putyin „be kell, hogy ismerje, hogy leül egy elnökkel, akit egy viccnek tart, és aki szerinte egy nem létező ország vezetője”.

A szakértő hozzátette: nehéz lenne eladni az oroszoknak a találkozót azután, hogy Zelenszkijt „nácinak” minősítették.

A Kreml nemcsak rendszeresen kérdőjelezi meg az ukrán vezető legitimitását, hanem legújabb „béke” memorandumában is megköveteli Ukrajnától, hogy végleges békeszerződés aláírása előtt tartson választásokat. Putyin és más orosz tisztviselők ritkán említik Zelenszkij nevét, inkább a „kijevi rezsim” gúnynevet használják.

Egy CNN által megkérdezett szakértő szerint Putyin ugyan nem tartja kritikusnak a Zelenszkijjel való találkozót egy olyan háborúban, amely Oroszország számára inkább a Nyugat, mint Ukrajna elleni konfrontációról szól, de mégis

hajlandó lenne részt venni a találkozón, ha úgy gondolná, hogy sikeres lehet.

Azonban ezt csak abban az esetben lenne lehetséges, ha Zelenszkij hajlandó lenne engedni az oroszok területi követeléseinek, de ezt meg neki lenne politikailag lehetetlen. Az elemzők szerint lehetséges, hogy a külügyminiszterek fognak inkább tárgyalni.

A CNN-nek nyilatkozó elemzők szerint Putyin nem fogja kockáztatni, hogy „csapdába sétál”, és leül Zelenszkijjel, csak hogy aztán minden követelését elutasítsák.

Trump hétfőn azzal zárta a napját, hogy a Truth Socialon közzétette: „megkezdte a tárgyalásokat egy találkozó megszervezéséről ... Putyin elnök és Zelenszkij elnök között”. Másnap azonban már arról beszélt, hogy ez a találkozó a két vezető döntésén fog múlni.

