Őrült ötlettel álltak elő az Egyesült Államokban – tálcán a megoldás, de Oroszországnak mindent fel kellene adnia

Gyorsan kiderült: Trump tud engedni, ha kell, és mindig van B-terve
Bár a mainstream sajtó holmi diktátorként mutatja be a megválasztott elnököt, a Gaetz-ügy megmutatta, gyorsan képes korrigálni.
Matt Gaetz egykori amerikai képviselő kijelentette, ahelyett, hogy megerősítettük volna az együttműködést Oroszországgal, másokkal bővítettük ki a NATO-t, és így bekerítettük az oroszokat.
Matt Gaetz, a volt floridai republikánus kongresszusi képviselő – aki rövid ideig igazságügyi miniszterjelölt is volt –, új munkakörében, a One America News műsorvezetőjeként azt javasolta, Oroszországnak ajánlják fel a NATO-tagságot az ukrajnai háború befejezésének érdekében – írja az Independent.
A riporter a The Matt Gaetz Show-ban közölte, természetesen ebben az esetben Trumpnak mindent meg kell kapnia Putyin elnöktől, amit csak akar a harcok befejezésével, a gazdasági együttműködéssel és a területi vitákkal kapcsolatban.
„Mielőtt azt mondanák, őrült vagyok, mert a NATO-t és Oroszországot partnerként képzelem el, tudniuk kell, ezt az ötletet már egy ideje felvetették a jobboldali és baloldali külpolitikai szakértők” – tette hozzá és azzal folytatta, hogy 1997-ben a Szenátus Külügyi Bizottsága meghallgatást tartott a NATO bővítéséről. Clinton elnök külügyminisztere, Madeleine Albright, a NATO és Oroszország közötti úttörő együttműködésről beszélt.
„Ebből aztán nem lett semmi, mert ahelyett, hogy megerősítettük volna az együttműködést Oroszországgal, az a gondolkodásmód uralkodott, hogy másokkal kell kibővítenünk a NATO-t, és így bekeríteni Oroszországot. Azonban megtanultuk, hogy egy sarokba szorított állat támadni fog” – érvelt Gaetz.
A lap emlékeztet, hogy a NATO-t 1949-ben, a második világháború után hozták létre a Szovjetunió haderejének ellensúlyozására.
Míg a szervezet a hidegháború után partnerség kialakításán dolgozott Oroszországgal, az együttműködés teljesen megszűnt, amikor Oroszország 2014-ben annektálta a Krím-félszigetet.
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP