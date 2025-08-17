Ez egyre durvább! Románia Európa szégyenpadján: hiányrekord, megszorítás és pánik

Románia megint a szakadék szélén billeg – állítja maga a szomszédos ország kormányfője. Ilie Bolojan a Bloombergnek adott interjúban kerek-perec kijelentette:

Ha nem csökkentjük gyorsan az elmúlt évek túlzott kiadásait, Románia fizetésképtelenné válhat.”

A költségvetési helyzet amúgy régóta aggasztó, de a friss számok azt mutatják, hogy a helyzet rosszabb, mint bárki gondolta.

A miniszterelnök szerint a következő fél év lesz döntő fontosságú. „Ha nem lépünk stabil pályára, az egyetlen lehetséges eredmény nagyon negatív lesz” – figyelmeztetett, hozzátéve, hogy a megszorítások elkerülhetetlenek, még ha a lakosság egyre dühösebb, a koalíción belül pedig nő a feszültség.

Bolojan egyértelművé tette: sorozatos reformokra van szükség, nem egyszeri kozmetikázásra. „Ha az első sorozat fiskális intézkedéseket nem követik további korrekciók, akkor újra ott fogunk tartani, ahol kezdtük.”

Az adatok magukért beszélnek: tavaly a költségvetési hiány a GDP több mint 9 százalékára rúgott, amivel Románia vezeti az uniós szégyenlistát.

Most a cél, hogy 6 százalék alá szorítsák a hiányt – ehhez azonban kiadáscsökkentés, adóemelés és áfa-növelés is szükséges lesz. A Bloomberg egyenesen „a költségvetési szigor szimbólumának” nevezte Bolojant, aki szerint a lépések nemcsak a csőd elkerülése miatt fontosak, hanem azért is, hogy a román szuverén adósságot ne minősítsék bóvli kategóriába.

A helyzet komolyságát jelzi, hogy a nemzetközi hitelminősítők is egyre szigorúbban figyelnek Bukarestre. Az S&P és a Fitch egyaránt negatív kilátásokkal erősítette meg Románia még befektetésre ajánlott kategóriáját, miközben a Moody’s szeptemberre ígéri értékelését.

Vagyis a nemzetközi pénzpiacok is világosan üzennek: a mostani megszorítás nem választás kérdése, hanem kényszer.

Bolojan az interjúban védelmébe vette az áfa emelését és a fogyasztási források visszafogását is. Elismerte, hogy ezek a lépések gazdasági lassuláshoz fognak vezetni, de szerinte ez még mindig jobb, mint az alternatíva.

„Ha nem tettük volna meg ezt, akkor lassulás helyett előbb-utóbb teljes összeomlás következett volna be.” A miniszterelnök ugyanakkor optimistán hozzátette: ha a koalíció kitart 2028-ig, akkor Románia képes lehet túlélni a következő másfél nehéz évet, és újra megalapozhatja a növekedést.