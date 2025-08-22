Ft
Madeleine Albrigh One America News Szenátus Külügyi Bizottsága NATO Oroszország Donald Trump tagság partner

Őrült ötlettel álltak elő az Egyesült Államokban – tálcán a megoldás, de Oroszországnak mindent fel kellene adnia

2025. augusztus 22. 19:42

Matt Gaetz egykori amerikai képviselő kijelentette, ahelyett, hogy megerősítettük volna az együttműködést Oroszországgal, másokkal bővítettük ki a NATO-t, és így bekerítettük az oroszokat.

2025. augusztus 22. 19:42
null

Matt Gaetz, a volt floridai republikánus kongresszusi képviselő – aki rövid ideig igazságügyi miniszterjelölt is volt –, új munkakörében, a One America News műsorvezetőjeként azt javasolta, Oroszországnak ajánlják fel a NATO-tagságot az ukrajnai háború befejezésének érdekében – írja az Independent.

A riporter a The Matt Gaetz Show-ban közölte, természetesen ebben az esetben Trumpnak mindent meg kell kapnia Putyin elnöktől, amit csak akar a harcok befejezésével, a gazdasági együttműködéssel és a területi vitákkal kapcsolatban.

„Mielőtt azt mondanák, őrült vagyok, mert a NATO-t és Oroszországot partnerként képzelem el, tudniuk kell, ezt az ötletet már egy ideje felvetették a jobboldali és baloldali külpolitikai szakértők” – tette hozzá és azzal folytatta, hogy 1997-ben a Szenátus Külügyi Bizottsága meghallgatást tartott a NATO bővítéséről. Clinton elnök külügyminisztere, Madeleine Albright, a NATO és Oroszország közötti úttörő együttműködésről beszélt.

„Ebből aztán nem lett semmi, mert ahelyett, hogy megerősítettük volna az együttműködést Oroszországgal, az a gondolkodásmód uralkodott, hogy másokkal kell kibővítenünk a NATO-t, és így bekeríteni Oroszországot. Azonban megtanultuk, hogy egy sarokba szorított állat támadni fog” – érvelt Gaetz. 

A lap emlékeztet, hogy a NATO-t 1949-ben, a második világháború után hozták létre a Szovjetunió haderejének ellensúlyozására. 

Míg a szervezet a hidegháború után partnerség kialakításán dolgozott Oroszországgal, az együttműködés teljesen megszűnt, amikor Oroszország 2014-ben annektálta a Krím-félszigetet.

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

elbert-0
•••
2025. augusztus 22. 21:17 Szerkesztve
Erre is igaz a Kohn meg a rabbi libás vicce.
egyszeri
2025. augusztus 22. 21:13
A kör négyszögesítése talán egyszerűbb lenne. Néhány kérdés: A NATO egy védelmi szervezetnek van deklarálva, akkor a jövőben kitől is védené tagjait? Mit szólnának ehhez a mostani tagok, ugyanis mind beleegyezése szükségeltetik. Ukrajnával mi lenne? A gyakorlatban ez hogy nézne ki? Ugyanis szinte minden tagállamban létesített az USA támaszpontokat. Ez Kína szeparálását jelentené? Vagy leigázását minden nem NATO államnak, mert veszélyt jelentő ellenfél már nem létezne. Ki lenne a "góré" az ilyen társaságban, vagy felállítanának egy hierarchiát? Mert az egyenlősdi, nem valószínű, hogy működhetne. A gazdasági érdekek különbözőségét hogy oldaná meg ez, amik miatt a háborúk ki szoktak törni? Ez inkább csak fantázia, úgy mint a világbéke és scifi-be való.
Burg_kastL71-C
•••
2025. augusztus 22. 21:05 Szerkesztve
Nem lesz ilyen, mert ez egy újabb sunyi trükk Oo. belső szétzilálására, mivel szabad bejárásuk lenne oda. Az NGO-k másnap lerohannák őket és utána pedig szelíden jóságosan döcögnének a kútmérgezős hordóikkal, míg fel nem kerül az ország tokkal vonóval a Tőzsdére. Ami nem megy fegyverrel, majd menne trükkel ...
falcatus-2
2025. augusztus 22. 21:04
re: nagymester csak az a baj, hogy ez nem szűklátókörűség miatt nem történhetett meg, hanem az "előrelátásuk" miatt. Ugyanis már 1995-ben készen álltak a kidolgozott fix tervek az oroszokkal való konfrontálódásra Ukrajna "felhasználásával"
