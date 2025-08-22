A riporter a The Matt Gaetz Show-ban közölte, természetesen ebben az esetben Trumpnak mindent meg kell kapnia Putyin elnöktől, amit csak akar a harcok befejezésével, a gazdasági együttműködéssel és a területi vitákkal kapcsolatban.

„Mielőtt azt mondanák, őrült vagyok, mert a NATO-t és Oroszországot partnerként képzelem el, tudniuk kell, ezt az ötletet már egy ideje felvetették a jobboldali és baloldali külpolitikai szakértők” – tette hozzá és azzal folytatta, hogy 1997-ben a Szenátus Külügyi Bizottsága meghallgatást tartott a NATO bővítéséről. Clinton elnök külügyminisztere, Madeleine Albright, a NATO és Oroszország közötti úttörő együttműködésről beszélt.