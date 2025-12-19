Ft
12. 19.
péntek
bohár dániel Brüsszel interjú Orbán Viktor Európai Tanács

Itt tart a brüsszeli sajtószabadság: Bohár Dánielt feljelentették, mert interjút készített Orbán Viktorral

2025. december 19. 21:30

A riporter szerint már az elképesztő, hogy a balos szervezet szerint jelenleg nincsen ennél fontosabb dolga az Európai Tanács elnökének.

2025. december 19. 21:30
null

„Valami balos brüsszeli újságíró szervezet (most figyeljetek) levelet írt az Európai Tanács elnökének, Antonio Costának, amiért az Európai Tanács épületében interjút mertem készíteni Orbán Viktorral” – írta Facebook-oldalán Bohár Dániel, aki azután értesült a hírről, hogy Brüsszelből hazatérve leszállt a Budapesti reptéren.

A riporter szerint ez is azt mutatja, hogy már nem csak a hazai, de a nemzetközi „független-objektív” média is nehezen fogadja el, hogy interjú készül a magyar miniszterelnökkel.

Bohár gúnyosan megjegyezte, az európai vezetők találkozóját csütörtök kora reggeltől péntek hajnalig levezénylő Antonio Costának biztosan nincsen most fontosabb dolga, mint azzal foglalkozni, ki és hol készít interjút a magyar kormányfővel. 

„Tényleg, elképesztő! Feljelentettek interjúzás miatt. Itt tart a fejlett brüsszeli demokrácia és sajtószabadság” 

– zárja a bejegyzést.

Nyitókép: Bohár Dániel Facebook-oldala

 

Lilyana2
2025. december 19. 21:35
Hagyták a fejünkre nőni ezt az alávaló, európaellenes, pénzemberek által megvett, csúszómászó, korrupt bandát! Ezért most itt tartunk! Megtiltanám az agykárosultaknak a szavazásokon való részvételt, mert tönkre teszik az egészséges embereket is!
