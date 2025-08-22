Ilyenre még nem volt példa, ami a Strasbourggal történt

A Strasbourg lett a topligák történetének első csapata, amely teljes egészében 2000 után született futballistákból álló csapatot küldött a pályára. Liam Rosenior múlt heti kezdő tizenegyének átlagéletkora 20,4 év volt, a legidősebb játékosok is csak 22 esztendősek voltak. Csereként 22, 23 és 18 éves labdarúgók léptek pályára a Metz otthonában 1–0-ra megnyert bajnokin”