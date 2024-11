Gyorsan kiderült: Trump tud engedni, ha kell, és mindig van B-terve

Eközben Trump így méltatta Bondit:

Pam csaknem 20 évig volt ügyész, nagyon keményen bánt az erőszakos bűnözőkkel, és biztonságossá tette az utcákat a floridai családok számára.”

A BBC felidézi: Bondi 2016-os kampánya óta közel állt Trumphoz, barátjának is nevezte a régi-új elnököt; 2019-ben jogi tanácsadójaként és védőügyvédjeként is szolgált mellette az impeachment-eljárások alatt, vezette a konzervatív agytröszt America First Policy Institute jogi részlegét. Jogi szempontból kritizálta a Trump ellen indított büntetőpereket.