Ft
Ft
7°C
3°C
Ft
Ft
7°C
3°C
12. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nemzeti konzultáció európa orbán viktor

Amit a kormányfő Brüsszelben produkált, azt kevesen tudták volna utána csinálni

2025. december 19. 21:36

Röhögjön a Népszava inkább azokon a kormányfőkön, akik lehazudják a csillagokat is az égről a saját lakosságuk előtt. 

2025. december 19. 21:36
null
Horváth K. József
Horváth K. József

A Népszava, úgy fest, jól elvan a babérjain. Még véletlenül sem tenne semmit azért, hogy ne csak a szélsőbalról szerezzenek olvasót, hanem mondjuk a szélesebb tájékozódási spektrummal hétköznapjait élő jobboldaliak közül is többen böngésszék a lapot. Amikor ugyanis Balassa Tamás nevű szerzőjük az online felület 

kiemelt helyén olyat ír le, hogy „továbbra is nehéz a fideszes elnök ténykedését munkavégzésnek nevezni”, meg olyat, hogy „Szerintem Orbán legnagyobb munkavégzését a bársonyszékbe kapaszkodása jelenti”, akkor az ember egyből arra gondol, fölösleges becsengetni hozzá, mert nyilván elmentek otthonról. 

Balassa kollégának a látása is megromolhatott. Az ugyanis, ha milliók tartják alatta ciklusról ciklusra a bársonyszéket, nehogy kiessen belőle a miniszterelnök, az azt jelenti, nem Orbán kapaszkodik a bársonyszékébe, hanem a támogatóik tartják benne saját érdekeik mentén nagy odaadással, szeretettel.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Amit tegnap a kormányfő Brüsszelben produkált, azt kevesen tudták volna utána csinálni. 

Mert a zárolt orosz vagyon békén hagyása révén elkerülhető, hogy Európa hadüzenetet küldjön Oroszországnak, s a 90 milliárd eurós, Ukrajnának nyújtandó hadikölcsönből való kimaradásunk is azt jelenti, hogy legalább a háborút nem finanszírozzuk a csehekkel és a szlovákokkal egyetemben. A többi uniós tagország fizet, csak a kormányuk azt hazudja nekik, hogy ez nem kerül nekik egy fillérjükbe sem.

De bizony kerül. Méghozzá nagyon sokba. A korábban általunk annyira irigyelt magas életszínvonaluk ma már sokakat irritáló hanyatlása tovább fog folytatódni, a migránsok által fenyegetett közbiztonság miatt pedig lassan élhetetlen lesz a nyugodt társadalmi lét. 

És akkor jön a Népszava és Balassa kolléga és azt az ember gúnyolja, aki szavatolja a biztonságot, a jólétet a magyaroknak. 

És azt akarja, hogy a háború ellenére ciklusról ciklusra zajló életszínvonal-növekedés ne veszítsen lendületéből. És arra „vetemedik,” hogy a nemzeti konzultáció keretében megkérdezze a lakosságot, hogyan tovább? Az uniós országok közül ezt egyik állam- vagy kormányfő sem merte megtenni eddig, mert a válaszok alapján nekik valószínűleg másnap le kellene mondaniuk.

Mit gondolnak, mit mondanának az uniós országok lakói arra, hogy Brüsszel követeli tőlünk például a 13. havi nyugdíj kivezetését, ha lenne nekik olyan? Illetve azt is, hogy napi egymillió eurós büntetést fizessünk, mert nem nyitjuk meg a határokat a bevándorlók előtt. Mindez önmagában is botrány, de a többi – a nemzeti konzultációban szereplő – témakör is hasonlóan aljas brüsszeli irányokra világít rá, melyekről a magyarok véleményt nyilváníthatnak, más uniós országok polgárai pedig nem. 

Kérdezem én Balassa kollégától, kinek kell ezek után a székébe kapaszkodnia? 

Orbán Viktornak vagy a nyugat-európai országok vezetőinek? Ha Nyugaton nem kapaszkodnak, az csak azért van, mert az emberek nem tudnak róla, mit művelnek az állam- és kormányfők az Unió Tanácsában. Félre vannak vezetve. 

Éppen azért erősödik a Patrióták Európáért, legújabban Babiš cseh kormányfővel. A csehek most zavarták el az elődjét, aki Brüsszel népnyúzó politikáját követte. Elég csak a prágai gáz és villany árának emelkedésére gondolni, amit az orosz olajról való leválás, illetve Petr Fiala miniszterelnök hazug politikája miatt következett be. Amit már a franciák, a németek és más, egykor jóléti nemzetek lakói is nehezen viselnek. A migránsok miatti radikális közbiztonságromlásról nem is beszélve.

Most, amikor a magyaroknak tálcán kínálja a jót Orbán Viktor, akkor jönnek ezek a Balassa-félék, és mindent elkövetnek azért, hogy a Brüsszel-barát Magyar Péter – az ő szándékos félrevezetése révén is – a lehető legnagyobb támogatást kapja a Népszavától, s a többi baloldali médiumtól.

Eszébe sem jut azokon a kormányfőkön röhögni – ő használta ezt a kifejezést –, akik lehazudják a csillagokat is az égről a saját lakosságuk előtt. 

A nemzeti konzultáció eredményével a belga fővárosba igyekvő Orbánt miatt viszont annál inkább. Mert hogy Magyarország nem hajlandó részt venni a háborúban, nem hajlandó a magyar adóforintokból hozzájárulni a vérontás folytatásához. 

Tudjuk jól: 

Orbán sikeres brüsszeli szerepléséhez a nemzeti konzultáció is hozzájárult. 

A babérjain ülő Népszava példányszáma – a 444 szerint – talán éppen ezért fogy napról napra.

(Fotó: Kisbenedek Attila / AFP)
 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lenyegtelen
2025. december 19. 21:54
Ezekről a balos lapokról elsőre mindig az ugrik be, hogy - ugyan régen történt, a rendszerváltás előtt, de felejthetetlen az élmény - a pottyantósba még seggtörlésre is kényelmetlenek voltak. Másra nagyon mostanság sem használható, ahogy látom...
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. december 19. 21:53
Lehet, be kellene tiltatni a Népszavát... próbaképpen...
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. december 19. 21:46
Az sem véletlen, hogy a komcsik a béka segge alatt vannak és sunyi módon már főleg csak tiszásként mernek szerepelni... Mintha az nem lenne ugyanolyan szégyen....
Válasz erre
1
0
steinamanger-2
2025. december 19. 21:39
Na ezt még Rákosi Mátyás is sokallta volna, az újságíró elvtársnak nagyon hamar önkritikát kellett volna gyakorolnia.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!