Ft
Ft
25°C
17°C
Ft
Ft
25°C
17°C
08. 23.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 23.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
labdarúgás Strasbourg Franciaország

Ilyenre még nem volt példa, ami a Strasbourggal történt

2025. augusztus 22. 21:53

Történelmet írtak.

2025. augusztus 22. 21:53
null

A Strasbourg történelmet írt a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) első fordulójában, ugyanis a kezdő tizenegyében csak olyan játékosok szerepeltek, akik 2000 után születtek – hívta fel a figyelmet a Player Radar Facebook-oldal.

A Strasbourg lett a topligák történetének első csapata, amely teljes egészében 2000 után született futballistákból álló csapatot küldött a pályára. Liam Rosenior múlt heti kezdő tizenegyének átlagéletkora 20,4 év volt, a legidősebb játékosok is csak 22 esztendősek voltak. Csereként 22, 23 és 18 éves labdarúgók léptek pályára a Metz otthonában 1–0-ra megnyert bajnokin”

– olvasható.

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Jean-Christophe Verhaegen/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!