Itt tart a brüsszeli sajtószabadság: Bohár Dánielt feljelentették, mert interjút készített Orbán Viktorral

„Jó túl lenni rajta” – Orbán Viktor elégedetten indult haza Brüsszelből (VIDEÓ)
A miniszterelnök rövid videós összefoglalót osztott meg az EU-csúcs legfontosabb pillanatairól.
A riporter szerint már az elképesztő, hogy a balos szervezet szerint jelenleg nincsen ennél fontosabb dolga az Európai Tanács elnökének.
„Valami balos brüsszeli újságíró szervezet (most figyeljetek) levelet írt az Európai Tanács elnökének, Antonio Costának, amiért az Európai Tanács épületében interjút mertem készíteni Orbán Viktorral” – írta Facebook-oldalán Bohár Dániel, aki azután értesült a hírről, hogy Brüsszelből hazatérve leszállt a Budapesti reptéren.
A riporter szerint ez is azt mutatja, hogy már nem csak a hazai, de a nemzetközi „független-objektív” média is nehezen fogadja el, hogy interjú készül a magyar miniszterelnökkel.
Bohár gúnyosan megjegyezte, az európai vezetők találkozóját csütörtök kora reggeltől péntek hajnalig levezénylő Antonio Costának biztosan nincsen most fontosabb dolga, mint azzal foglalkozni, ki és hol készít interjút a magyar kormányfővel.
„Tényleg, elképesztő! Feljelentettek interjúzás miatt. Itt tart a fejlett brüsszeli demokrácia és sajtószabadság”
– zárja a bejegyzést.
Nyitókép: Bohár Dániel Facebook-oldala