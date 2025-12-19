Amit a kormányfő Brüsszelben produkált, azt kevesen tudták volna utána csinálni

De bizony kerül. Méghozzá nagyon sokba. A korábban általunk annyira irigyelt magas életszínvonaluk ma már sokakat irritáló hanyatlása tovább fog folytatódni, a migránsok által fenyegetett közbiztonság miatt pedig lassan élhetetlen lesz a nyugodt társadalmi lét.

És akkor jön a Népszava és Balassa kolléga és azt az ember gúnyolja, aki szavatolja a biztonságot, a jólétet a magyaroknak.

És azt akarja, hogy a háború ellenére ciklusról ciklusra zajló életszínvonal-növekedés ne veszítsen lendületéből. És arra „vetemedik,” hogy a nemzeti konzultáció keretében megkérdezze a lakosságot, hogyan tovább? Az uniós országok közül ezt egyik állam- vagy kormányfő sem merte megtenni eddig, mert a válaszok alapján nekik valószínűleg másnap le kellene mondaniuk.

Mit gondolnak, mit mondanának az uniós országok lakói arra, hogy Brüsszel követeli tőlünk például a 13. havi nyugdíj kivezetését, ha lenne nekik olyan? Illetve azt is, hogy napi egymillió eurós büntetést fizessünk, mert nem nyitjuk meg a határokat a bevándorlók előtt. Mindez önmagában is botrány, de a többi – a nemzeti konzultációban szereplő – témakör is hasonlóan aljas brüsszeli irányokra világít rá, melyekről a magyarok véleményt nyilváníthatnak, más uniós országok polgárai pedig nem.